Російські окупанти скасували "парад" та "шествие Бессмертного полка" в Донецьку на 9 травня
Російські окупанти скасували "парад" та "шествие Бессмертного полка" в Донецьку 9 травня. Нібито через побоювання обстрілів зі сторони України.
Про це заявив маріонетка Кремля Денис Пушилін, слова якого наводить "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Причиною такого рішення він назвав побоювання через нібито можливий обстріл зі сторони України.
Jancis
Valter Valter
Анатолий Воробей #479779
Ригів!
Это правильно. Вопрос чем ответит
купечествомосква?
Х*йло за толстым стеклом или его изображение?
ну за "восемь лет бамбьожок данбаса" можна вже і звикнути. Чай нє впервой.