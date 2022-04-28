УКР
Російські окупанти скасували "парад" та "шествие Бессмертного полка" в Донецьку на 9 травня

пушилін

Російські окупанти скасували "парад" та "шествие Бессмертного полка" в Донецьку 9 травня. Нібито через побоювання обстрілів зі сторони України.

Про це заявив маріонетка Кремля Денис Пушилін, слова якого наводить "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Причиною такого рішення він назвав побоювання через нібито можливий обстріл зі сторони України.

Поблизу окупованого Донецька вибухнула ворожа вантажівка з боєприпасами: "Ох#еть! Она с БК была!" ВIДЕО

Донецьк (954) окупація (6818) парад (400)
Топ коментарі
+40
A kakze dedi na palahkax?
показати весь коментар
28.04.2022 15:10 Відповісти
+35
Диды закончились. Будем внуков на палку насаживать
показати весь коментар
28.04.2022 15:17 Відповісти
+27
Просто ще не вспіли зробити фотки 22 з половиною тисяч зажмурених орків, щоб їх на палки посадити.
показати весь коментар
28.04.2022 15:10 Відповісти
A kakze dedi na palahkax?
показати весь коментар
28.04.2022 15:10 Відповісти
Можуть ще встигнути. Нагнать бюджетників у якийсь нарьян-мар и зробити фотошоп
показати весь коментар
28.04.2022 15:14 Відповісти
не фотошоп а афтер еффектс..
показати весь коментар
28.04.2022 16:15 Відповісти
Только внуки на бутылке остались
показати весь коментар
28.04.2022 15:14 Відповісти
Пушилин не знает будет ли ДНР к 9 мая... а он живой еще... то что его грохнут кацабы нет сомнений.... такие опасные в живых свидетели...
показати весь коментар
28.04.2022 15:16 Відповісти
Зараз швабри в тренді

показати весь коментар
28.04.2022 15:25 Відповісти
Диды закончились. Будем внуков на палку насаживать
показати весь коментар
28.04.2022 15:17 Відповісти
диды ждут унитазов и проч нишнтяков от внуков-мародеров
показати весь коментар
28.04.2022 15:18 Відповісти
Вони замінять на ***** на палочькє
показати весь коментар
28.04.2022 15:26 Відповісти
Просто ще не вспіли зробити фотки 22 з половиною тисяч зажмурених орків, щоб їх на палки посадити.
показати весь коментар
28.04.2022 15:10 Відповісти
вже й не встигнуть. зникли безвісти. усі
показати весь коментар
28.04.2022 15:14 Відповісти
Novix seichas budut sadit po modnamu na butilki...
показати весь коментар
28.04.2022 15:16 Відповісти
Жаль столько новых хероев на палках будет. Можно и накрыть это шизоидное. Перемешается свежее мясо с палками и бумагой.
показати весь коментар
28.04.2022 15:11 Відповісти
Якщо ми будемо кидати смаколики у бік центрально-чорнозЬОмного району расї, то "парад" і в масквє відмінять.
показати весь коментар
28.04.2022 15:12 Відповісти
Некому дилдов на палке нести?
показати весь коментар
28.04.2022 15:12 Відповісти
Некому идти?
показати весь коментар
28.04.2022 15:12 Відповісти
Наоборот, слишком много ходоков с палками свежих трупаков.. Зомбеапокалипсис..
показати весь коментар
28.04.2022 15:14 Відповісти
А чё так?чересчур много молодых на палках появилось? Того и гляди яжматеря истеришный вой гиен затеють...
показати весь коментар
28.04.2022 15:12 Відповісти
В первую чеченскую Россия по какому-то пададу в Грозном херанула точкой у, как тогда говорили ликвидировали 50 террористов. Правда про мирняк в 6 раз больше не говорили. Так вот, как бы они знают что бывает на парадах.
показати весь коментар
28.04.2022 15:13 Відповісти
Вообщем, перебили весь так называемый бессмертный полк.
показати весь коментар
28.04.2022 15:13 Відповісти
вони ожили молитвами гундяяя і розселились в оренбургу
показати весь коментар
28.04.2022 15:21 Відповісти
Бес смрадный полк и имя ему Легион...
показати весь коментар
28.04.2022 15:14 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:28 Відповісти
...а 30 квітня вже післязавтра
показати весь коментар
28.04.2022 18:20 Відповісти
Опять гугл переводчик? Какие кафиры?
показати весь коментар
28.04.2022 15:16 Відповісти
On s Ukrainskova tak davno perevodit , mesto okupantov...
показати весь коментар
28.04.2022 15:21 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:34 Відповісти
*****-racija roZZija putina ***** postaralas gogle pomenjat slava na mene ploxa zvuhashtix dlja nix. Ukrainskiji ponimaju ploxa, na moi latishkiji perevodit ohen ploxa, prixoditsa chitat na fashistko naciskom ruZZkom...
показати весь коментар
28.04.2022 15:50 Відповісти
Нечем проводить...и некем...ВСУ всех обдроченцев перемололо в фарш...
показати весь коментар
28.04.2022 15:16 Відповісти
Нема кому шагать? І танчики закінчуються😉😆
показати весь коментар
28.04.2022 15:16 Відповісти
Интересно, а в Москве парад 9 мая состоится?
показати весь коментар
28.04.2022 15:18 Відповісти
vrode otmenili
показати весь коментар
28.04.2022 15:24 Відповісти
Зависит от логистики. Если к началу мая успеют подготовить 155мм арту, подвести в достаточном количестве боеприпасы и стволы, то есть большой риск отмены парада педофилов и мародеров в москвэ
показати весь коментар
28.04.2022 15:24 Відповісти
А красиво було б грохнуть в той ватяний натовп, щоб лягло штук 500
Ригів!
показати весь коментар
28.04.2022 15:19 Відповісти
Розходімся. Нас наібалі
показати весь коментар
28.04.2022 15:20 Відповісти
дидов в избытке - нести некому......
показати весь коментар
28.04.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:32 Відповісти
дуже багато нових трупаків треба на палки надівати. На всі палки з "дідами" прост не вистачить цивільних людей, щоб їх нести.
показати весь коментар
28.04.2022 15:24 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:27 Відповісти
Пенис Чепушилин - само похоже на БЕСА из бес смрадного полка. Вылитый черт и генетический орк-урод мраZZийский
показати весь коментар
28.04.2022 15:29 Відповісти
тот тоже был ниче ... с рылом ..

показати весь коментар
28.04.2022 15:35 Відповісти
В Петушилина очечко зажимало, боится падло, что прилетит сюрприз от наших американских друзей и при прям в тупую МММешную голову.
показати весь коментар
28.04.2022 15:33 Відповісти
Скорее сюрприз от росс недругов). Он просто понимает, что его могут убрать.
показати весь коментар
28.04.2022 15:47 Відповісти
Просто унитазы на палочках нести тяжело.
показати весь коментар
28.04.2022 15:49 Відповісти
Я думаю он не хочет чтобы донабсские самки не повыцарапывали Петушилину глаза, что он их мужей утилизировал. Неудобные вопросики к нему копятся.
показати весь коментар
28.04.2022 15:53 Відповісти
ссыте твари?и правильно делаете!
показати весь коментар
28.04.2022 15:55 Відповісти
Дерев"яні тапки загубили коли втікали, а тепер марширувати ні в чому.
показати весь коментар
28.04.2022 15:55 Відповісти
Яка гидка мордяка, хіба він що вирішує? Зараз йому "братишка" - муж Симоньянихи за парад нагавкає
показати весь коментар
28.04.2022 16:03 Відповісти
Просто некому маршировать на параде. Они всех мужчин скрутили и отправили на убой.
показати весь коментар
28.04.2022 16:03 Відповісти
Так самицям по одній палиці в кожну руку давати: "дед-внук".
показати весь коментар
28.04.2022 16:14 Відповісти
А що таке, все ,нема кому проводити, а технику всю утилізовали на металобрух циганам
показати весь коментар
28.04.2022 16:10 Відповісти
Нібито через побоювання обстрілів зі сторони України. Джерело:
Это правильно. Вопрос чем ответит купечество москва?
Х*йло за толстым стеклом или его изображение?
показати весь коментар
28.04.2022 16:11 Відповісти
Де там той симонян, чи як там його? Треба динири і линири оголосити недружніми росії країнами.
показати весь коментар
28.04.2022 16:22 Відповісти
👍😁😂
показати весь коментар
28.04.2022 19:18 Відповісти
Йой, а що ж сі стало?
показати весь коментар
28.04.2022 17:06 Відповісти
Правильно, пусть сидят дома и боятся.
показати весь коментар
28.04.2022 17:08 Відповісти
Нехай навколо параші марширують.
показати весь коментар
28.04.2022 17:11 Відповісти
Зря отменили.
показати весь коментар
28.04.2022 17:25 Відповісти
****..формолюванння ....Нібито побоювання обстрілів...нє ми маєм дивитись на парад...
показати весь коментар
28.04.2022 17:46 Відповісти
ну за "восемь лет бамбьожок данбаса" можна вже і звикнути. Чай нє впервой.
показати весь коментар
29.04.2022 09:52 Відповісти
Обосрались
показати весь коментар
29.04.2022 10:19 Відповісти
Картона детям не хватило танков наклеить на головы юные. А как без? Дибилы на веки!
показати весь коментар
09.05.2022 10:54 Відповісти
 
 