Новини Війна
6 347 21

Псевдозаступниці "голови" Маріуполя, депутатці від ОПЗЖ, повідомлено про підозру у держзраді, - прокуратура

держзрада

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у м. Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Відомо, що жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та зайняла посаду "заступниці голови адміністрації м. Маріуполя". Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції

"Крім того, в інтерв’ю російським ЗМІ жінка заявила про особисту підтримку проведення 9 травня 2022 року у м. Маріуполі акції-маршу "Бессмертный полк", яку організовують російські пропагандисти", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Маріуполь (3261) державна зрада (1754) Офіс Генпрокурора (3393)
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Какой же надо быть гнилью, чтобы прислуживать оккупантам после всего, что они натворили и продолжают творить в Мариуполе?! Смерть кацапам и манкуртам!
показати весь коментар
28.04.2022 15:39 Відповісти
Они же и спровоцировали эту войну в Украине
показати весь коментар
28.04.2022 15:48 Відповісти
Она сама кацапка и прислуживает кацапам, всё предельно логично. К чему эти твои возмущенные возгласы? Так говоришь, как будто что-то нереально экстраординарное произошло. Всё совершенно обыденно и ожидаемо.
показати весь коментар
28.04.2022 15:54 Відповісти
А цього депутата, коли засідання були, також квадратами їбло закривали? Якась дурня))
показати весь коментар
28.04.2022 15:40 Відповісти
отгадайте с одного раза, почему ОПЗЖ-оперы до сих пор не запрещены и продолжают сидеть в Раде? в качестве подсказки посмотрите статистику голосований "слуг" народа.....
показати весь коментар
28.04.2022 15:40 Відповісти
А хіба до слуг народа їх не було? Ілі ето другоє?
показати весь коментар
28.04.2022 15:42 Відповісти
До слуг урода була "Армія, мова, віра", а після приходу слуг до влади почався розпил оборонного бюджету на "великому крадівництві", шашлики у травні та мир у очах *****.
показати весь коментар
28.04.2022 15:47 Відповісти
А чого ж тоді рашка подавилася? Дала таку сильну відсіч, що і світ навіть не надіявся на це?
показати весь коментар
28.04.2022 15:49 Відповісти
Україна не дозволила, ВСУ була готова, і зараз нам допамагає увесь світ, ти про що взагалі?
показати весь коментар
28.04.2022 15:50 Відповісти
А до чого твій зелений гівнюк до амрії, яку він зневажав перші два роки свого правління, і до речі, зневажає досі!
показати весь коментар
29.04.2022 08:49 Відповісти
ну насколько я помню, раньше они назывались "рыгами*, и после вторжения рф, в 14-м году, их действительно не стало! представляете, какой ужас!?
показати весь коментар
28.04.2022 15:56 Відповісти
Первым делом на кол падлюку!!!
показати весь коментар
28.04.2022 15:46 Відповісти
ОПЗЖ? не може бути, я думав з Правого Сектора... сподіваюсь вона ще зустрінеться з бурятами та тувинцями
показати весь коментар
28.04.2022 15:50 Відповісти
Ну да, с "нациками" и Айдаром столько лет рядом прожила, и даже строительной пены в одно место не налили а бурято-кацики, надеюсь, это исправят.
показати весь коментар
28.04.2022 15:58 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:52 Відповісти
Кабаевой тоже касается.
показати весь коментар
28.04.2022 16:00 Відповісти
В параші багато кого касаєтся.
показати весь коментар
28.04.2022 16:05 Відповісти
ОПЗЖопа і тут обісралась. Всім ОПЗЖопівцям оголосити по Закону.
показати весь коментар
28.04.2022 16:04 Відповісти
Зачем маскировать лицо? Страна должна знать своих предателей в лицо! Подобные ей должны испытывать страх расплаты за содеянное!
показати весь коментар
28.04.2022 18:12 Відповісти
чего фамилию не указывают и закрывают лицо надо что бы народ знал своих "героев"
показати весь коментар
28.04.2022 18:27 Відповісти
 
 