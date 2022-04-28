Псевдозаступниці "голови" Маріуполя, депутатці від ОПЗЖ, повідомлено про підозру у держзраді, - прокуратура

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у м. Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Відомо, що жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та зайняла посаду "заступниці голови адміністрації м. Маріуполя". Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки "ДНР" та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників.

"Крім того, в інтерв’ю російським ЗМІ жінка заявила про особисту підтримку проведення 9 травня 2022 року у м. Маріуполі акції-маршу "Бессмертный полк", яку організовують російські пропагандисти", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.