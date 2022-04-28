Байден пропонує механізм, що дозволить направляти заморожені активи фізосіб РФ для надання допомоги Україні

Президент США Джозеф Байден вирішив попросити про схвалення пакета законів, які допоможуть адміністрації використовувати активи фізосіб, пов'язаних із РФ, для надання допомоги Україні.

Про це повідомив у четвер Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні йдеться, що президент "направить пропозиції про всеосяжний пакет законів, які дадуть додаткові можливості владі США добиватися того, щоб влада РФ і російські олігархи несли відповідальність" за ситуацію в Україні.

Пропозиції Байдена, зокрема, передбачають використання конфіскованих активів осіб, які підпали під санкції, щоб фінансувати допомогу Україні. Білий дім пояснив, що Держдеп, Мін'юст і Мінфін США спільно ухвалюватимуть рішення про використання активів, заморожених "у зв'язку з корупцією, порушеннями санкцій та заходів щодо експортного контролю, а також у зв'язку з низкою інших порушень".

Крім того, пропозиція Байдена, за оцінкою Білого дому, дасть змогу США створити "гнучкіший адміністративний процес за участю Мінфіну і Мін'юсту для конфіскації в США власності російських олігархів, що підпали під санкції".

