Чернігівщину обстріляли з території РФ. Ворог здійснив близько 15 пострілів із гранатомета, - Держприкордонслужба

Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, ворог здійснив близько 15 пострілів із автоматичного гранатомета.

Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

"Зазначимо, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті", - йдеться у повідомленні.

