Чернігівщину обстріляли з території РФ. Ворог здійснив близько 15 пострілів із гранатомета, - Держприкордонслужба

прикордонники

Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, ворог здійснив близько 15 пострілів із автоматичного гранатомета.

Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

"Зазначимо, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті", - йдеться у повідомленні.

Чи потрібні нам пункти пропуску з росією зараз і чи будуть потрібні надалі?
ну и так ответьте...гранатометами туда же...
Чо не обстріляли у відповідь? Все згодом. Через тиздень-другий хочу чути парашинську суку ту, Украина на нас напала. Обстрєливают наши города.
Чи потрібні нам пункти пропуску з росією зараз і чи будуть потрібні надалі?
Нащо вони це роблять?
Чини параші вкрадені кошти списують.
Пуйло в бункері, йому не доповідають.
Чо не обстріляли у відповідь? Все згодом. Через тиздень-другий хочу чути парашинську суку ту, Украина на нас напала. Обстрєливают наши города.
Потому что возле Хреновки в лесу пока нет дежурного AN/TPQ-36. Те что есть - все на фронте. Вот когда он там появится - тогда будем знать, по каким именно координатам из-под Чернигова дежурная батарея пошлёт один 155-тимиллиметровый осколочно-фугасный привет. Даже если стреляли со двора дома, где резной палисад. Пока может только куском асфальта с раздолбанного перехода "Три сестры" метнуть.
И так будет долго, пока в Чуровичах и прочих Юрковичах ********** разная тувинско-калмыцкая мразота, которая впрочем ни одного слова на языке своих предков не знает.
Відповідь по суті питання! 👍
Судя по новостям это уже как минимум третий раз и опять миномёт.скорее всего одни и те же *******. ССО могли бы прогуляться и вырезать этих уродов под корень иначе обстрелы не прекратятся
ну и так ответьте...гранатометами туда же...
куплю билет на крнцерт Кобзона в Изюме...
Ответка была?
Только зафіксували
