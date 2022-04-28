Чернігівщину обстріляли з території РФ. Ворог здійснив близько 15 пострілів із гранатомета, - Держприкордонслужба
Прикордонники Чернігівського загону зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, ворог здійснив близько 15 пострілів із автоматичного гранатомета.
Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.
"Зазначимо, що згідно з рішенням Уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, РБ та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону – закриті", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Oleksandr Onys
показати весь коментар28.04.2022 16:11 Відповісти Посилання
+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.04.2022 16:14 Відповісти Посилання
+6 Users Win
показати весь коментар28.04.2022 16:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пуйло в бункері, йому не доповідають.
И так будет долго, пока в Чуровичах и прочих Юрковичах ********** разная тувинско-калмыцкая мразота, которая впрочем ни одного слова на языке своих предков не знает.