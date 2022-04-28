УКР
3 285 23

Український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за російськими правилами, - розвідка

розвідка

Окупанти намагаються диктувати свої правила, продовжують підготовку до введення "рубльової зони",вимагають відкривати магазини та кафе без українських товарів, проте отримують супротив від підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"РФ активізує заходи, спрямовані на встановлення окупаційного режиму на захоплених територіях Сходу та Півдня України. Минулого тижня перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко провів в Донецьку нараду за участі "керівників" так званих "Л/ДНР". На нараді обговорювались питання створення і подальшої діяльності російських "військово-цивільних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у Боровій Харківської області окупанти примушують керівників сільгосппідприємств виводити людей і техніку в поле та розпочинати весняно-польові роботи. При цьому, більшість техніки або розбито, або викрадено самими ж окупантами. Дається взнаки й тотальний дефіцит посівних та паливно-мастильних матеріалів. До того ж аграріям не гарантується безпека – кілька фермерів підірвались на снарядах та мінах під час спроб проводити польові роботи. Тим аграріям, які відмовляються працювати погрожують "націоналізацією" землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди масово виїжджають з окупованих територій, у Новій Каховці вже бракує лікарів, - мер Коваленко

У селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області представники окупаційної комендатури вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Умова безпечної роботи: відсутність українських товарів. Натомість надаються контакти постачальників з Криму. Окупанти стверджують, що вже не вийдуть з цього регіону і продовжують підготовку до введення "рубльової зони".

Особливу увагу приділено терміновому впровадженню системи обов’язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях. А надалі, повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.

Наразі спроби окупантів "перезапустити" місцевий бізнес наражаються на спротив значної частини місцевого населення. А також на перепони з боку традиційної російської корупції. Так в СМТ Шевченкове Харківської області окупанти дали можливість налагодити роботу місцевого ринку. На його території було вивішено російський "триколор". Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок у разі повторення "інцидентів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія масово грабує фермерів на тимчасово окупованих територіях України, - Денісова

бізнес (2076) окупація (6818) розвідка (3915) Запорізька область (3963)
Топ коментарі
Арестович ничего не решает. А тот кто решает тот решает.
показати весь коментар
28.04.2022 16:20 Відповісти
Сомов та інші, схожі. Ви на передовій? Ви воюєте? Якщо на передовій, я замовкаю. Але, скоріше, ні, бо у тих, хто воює, часу на коменти немає. "Но нам предлагают терпеть и ждать ибо арестовичи уже все военные битвы выиграли." Не терпіть, на передову ідіть та покажіть нам, як треба "города брать". І будете і писати, і відео показувати, а ми будемо радіти за вас та нашу державу.
показати весь коментар
28.04.2022 17:05 Відповісти
Мы все сейчас на передовой если кто не заметил, всё страна не в безопасности. Z довбни уже празднуют победу и они не далеки от истины, увы. А в наших же интересах доказать им обратное, иначе "победа" обернётся ещё одной холодной войной на следующие цать лет. Которая в свою очередь лишь оттянет катастрофу.
показати весь коментар
28.04.2022 17:56 Відповісти
Какого же зелёные свидорасы не объявляют всеобщую мобилизацию!?почему люди ходят в военкоматы,а их отфутболивают и тут же призывают тех которые вообще не служили и желания не имеют?да пойдем,да все!!!ещё вопросы о диванах и передовых?
показати весь коментар
28.04.2022 20:33 Відповісти
а как вам твкое?
показати весь коментар
28.04.2022 16:22 Відповісти
Продразверстка и новый Голодомор черти готовят
показати весь коментар
28.04.2022 20:30 Відповісти
Спасибо Ахметову что спонсировал Януковича и руский мир.
Изза жадности всю страну к войне привел.
показати весь коментар
28.04.2022 16:23 Відповісти
вот те слова, которые сказал зеленский на стадионе Порошенко "Я ваш вирок" вот зачем такое говорить было? А оказался вироком не только для Порошенко. Нужно за базаром следить.
показати весь коментар
28.04.2022 18:18 Відповісти
...примушують працювати за російськими правилами.
Было бы очень странно, если бы заставляли работать по китайским правилам.
показати весь коментар
28.04.2022 16:28 Відповісти
Их крышуют чеченцы. Тоже самое было в Крыму. Местных бизнесменов просто превратили в придаток к бандитам.
показати весь коментар
28.04.2022 16:29 Відповісти
нам рассказывают про перемоги, а ползучая оккупация все ползет и ползет. они уже практически выполнили все поставленные задачи - оккупировали юг и практически захватили весь донбасс. нет приказа освобождать юг? зеленые продолжают тайные переговоры и торги?
показати весь коментар
28.04.2022 16:34 Відповісти
Да похер на их задачи как бы.
показати весь коментар
28.04.2022 16:42 Відповісти
У людей логика компьютерной игры, где можно на паузу поставить ситуацию когда тебе выгодно. Реальность не такая как бы. За пиком наступает падение.
показати весь коментар
28.04.2022 16:49 Відповісти
Агата, якщо вам все зрозуміло, то що вам треба? Ну наші здають позиції, припустимо. Ну якщо ви це розумієте, то що ви хочете донести цим дописом? Де ви живете? Збирайте манатки, тікайте за кордон. " зеленые продолжают тайные переговоры и торги?" Вони дійсно продовжують перемовини, вони ж і не ховаються.
показати весь коментар
28.04.2022 17:12 Відповісти
Був цілий ряд публікацій про те що Ахмєтова з самого початку його кримінальної карєри кришувало ФСБ. З 2019 ці публікації "якось раптово" зникли з сайтів та газетних шпальт...
показати весь коментар
28.04.2022 16:43 Відповісти
Я не знаю причем здесь Ахметов вообще. У России своя мафия. Ахметов бы в России не входил в десяток богатейших людей.
показати весь коментар
28.04.2022 16:50 Відповісти
А гетьманович еще недавно нам рассказывал,что засрашкинские экономические законы образцовые и нам нужно брать с них пример.
показати весь коментар
28.04.2022 17:06 Відповісти
Он советник Сивковича или кого там, который как раз делал против нас заговор. Так что чего он мог рассказывать. Русня он всегда русня.
показати весь коментар
28.04.2022 17:07 Відповісти
Какая неожиданность ). Нет серьёзно кто-то ожидал другого?
показати весь коментар
28.04.2022 17:36 Відповісти
 
 