Український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за російськими правилами, - розвідка

Окупанти намагаються диктувати свої правила, продовжують підготовку до введення "рубльової зони",вимагають відкривати магазини та кафе без українських товарів, проте отримують супротив від підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"РФ активізує заходи, спрямовані на встановлення окупаційного режиму на захоплених територіях Сходу та Півдня України. Минулого тижня перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко провів в Донецьку нараду за участі "керівників" так званих "Л/ДНР". На нараді обговорювались питання створення і подальшої діяльності російських "військово-цивільних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у Боровій Харківської області окупанти примушують керівників сільгосппідприємств виводити людей і техніку в поле та розпочинати весняно-польові роботи. При цьому, більшість техніки або розбито, або викрадено самими ж окупантами. Дається взнаки й тотальний дефіцит посівних та паливно-мастильних матеріалів. До того ж аграріям не гарантується безпека – кілька фермерів підірвались на снарядах та мінах під час спроб проводити польові роботи. Тим аграріям, які відмовляються працювати погрожують "націоналізацією" землі.

У селах Ботієве і Строганівка Мелітопольського району Запорізької області представники окупаційної комендатури вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Умова безпечної роботи: відсутність українських товарів. Натомість надаються контакти постачальників з Криму. Окупанти стверджують, що вже не вийдуть з цього регіону і продовжують підготовку до введення "рубльової зони".

Особливу увагу приділено терміновому впровадженню системи обов’язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях. А надалі, повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.

Наразі спроби окупантів "перезапустити" місцевий бізнес наражаються на спротив значної частини місцевого населення. А також на перепони з боку традиційної російської корупції. Так в СМТ Шевченкове Харківської області окупанти дали можливість налагодити роботу місцевого ринку. На його території було вивішено російський "триколор". Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок у разі повторення "інцидентів".

