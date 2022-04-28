ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, в якій пропонує терміново створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочинів воєнної агресії Росії в Україні.

За документ проголосували 115 депутатів, жодний не проголосував проти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

В резолюції зазначається, що перед трибуналом має постати як військово-політичне керівництво РФ, так і безпосередньо ті, хто вчиняв злочини.

Зокрема, ПАРЄ закликає терміново створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал, який, серед іншого, повинен отримати повноваження на розслідування та судове переслідування злочину агресії, імовірно скоєного політичним і військовим керівництвом РФ. Також трибунал повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт без обмеження імунітетом держави або глав держав і урядів та інших державних посадових осіб.

Трибунал має бути створений групою держав-однодумців у формі багатостороннього договору, схваленого Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, за підтримки Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій.

Місцезнаходження трибуналу має бути в Страсбурзі (Франція), беручи до уваги синергію, що могла б бути реалізована з Європейським судом з прав людини, який розглядає багато пов'язаних індивідуальних та міждержавних заяв.

У документі міститься заклик до Генеральної асамблеї ООН підтримати створення такого спеціального міжнародного трибуналу. Також у резолюції ставиться питання про звернення до Міжнародного суду ООН надати консультативний висновок щодо будь-яких обмежень, які можуть бути накладені на право вето постійних членів Ради безпеки ООН на основі загальних принципів права, що стосуються заборони на зловживання правами та обов’язками держав-членів міжнародних організацій сумлінно здійснювати свої права на членство.

Також з ініціативи представників української делегації до резолюції ПАРЄ внесено пропозицію "використовувати активи громадян Росії, які підпадають під санкції, за їхню відповідальність у загарбницькій війні, розпочатій проти України Російською Федерацією, як тільки їх (активів. - Ред.) конфіскація буде остаточною, для компенсації Україні та її громадянам будь-якої шкоди, заподіяної загарбницькою війною Російської Федерації".

Резолюцію було прийнято після проведених дебатів ПАРЄ на основі представленої перед Асамблеєю доповіді представника Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЄ Александера Почея (Польща) "Агресія Російської Федерації проти України: притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права та інших міжнародних злочинах".