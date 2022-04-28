УКР
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні

могила,буча,братська,ексгумація

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, в якій пропонує терміново створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування злочинів воєнної агресії Росії в Україні.

За документ проголосували 115 депутатів, жодний не проголосував проти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

В резолюції зазначається, що перед трибуналом має постати як військово-політичне керівництво РФ, так і безпосередньо ті, хто вчиняв злочини.

Зокрема, ПАРЄ закликає терміново створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал, який, серед іншого, повинен отримати повноваження на розслідування та судове переслідування злочину агресії, імовірно скоєного політичним і військовим керівництвом РФ. Також трибунал повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт без обмеження імунітетом держави або глав держав і урядів та інших державних посадових осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ПАРЄ пропонують створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ

Трибунал має бути створений групою держав-однодумців у формі багатостороннього договору, схваленого Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, за підтримки Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій.

Місцезнаходження трибуналу має бути в Страсбурзі (Франція), беручи до уваги синергію, що могла б бути реалізована з Європейським судом з прав людини, який розглядає багато пов'язаних індивідуальних та міждержавних заяв.

У документі міститься заклик до Генеральної асамблеї ООН підтримати створення такого спеціального міжнародного трибуналу. Також у резолюції ставиться питання про звернення до Міжнародного суду ООН надати консультативний висновок щодо будь-яких обмежень, які можуть бути накладені на право вето постійних членів Ради безпеки ООН на основі загальних принципів права, що стосуються заборони на зловживання правами та обов’язками держав-членів міжнародних організацій сумлінно здійснювати свої права на членство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бучанські кати": хто з росіян катував і мародерив на Київщині. ВIДЕО

Також з ініціативи представників української делегації до резолюції ПАРЄ внесено пропозицію "використовувати активи громадян Росії, які підпадають під санкції, за їхню відповідальність у загарбницькій війні, розпочатій проти України Російською Федерацією, як тільки їх (активів. - Ред.) конфіскація буде остаточною, для компенсації Україні та її громадянам будь-якої шкоди, заподіяної загарбницькою війною Російської Федерації".

Резолюцію було прийнято після проведених дебатів ПАРЄ на основі представленої перед Асамблеєю доповіді представника Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЄ Александера Почея (Польща) "Агресія Російської Федерації проти України: притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права та інших міжнародних злочинах".

+9
А шо там по малазийскому боингу?
28.04.2022 16:29 Відповісти
+9

28.04.2022 16:36 Відповісти
+7
Рано или поздно трибунал будет создан и рашисты будут осуждены - тут и к бабке не ходи !
28.04.2022 16:38 Відповісти
А шо там по малазийскому боингу?
28.04.2022 16:29 Відповісти
уже все забыли. Тоже самое будет и по остальному.
28.04.2022 16:32 Відповісти
Ну вот - взял и обосрал весь ихний парад...
28.04.2022 16:33 Відповісти
осенью продолжат...., сентябрь-октябрь......
28.04.2022 16:35 Відповісти

28.04.2022 16:36 Відповісти
Рано или поздно трибунал будет создан и рашисты будут осуждены - тут и к бабке не ходи !
28.04.2022 16:38 Відповісти
так коли Україна вже всіх їх вб'є
28.04.2022 16:39 Відповісти
А ще є Божий Суд від якого ніхто не відкупиться і не заховається. Горіти вам в пеклі поганим і хорошим кацапам!
28.04.2022 17:00 Відповісти
Вся рашиська зараза має бути викорінена і знищена ,ця нациська варварська так звана держава не має право на існування ,зло неодміно має бути покаране.
28.04.2022 16:42 Відповісти
посмотрите на это чмо ******!
оно убивало и насиловало украинцев!
поверить не могу.....
28.04.2022 16:53 Відповісти
Да именно вот такое чмо и это делает(((( посмотрите на лице весь его интеллект
28.04.2022 17:00 Відповісти
А что тут удивительного ?
Его родители заделали по пьяне, а когда бухой батяня гонял их с мамкой по хате от страха он писался...
Потом его чмырили всем двором, параллельно в школе....
В армии, пока был духом драил очко зубной щёткой, стирал дедам носки, а они его имели....
Отомстить всем своим обидчикам он не имел возможности, но вдруг этот задрот получил автомат и право безнаказанно убивать и насиловать - и он решил самоутвердиться.....
28.04.2022 17:04 Відповісти
Карфаген расея должна быть разрушена.
28.04.2022 16:57 Відповісти
Це дуже важлива подія. Створюється європейський трибунал, виконання рішень якого не обмежене ані дипломатичною недоторканністю, ані правом вето, як в ООН. Відтепер, навіть якщо в мордорі поміняється влада, санкції не знімуть, поки не будуть виконані всі рішення трибуналу включно з поверненням територій, видачею воєнних злочинців, виплатою репарацій.
28.04.2022 18:39 Відповісти
Ну нарешті.Бажано створити трибунал до 9 травня
28.04.2022 20:44 Відповісти
 
 