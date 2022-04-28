ЄС готовий запустити процедуру проти країн-членів, які ігнорують санкції проти РФ
Єврокомісія зможе запустити правову процедуру проти країн-членів Євросоюзу, які ухиляються від введення санкцій проти Росії. На це у ЄК є всі правові основи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ офіційного представника ЄК Еріка Мамера під час брифінгу.
"Так, у нас є правові рамки для цього. Єврокомісія може запустити правову процедуру проти країн, які не виконуватимуть санкції", - заявив він.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Угорщина не підтримуватиме введення ембарго на постачання російської нафти і газу. Позиція угорського уряду залишається без змін.
При цьому з усіх країн-учасниць ЄС різко проти ембарго виступає тільки Угорщина, Німеччина вже готова скоротити поставки з Росії впродовж року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рли людейдегенератів
А мадярам, думається, дарував Закарпатську обл. От це пришле з уральских гір плем'я за близьких їм мокша-удмуртія і пр. "європейців" кістьми лягає.
1xBet в Україні планує працювати через ТОВ "Твоя бетінгова компанія". Ліцензію їй https://gc.gov.ua/files/Richenya/2022/03/R-117.pdf видали 30 березня 2022 року,
Нет уж, пусть сидят на европейском поводке, только в строгом ошейнике!