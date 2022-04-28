УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7267 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
13 270 38

ЄС готовий запустити процедуру проти країн-членів, які ігнорують санкції проти РФ

санкції

Єврокомісія зможе запустити правову процедуру проти країн-членів Євросоюзу, які ухиляються від введення санкцій проти Росії. На це у ЄК є всі правові основи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ офіційного представника ЄК Еріка Мамера під час брифінгу.

"Так, у нас є правові рамки для цього. Єврокомісія може запустити правову процедуру проти країн, які не виконуватимуть санкції", - заявив він.

Читайте також: Сійярто підтвердив, що Угорщина платитиме за російський газ в рублях, - CNN

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Угорщина не підтримуватиме введення ембарго на постачання російської нафти і газу. Позиція угорського уряду залишається без змін.

При цьому з усіх країн-учасниць ЄС різко проти ембарго виступає тільки Угорщина, Німеччина вже готова скоротити поставки з Росії впродовж року.

Автор: 

Угорщина (2411) Німеччина (7660) Єврокомісія (2250) санкції (12567) Євросоюз (14005)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
****** мыльте сраки...ЕС готовится вам вдуть по самые гланды..
показати весь коментар
28.04.2022 16:36 Відповісти
+18
Лучшее решение вопроса - это исключить Венгрию из ЕС и НАТО. Нахер они там нужны?
показати весь коментар
28.04.2022 16:55 Відповісти
+17
👍 нарешті..надіюсь злісних чуваків таких як орбан ,з подальшим виключенням з ЄС і НАТО!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перша буква У, і хто їм допоможе ахаха
показати весь коментар
28.04.2022 16:36 Відповісти
Чи В... Так як із ще одними: Н чи Г?
показати весь коментар
28.04.2022 16:41 Відповісти
Ай эм Ханрли
показати весь коментар
28.04.2022 17:25 Відповісти
"Вэнгры наши друзи" цитати відомих людей дегенератів
показати весь коментар
28.04.2022 17:39 Відповісти
****** мыльте сраки...ЕС готовится вам вдуть по самые гланды..
показати весь коментар
28.04.2022 16:36 Відповісти
може запустити а може ні
показати весь коментар
28.04.2022 16:36 Відповісти
"Може" и "зможе"...это разные слова имеющие разный смысл...
показати весь коментар
28.04.2022 16:40 Відповісти
******* приструнити давно пора, а краще HUNEXIT, щоб думали головою , а не....
показати весь коментар
28.04.2022 16:38 Відповісти
👍 нарешті..надіюсь злісних чуваків таких як орбан ,з подальшим виключенням з ЄС і НАТО!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:39 Відповісти
****** це мені нравиться!
показати весь коментар
28.04.2022 16:39 Відповісти
Так трубопровод в Угорщину лежить через Болгарію. ЄС може просто наказати своєму члену, Болгарії, перекрити вентиль.
показати весь коментар
28.04.2022 16:42 Відповісти
В Болгарии еще вчера начали говорить, что они перекроют транзит Венгрии и Сербии(? по-моему ей) после отключения им газа из РФ.
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
Карлік пропонував Польщі 5 західних областей України віддати. Свідоцтво колиш. прем'єра Полщі.
А мадярам, думається, дарував Закарпатську обл. От це пришле з уральских гір плем'я за близьких їм мокша-удмуртія і пр. "європейців" кістьми лягає.
показати весь коментар
28.04.2022 16:42 Відповісти
Мехеры прищли с мехесрань мудянскава балота (мещерскава - перекрученное мишари, так мардва называет мадяр). ПС. Были поселены там булгарами, када мадяри после разгрома Хазарского каганата, мадяры были данниками кагана, приползли к ним.
показати весь коментар
28.04.2022 17:29 Відповісти
ЗАСРАНияру, пардон, СРАНЬярту, Ии опять пардо, Сиярту, тебе и ******* с Орбаном привет.
показати весь коментар
28.04.2022 16:44 Відповісти
вот это хорошая мысль! давно пора этих Ёрбанов и ****** за вымя пощупать.....
показати весь коментар
28.04.2022 16:44 Відповісти
ioybiki uzhe zaerzali
показати весь коментар
28.04.2022 16:44 Відповісти
Гоните Венгрию из ЕС и НАТО.
показати весь коментар
28.04.2022 16:46 Відповісти
Лучшее решение вопроса - это исключить Венгрию из ЕС и НАТО. Нахер они там нужны?
показати весь коментар
28.04.2022 16:55 Відповісти
Замість Угорщини в ЄС і НАТО беріть Україну, яка не тільки відбудує, догляне Європу в майбутньому, а і захистить її від московитів, захистить НАТО, як це колись робили наші славні козаки.
показати весь коментар
28.04.2022 16:58 Відповісти
***** пообіцяло Угорщині наше Закарпаття! 🤬Ото угорці і комизяться🤬🤬🤬
показати весь коментар
28.04.2022 17:00 Відповісти
Отже питання - чи а) схаменеться хтось мадярський на літеру У та зробить, як нормальні люди кажуть, чи б) зайва хромосома пращурів абідіцца і намагатиметься ветувати усе, що стосується України в ЄС та НАТО?
показати весь коментар
28.04.2022 17:02 Відповісти
Ну че Венгрия помогли тебе твои кацапы ?)
показати весь коментар
28.04.2022 17:02 Відповісти
Сци в Юрту вже булки напружив, но отступать нєкуда позаді мацква.
показати весь коментар
28.04.2022 17:06 Відповісти
Йовбики, ау!
показати весь коментар
28.04.2022 17:08 Відповісти
Російська букмекерська компанія 1xBet отримала ліцензію на роботу в Україні. Дозвіл видали вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

1xBet в Україні планує працювати через ТОВ "Твоя бетінгова компанія". Ліцензію їй https://gc.gov.ua/files/Richenya/2022/03/R-117.pdf видали 30 березня 2022 року,
показати весь коментар
28.04.2022 17:09 Відповісти
Выгнать Венгрию по курсу русского корабля, а вместо неё Украину принять
показати весь коментар
28.04.2022 17:14 Відповісти
Мадяри, як вам там газ в рублях?
показати весь коментар
28.04.2022 17:37 Відповісти
запретить хождение евро на территори венгрии, пусть рублями пользуются
показати весь коментар
28.04.2022 17:45 Відповісти
ЄС вже обіцяли фінансовий вентель Угорщині прикрутити
показати весь коментар
28.04.2022 17:45 Відповісти
Угорським нацистам та їхній партії "у-ййобік" - ******* 😎👍
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
выгнать венгрию из ес и нато!
показати весь коментар
28.04.2022 18:07 Відповісти
венгры хотят полезных санкций
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
Правильно, А то кто то решил в ЕС что он самый умный.
показати весь коментар
28.04.2022 18:31 Відповісти
Гнать этих уродов из Евросоюза, ссаными тряпками..!!!
показати весь коментар
28.04.2022 18:33 Відповісти
Чтобы они к рашке прилепились, как Таракан?

Нет уж, пусть сидят на европейском поводке, только в строгом ошейнике!
показати весь коментар
28.04.2022 21:22 Відповісти
****** уже начали оправдываться..
показати весь коментар
28.04.2022 19:10 Відповісти
Не фантазуйте тут на тему виключення Угорщини з ЄС. Їй просто відрахування з бюджету союзу підріжуть і відразу саярта та Ко почнуть співати на дві октави вище. Та й у ноти загальної пісні втрапляти. Капіталісти усіх країн добре знають що потрібно робити з недостреленими комуняками.
показати весь коментар
28.04.2022 21:46 Відповісти
 
 