За останні три доби війська РФ значно збільшили інтенсивність артобстрілів, були спроби штурму лінії фронту, бої йдуть за 40-60 км від Кривого Рогу, - Вілкул

За останні три доби російські загарбники значно посилили інтенсивність артобстрілів, спроби штурму, які успішно відбили українські військові.

Про це під час брифінгу сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Остання три доби орки на всій лінії зіткнення значно збільшили інтенсивність артилерійського вогню. Це і системи залпового вогню, міномети, ствольна артилерія. Було кілька спроб штурмових дій, у тому числі із застосуванням бронетехніки, штурмових підрозділів, які були успішно відбиті нашими солдатами. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці", - сказав Вілкул.

За його словами, на ранок 28 квітня ситуація в регіоні стабільна і повністю під контролем ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти масовано обстрілюють Криворізький район. Є поранений, - Вілкул

"Лінія дотику знаходиться всередині Херсонської області та за різними напрямками – 40 – 50 – 60 км від Кривого Рогу. Тобто сьогодні ми воюємо на далекому периметрі нашого регіону", - додав він.

Зазначається, що російські військові часто проводять обстріли зі "Смерчів", використовують заборонені фосфорні та касетні ракети.

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1394)
Ті, хто дали команду їх розмінувати до цих пір при владі.
28.04.2022 16:49 Відповісти
28.04.2022 16:51 Відповісти
Сьогодні близько 8 ранку ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району, повідомляє речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук. - Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, так як зрозуміли - дістанемо їх кругом.
28.04.2022 16:59 Відповісти
Яке жахливе самогубство...

"У Саратовській області росії зіткнулися два гелікоптери.
Про це пише ТАСС.
Інформацію підтвердив мер Саратова михайло ісвєв. Він повідомив, що впав вертоліт "Ансат".
ЗМІ пишуть, що двоє пілотів катапультувалися, один помер. Офіційно це ще не підтвердили. За попередніми даними, вертольоти були військовими й виконували навчальний політ."
28.04.2022 16:43 Відповісти
Козломордые торопятся, так как нравится не нравится, а оружие приближается❗💥
28.04.2022 17:08 Відповісти
Трынируютсся: узлет - пассатка у яму.
28.04.2022 17:13 Відповісти
Может кто-то уже подорвёт мосты из Крыма ? Чтобы не было снабжения кацапской армии .
28.04.2022 16:46 Відповісти
были слухи что в Мелитополе вроде как жд мост взорвали
28.04.2022 16:48 Відповісти
Сьогодні близько 8 ранку ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району, повідомляє речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук. - Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, так як зрозуміли - дістанемо їх кругом.
28.04.2022 16:59 Відповісти


Це власне не слухи. Для каців це серйозна проблема. У них логістика з Криму залізницею
28.04.2022 17:32 Відповісти
https://t.me/dvish_alive/13099 Партизани підірвали міст
28.04.2022 17:36 Відповісти
Ті, хто дали команду їх розмінувати до цих пір при владі.
28.04.2022 16:49 Відповісти
28.04.2022 16:51 Відповісти
28.04.2022 17:02 Відповісти
так ось хто керував розмінуванням!!! Верещучка, *****, а чого вона мовчить?
28.04.2022 17:34 Відповісти
і ця ......... вважала себе міністром оборони,ще образилась, коли єрмак її не призначив. Попригунья
28.04.2022 18:58 Відповісти
Ті, хто дав наказ розмінувати південь України зараз сидять у Кривому Розі. Це керівники СБУ та силовиків Херсонської області. Кривий Ріг - це зараз столиця 5-ї колони України. Його здадуть без опору, то му ще треба оркам захопити Дніпро.
28.04.2022 17:38 Відповісти
Ті, хто наділений владою дати наказ для розмінування, так і сидять в Києві.
А Кривий Ріг та Дніпро- українські і не здалися оркам, як це планували зрадники з Банкової.
29.04.2022 09:14 Відповісти
Та мы знаем, шо орки в наступление идут. Другое дело, шо у них не все об этом знают
28.04.2022 16:48 Відповісти
///
Справжня Антиросія: Чому ***** з особливою жорстокістю вбиває українців сходу

Світ шокований трагедіями міст і селищ Київщини, Чернігівщини, Сумщини, які побували під окупацією. Але те, що ворог вчиняє на переважно російськомовному сході України, можна порівняти хіба зі злочинами есесівців

Харків, Ізюм, Лисичанськ, Сіверськодонецьк і, звісно ж, нескорений Маріуполь з перших днів війни перебувають під постійними обстрілами ворога. Для багатьох і досі незрозуміло, чому регіони, де завжди були сильними проросійські настрої, путінські окупанти зрівнюють із землею. У буквальному сенсі слова. Той же Краматорськ, в якому внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу загинуло більше півсотні мирних людей. На парламентських виборах 2019-го тут, як і майже скрізь по Донбасу, виборці віддали перевагу ОПЗЖ. І на місцевих виборах 2020-го п'ята колона мала в регіоні значну підтримку. Але все - в минулому. Орки не запитують у людей про їхні політичні вподобання, про їхню етнічну приналежність та мову, якою ці люди розмовляють.

То ж навіщо ***** асвабаждаєт.... тобто знищує Донбас?
Причин кілька. Спочатку про військову.
Мирне населення, яке залишається у містах і селах, є об'єктом уваги для окупанта не просто так. Варто згадати заклики очільників Луганщини і Донеччини до жителів регіону поспішити з евакуацією. Влада робить все можливе для переміщення цивільних у відносно спокійні області, аби запобігти значним втратам серед мирного населення. Разом із тим ворог зриває евакуацію. Прикладом чого і була атака на залізничний вокзал у Краматорську. Їй передували залякування у ворожих пабліках, щоб люди залізницею не їхали. Коли це не спрацювало, завдали злочинного удару. Не лише вбивши і поранивши громадян, а й зруйнувавши інфраструктуру. Щоб відрізати шлях евакуації потягами. Тактика орків проста і цинічна: чим більше мирних залишиться в охоплених боями містах і селах чи у сірих зонах, тим складніше нашим захисникам. Це добре видно по Маріуполю, куди війна прийшла дуже швидко і тому там заблоковані сотні тисяч містян. Така кількість жінок, дітей, стареньких знижує бойову активність оборонців міста. Ми по своїх не стріляємо. Натомість гуманітарна допомога людям, турбота про хоча б якусь безпеку для них забирає час і ресурси армійців. Тому окупанти роблять усе, аби довше не випускати цивільних із Маріуполя. Скільки через це загине мирних людей, рашистів не цікавить. Все одно кремлівська пропаганда поки ще успішно згодовує своїм зомбі маячню про те, як українці самі себе обстрілюють. Мета ворога - взяти місто. Будь-які додаткові складнощі для захисників Маріуполя рашистам на користь.

Друга причина - ненависть до жителів тієї частини Донбасу, яка у 2014 році або свідомо, або після звільнення нашою армією цих територій від "русской весни", надалі відмовилися мати спільне майбутнє з фейковими ЛНР/ДНР. За вісім років відтоді підконтрольна Україні Донеччина і Луганщина відбудовувалися, а ось захоплені росіянами ОРДЛО занепадали. "А хто дозволив вам красиво жити?" - такий напис залишили "освободітєлі" на стіні зруйнованого будинку в Бучі. Помста і тваринна ненависть до тих громадян, які у 2014-2015 роках обрали Україну і живуть зараз краще, аніж у більшості регіонів самої росії, не кажучи вже про "ЛДНР", - одна з головних причин руйнування інфраструктури й винищення людей. Підконтрольний Україні Донбас і був ці роки Антиросією. У кремлі ж бачать ці території випаленими, непридатними для нормального життя на довгі десятиліття. Єдине, навіщо їм потрібен Донбас - для розгортання там чергових армій і мобілізації населення до їх лав. Так сталося із сепаратистськими "республіками", нічого іншого орки запропонувати жителям Донеччини і Луганщини нездатні.

Третя причина - українці на Сході і Півдні, де путінська воєнщина нині найактивніша, не лише відмовилися зустрічати окупантів з квітами, але й попри репресії виступили проти ординців. Чому на тимчасово окупованих територіях агресор не може нашкребти бодай мізерну кількість колаборантів, згодних брати участь в управлінні? Маргінали, які здають патріотів за гроші чи за пляшку, або перевертні з числа представників ОПЗЖ і подібних партій - точно не ті тисячі "русскіх", які мали у хворих фантазіях путіна радісно зустрічати його "зелених чоловічків". Відбулося зворотне: росія остаточно перетворила українців, незалежно від їхніх довоєнних політичних поглядів і географічного місця проживання, на справжню Антиросію.

У нас є те, чого нема і ніколи не буде на росії - свободи. Її не хочуть втрачати ні жителі Донбасу, ні Харківщини, ні Херсонщини. Тому евакуюються не в рф, а на бандерівську Галичину, на Закарпаття, Буковину. Вони обирають Україну. Хоча до 24 лютого могли бути виборцями проросійських сил, глядачами телеканалів, ефіри яких заповнювалися кремлівськими наративами, ремствували через українізацію. Навіть ті громадяни, які змушені втекти від війни на росію, за можливості пробираються до прикордонних із нею країн ЄС. Єдине, на що спромоглися окупанти, - насильно вивозити українців до себе заради пропагандистської картинки. Добровільно ніхто в путінський "рай" не їде. І ця "зрада" викликає в окупантів люту ненависть. Тому вони знищують Донбас, руйнують Харків та Харківщину, масово вбивають мирне населення. За що обов'язково опиняться на лаві підсудних Міжнародного трибуналу.
28.04.2022 16:55 Відповісти
28.04.2022 16:56 Відповісти
Не вірте цьому ср"ному вілкулу. Риг є Риг. Надування щок, піар, самовозвеличення. Все спокійно (відносно у місті). Борцун намагається застолбити місце переможця у виборах мера Кривого Рогу. На подступах до міста працює ЗСУ, а не вілкул.
показати весь коментар
Причем здесь надувание щек? Всё он правильно говорит, обстреливают окраины и очень сильно, Я смотрю здесь зборище ботов или просто конченных
показати весь коментар
Там і параші Кривий Ріг.
28.04.2022 17:02 Відповісти
Говорять Герасімов під ізюмом, а ще говорять switchblade вміє розпізнавати лиця.
показати весь коментар
герасімову все ж безпечніше в Україні, ніж в кремлі, коли винуватого що немає до 9 травня перемог шукатимуть, а ось шойгу тризда точно)) пукін його особисто пір'ячком під реберце
показати весь коментар
зеленая чума нарисует хозяину какую нибудь победу, не переживай
показати весь коментар
Шаманов, всех троих,что тупину успех гарантировали, говорят , того, дешаманизировали
показати весь коментар
Насправді є в них перемоги, це наші просто їх применшують, ви на мапу бойових дій і окупованих територій дивилися взагалі? Захоплено тільки з північного сходу(Харківська і Луганська області) більше, ніж було звільнено місяць тому на півночі(Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська). А на півдні там взагалі щось неймовірне відбулося(якщо не сказати ПИЗ**Ц!!!) - або той самий "бліц-криг", який начебто провалився на півночі і сході, або - що більш ймовірно - злив(бо чому тоді в інших місцях так само не вийшло в орків?). Злив конкретних територій за домовленостями(чому й Херсонську область так ретельно по кордонах намагаються здати, навіть непокірного генерала Марченка зняли, щоб не заважав це робити). Захоплені 2 стратегічні переправи через Дніпро(міст у Херсоні і плотина Каховської ГЕС - останню з яких навіть знищити не можна без фатальних наслідків для багатьох тисяч людей), власне саму ГЕС і канал на Крим, Запорізьську АЕС, безліч плодородних земель і транспортних вузлів, фактично вже є кордидор на Крим через південь Донецької/Запорізьської областей(а ви все "кримський міст-кримський міст" - та їм вже на нього пофіг, взривай-не-взривай...). Одних міст з населенням, скажімо, більше 50 тисяч, рахуйте: Куп'янськ, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Нова Каховка, Херсон(а вони повинні були стати фортецями і перешкодою, що не оминути і не пройти, для ворога! а не величезними катівнями для наших громадян, що там залишились), про Маріуполь взагалі мовчу. Залишається чималенька загроза для Слов'янська/Краматорьска, Северодонецька/Лисичанська, в меншому ступені - Харкову, Запоріжжю, Дніпру(місту), Кривому рогу, Миколаїву і Одесі, також для нашого чисельного військового угруповання на Донбасі. Я не про те, що "всьопропало", я про те, що зніміть рожеві окуляри: поки що ми і близько не виграємо в цій війні, і вона буде тривати місяцями - щоб хоч якісь санкції+втрати подіяли на кацапів, але поки що(можете плюватися в мене) рахунок суцільно на їх користь(враховуючи, що вони людських втрат не рахують - та й у нас вони - далеко не 3 тисячі, це розуміють всі хто спілкується з військовими, переселнцями з "гарячих" місць та іншими свідками боїв: так, ми не наступаєм, повинні бути у нас в 3 рази менше, але й ми не маємо далекобійної ракетної зброї і майже - авіації, а від них найбільші втрати часто-густо). Єдина надія, що наші "кроти з ОП" або побачивши, що щось переламлюється не на корсить рашки втечуть з корабля, що тоне, або будуть нейтралізовані(розумійте, як хочте) небайдужими людьми, 4-5 кротощура звідти є явні посіпаки *****, на чолі з дЄрмаком(ще Демченко, Подоляк, Татаров) - поки вони біля керма, війна і надалі, скоріше за все, буде "не на нашу користь".
28.04.2022 19:05 Відповісти
Українські військові діють тактично грамотно. Йде вимотування противника мобільною обороною.
Потрібно виграти час для якомога більшого насичення наших військ західною зброєю.
Якщо ми зараз будемо перти в лобову атаку, незважаючи на втрати (як роблять орки), у нас буде велика кількість загиблих. А навіщо це нам? Ми бережемо своїх солдат.
Накопичимо достатні сили, - тоді й буде інша розмова.
28.04.2022 18:03 Відповісти
мы отступили уже до Кривого рога. Что дальше - Днепр??
показати весь коментар
Вілкулоїд ну дуже хоче піти по стопам папаші. Кривому з Вілкулоїдами буде повна жопа. Докрадуть, все, що вони не докрали за свій час. Кривому з Вілкулньой буде кінець. Криворіжці такі самі бовдури, як і всі, бо вибрали Вілкула під час війни, вибрали жопоблоківця. Кому війна, а Вілкулоїду предвиборча кампанія, популізм, Тай годі.
показати весь коментар
колись генералісімус сталін наказував "розтягувати резерви" так і зараз імітують наступ на КР,Миколаїв і одночасно провокують в МПР, погрожують тактичним десантом в Бесарабію. Вже "брали"Миколаїв, Вознесенськ. Їх передові загони зазнали невдачі а при сталій обороні кавалерійські наскоки коту під хвіст. От і злоба виходить назовні через артобстріли. першим ділом при арті буде контрбатарейна боротьба а потім вогневй вал по укріппунктах і орда буде змушена виходитив "поле"
показати весь коментар
Взагалі-то останнім часом кацапи відступили від Кривого Рогу.
ПіаР вілкула не пройшов
28.04.2022 19:16 Відповісти
 
 