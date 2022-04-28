За останні три доби війська РФ значно збільшили інтенсивність артобстрілів, були спроби штурму лінії фронту, бої йдуть за 40-60 км від Кривого Рогу, - Вілкул

За останні три доби російські загарбники значно посилили інтенсивність артобстрілів, спроби штурму, які успішно відбили українські військові.

Про це під час брифінгу сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Остання три доби орки на всій лінії зіткнення значно збільшили інтенсивність артилерійського вогню. Це і системи залпового вогню, міномети, ствольна артилерія. Було кілька спроб штурмових дій, у тому числі із застосуванням бронетехніки, штурмових підрозділів, які були успішно відбиті нашими солдатами. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці", - сказав Вілкул.

За його словами, на ранок 28 квітня ситуація в регіоні стабільна і повністю під контролем ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти масовано обстрілюють Криворізький район. Є поранений, - Вілкул

"Лінія дотику знаходиться всередині Херсонської області та за різними напрямками – 40 – 50 – 60 км від Кривого Рогу. Тобто сьогодні ми воюємо на далекому периметрі нашого регіону", - додав він.

Зазначається, що російські військові часто проводять обстріли зі "Смерчів", використовують заборонені фосфорні та касетні ракети.