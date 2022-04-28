Шольц вітає схвалення Бундестагом надання Україні важкого озброєння: ФРН продовжить курс на військову підтримку Києва
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на рішення Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні. Він привітав це рішення, а також заявив, що країна продовжить курс на військову підтримку Києва.
Про це пише inFranken.de, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
При цьому канцлер зазначив, що Німеччина вже підтримала Україну в оборонній сфері.
"Я дуже вдячний за чітку підтримку, яку німецький Бундестаг надав політиці уряду, який я очолюю. Це показує, що в такий складний час ви можете проводити політичну стратегію, яку багато хто хоче підтримати. І це саме те, що ми продовжуватимемо впроваджувати", - сказав Шольц.
Меркельші треба регулярно надсилати дитячі речі і іграшки. Хоча совість у неї спалена карліком. Отака дочка пастора.
Ну тупи
Світ змінився - тепер, якщо ти усіма силами не підтримуєш Україну, то ти лох, поц, і пуйловській прихвостень! До Шольца це дуже довго доходило, мабудь бізнес з Московією заважав це зрозуміти.
Германці, ало! У вас ще збереглась крита тевтонської гідності?
Чи надовго ?
https://www.youtube.com/watch?v=UMd9pnuRO4Y
Перші кілька хвилин варто переглянути навіть без знання німецької