Шольц вітає схвалення Бундестагом надання Україні важкого озброєння: ФРН продовжить курс на військову підтримку Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на рішення Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні. Він привітав це рішення, а також заявив, що країна продовжить курс на військову підтримку Києва.

Про це пише inFranken.de, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому канцлер зазначив, що Німеччина вже підтримала Україну в оборонній сфері.

"Я дуже вдячний за чітку підтримку, яку німецький Бундестаг надав політиці уряду, який я очолюю. Це показує, що в такий складний час ви можете проводити політичну стратегію, яку багато хто хоче підтримати. І це саме те, що ми продовжуватимемо впроваджувати", - сказав Шольц.

