УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7897 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 182 58

Шольц вітає схвалення Бундестагом надання Україні важкого озброєння: ФРН продовжить курс на військову підтримку Києва

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на рішення Бундестагу щодо постачання важкого озброєння Україні. Він привітав це рішення, а також заявив, що країна продовжить курс на військову підтримку Києва.

Про це пише inFranken.de, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

При цьому канцлер зазначив, що Німеччина вже підтримала Україну в оборонній сфері.

"Я дуже вдячний за чітку підтримку, яку німецький Бундестаг надав політиці уряду, який я очолюю. Це показує, що в такий складний час ви можете проводити політичну стратегію, яку багато хто хоче підтримати. І це саме те, що ми продовжуватимемо впроваджувати", - сказав Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння

Автор: 

Німеччина (7660) зброя (7685) допомога (8665) Бундестаг (197) Шольц Олаф (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Мастер переобувания
показати весь коментар
28.04.2022 16:45 Відповісти
+18
А шольц то обосрася, старый плешивый лгунишка.
показати весь коментар
28.04.2022 16:47 Відповісти
+17
Мне кажется немцы увидели что все дают оружие, и решили тоже давать, чтобы после победы говорить что мы красавчики и дали оружия.
показати весь коментар
28.04.2022 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мастер переобувания
показати весь коментар
28.04.2022 16:45 Відповісти
Майже як обдристович, трошки не дотягує до його рівня
показати весь коментар
28.04.2022 16:52 Відповісти
Таке саме як і його Папєрєдніца.
Меркельші треба регулярно надсилати дитячі речі і іграшки. Хоча совість у неї спалена карліком. Отака дочка пастора.
показати весь коментар
28.04.2022 16:54 Відповісти
Що то було? Хоче бути попереду на крок від Орбана? Яка ганьба!
показати весь коментар
28.04.2022 16:57 Відповісти
Взагалі не майстер - так незграбно
показати весь коментар
28.04.2022 17:01 Відповісти
плешивий денег не дал? за апрель?
показати весь коментар
28.04.2022 19:36 Відповісти
Мне кажется немцы увидели что все дают оружие, и решили тоже давать, чтобы после победы говорить что мы красавчики и дали оружия.
показати весь коментар
28.04.2022 16:46 Відповісти
Не торопитесь - оружия они пока не дали. Это все пока слова. Даже обещанные самоходные зенитки пока не отгружены.
показати весь коментар
28.04.2022 16:56 Відповісти
А 2,5 тис. Матадорів (які були помічені у Маріку) це не зброя?
показати весь коментар
28.04.2022 17:58 Відповісти
Спішать продати зброю, бо вона їм до сраки, якщо воювати буде Україна американською зброєю.
показати весь коментар
28.04.2022 16:59 Відповісти
Шольц кремень❗Сказал что кацапам *****, значит так и будет👍
показати весь коментар
28.04.2022 17:05 Відповісти
та невже??? предать -єто не предать а вовремя предвидеть
показати весь коментар
28.04.2022 19:37 Відповісти
До этого они тоже помогали, но тяжелым оружием через Словению и Словакию, теперь могут напрямую.

показати весь коментар
28.04.2022 17:56 Відповісти
Могут, но, согласно законопроекту, скорее всего не будут. В законопроекте речь идёт в первую очередь о поставках по взаимозачёту.
показати весь коментар
28.04.2022 18:10 Відповісти
А шольц то обосрася, старый плешивый лгунишка.
показати весь коментар
28.04.2022 16:47 Відповісти
v Rammsteine shto to proizoshlo ?
показати весь коментар
28.04.2022 16:48 Відповісти
you've got a pussy, i have dickee...
показати весь коментар
28.04.2022 16:52 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 16:53 Відповісти
Ты такой же немец, как я МайаПлисецкая. В немецком существительное пишется с большой буквы, это первокласники уже знают. Так что впредь, бот недоумковатый, пиши Pussi
показати весь коментар
28.04.2022 17:10 Відповісти
Він писав англійською.
показати весь коментар
28.04.2022 17:37 Відповісти
Капець, там всі слова англійські)))
Ну тупи
показати весь коментар
28.04.2022 17:56 Відповісти
Вижу, вы не в курсе. Это из припева композиции Рамштайна "Pussy". Припев на английском.
показати весь коментар
28.04.2022 19:02 Відповісти
А "первоклассники" - с двумя "с". Это даже первоклассники знают)
показати весь коментар
28.04.2022 19:05 Відповісти
anal is not taboo anymore
показати весь коментар
28.04.2022 16:56 Відповісти
more like BDSM
показати весь коментар
28.04.2022 16:58 Відповісти
Penie ne meshaet risovaniyu
показати весь коментар
28.04.2022 17:19 Відповісти
Гадав що з рашкою щось вийде, але там вже все.. і світ Шольца теж запамятав, як би він там не крутився зараз
показати весь коментар
28.04.2022 16:49 Відповісти
Шольц проснувся від сплячки.
показати весь коментар
28.04.2022 16:49 Відповісти
Фу, бридота ти шольц
показати весь коментар
28.04.2022 16:50 Відповісти
У Шольца но неправильный. Он не решает
показати весь коментар
28.04.2022 16:51 Відповісти
Я недописал букву с, но ты понял
показати весь коментар
28.04.2022 18:19 Відповісти
Що - таки встидно стало? Чи пістон в Рамштайні добрячий вставили?

Світ змінився - тепер, якщо ти усіма силами не підтримуєш Україну, то ти лох, поц, і пуйловській прихвостень! До Шольца це дуже довго доходило, мабудь бізнес з Московією заважав це зрозуміти.
показати весь коментар
28.04.2022 16:51 Відповісти
Пушки давай, лысый полупокер!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:52 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 16:54 Відповісти
Каков народ, таков и поп, перефразуючи прислів'я.
Германці, ало! У вас ще збереглась крита тевтонської гідності?
показати весь коментар
28.04.2022 16:56 Відповісти
Шольцу вставили в Рамштайні...
показати весь коментар
28.04.2022 16:58 Відповісти
знаю что и знаю куда-уж очень он кричал и извивался
показати весь коментар
28.04.2022 19:38 Відповісти
😃
показати весь коментар
28.04.2022 16:59 Відповісти
У німців моральний компас як не працював так і не працює. Процедури переважують мораль. Яскравий приклад лікар якому пілот літака зізнався що хоче розбити літак з пасажирами і таки розбив. Лікар мав можливість повідомити правоохоронні органи, але ж лікарська таємниця. Своя жопа дорожче за сотню-другу людей. Це про ******* німецьку владу.
показати весь коментар
28.04.2022 17:00 Відповісти
За що я люблю справжню демократію? А от за це, власне )
показати весь коментар
28.04.2022 17:03 Відповісти
Для тих, хто не розуміє, Шольц не переобувався, він як смоктав газ і не тільки у кацапів, так і буде це робити, але тепер він своїм кремлівським кураторам скаже, що це не його рішення давати зброю, а усього німецького народу і запобігти цьому він не може
показати весь коментар
28.04.2022 17:04 Відповісти
Так и есть, только на месяц опоздали.
показати весь коментар
28.04.2022 18:09 Відповісти
Шольц завжди на побачення ходив у двох парах спідннього, з яких одні - водонепрониклі. А коли дівка з нього здере обидві - очікування чомусь геть зникають.
показати весь коментар
28.04.2022 17:06 Відповісти
Перевернув шапку навиворіт (або йому допомогли) і замість зірочки на звороті з"явився тризуб.
Чи надовго ?
показати весь коментар
28.04.2022 17:09 Відповісти
Какой бл**ть курс???
показати весь коментар
28.04.2022 17:19 Відповісти
Хто володіє німецькою -- ось на одному з телеканалів відмінний гумористичний коментар про Шольца (вийшов кілька днів тому):

https://www.youtube.com/watch?v=UMd9pnuRO4Y

Перші кілька хвилин варто переглянути навіть без знання німецької
показати весь коментар
28.04.2022 17:21 Відповісти
Ахах)) Ржачно)) Всё таки текст смешнее видео.Взялся бы кто перевести для наших - посмеялись бы всей страной)
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
Очень хорошо. А то начитаешься комментариев под немецкими новостями, где их ещё не закрыли, и думаешь: "Неужто и правда всё так плохо?" Не, всё-таки тролли.
показати весь коментар
28.04.2022 18:12 Відповісти
Розтяжка Шольца вражає
показати весь коментар
28.04.2022 17:36 Відповісти
После заявления Путина, о том, что будет, если кто-то попытается вмешаться в ситуацию в Украине или будет помогать Украине. Бундестаг принимают решение поставлять тяжелое вооружение Украине. То есть в Германии очень хорошо поняли, что если они не помогут Украине, тогда необходимо готовится Германии к войне уже на своей территории. Браво Германия.
показати весь коментар
28.04.2022 17:39 Відповісти
Дякую! Danke!
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
Нацистка Меркель десь патла на голові рве і палить документи . Шольц здасть і її і подєльніків з потрохами і навіть не скривиться . Кляті хабарники .
показати весь коментар
28.04.2022 17:52 Відповісти
А куда тебе деваться, чмо лысое, когда за тебя только путин, а в самой стране - афдшники и штази-левые, которые на подсосе? Конечно ты на словах ухвалишь! А то ведь так, несмотря на десятки тысяч тонн красивых слов о мире, свободе и демократии недолго и с венграми в одном корыте оказаться - с которыми у нас, кстати, тесные экономические связи, несмотря на проблемы со свободой и демократией.
показати весь коментар
28.04.2022 18:16 Відповісти
щас какой-нибудь Железный Капут предложат: на тобі боже, що мені не гоже
показати весь коментар
28.04.2022 18:18 Відповісти
похоже прижали таракана
показати весь коментар
28.04.2022 18:29 Відповісти
Уважно стежте за руками цього слизького німецького дріща.
показати весь коментар
28.04.2022 19:13 Відповісти
Держался столько, сколько смог. С ввп - грамота и обеспеченная старость
показати весь коментар
28.04.2022 22:41 Відповісти
 
 