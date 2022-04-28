"У росіян немає "масовки" для проведення "референдуму" на Херсонщині", - перший заступник голови облради Соболевський
У окупаційної влади РФ в Херсонській області немає "масовки", аби зняти в Херсоні так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".
Про це в ефірі Суспільного сказав Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.
За словами Юрія Соболевського росіяни не зможуть провести в Херсонській області "референдум".
"В них не має підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Вони не зможуть зробити навіть щось подібне на референдум, тому що це відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку вони організаційно не зможуть у майбутньому зробити на Херсонщині. Шоу — можливо. Я не здивуюсь, якщо вони це шоу будуть знімати у Криму або у будь-якій іншій області. У Херсонській області зараз щось зняти буде проблема, тому що потрібна значна кількість людей. У них немає цього", - зазначив перший заступник голови облради.
Соболевський також розповів, що РФ не можуть ввести рублі на тимчасово окупованій території.
"Вони дуже цього бажають, але зрозумійте, усе, за що вони беруться, усе виходить у них фейл на фейлі. А враховуючи те, як поводяться ці люди, я вважаю, що більшість з тих рублів, вони вкрадуть ще до того, як доставлять у Херсонську область", - говорить Соболевський.
За його словами, окрім роздачі рублів за соціальними списками, псевдо пенсіями, ще необхідно, щоб мережа приймала ці "гроші", а підприємці Херсонщини на сьогодні не налаштовані працювати з рублями.
Соболевський говорить, що в області є певні проблеми з виплатами пенсій, є затримки. Особливо у тих пенсіонерів, які не оформлювали картки і отримали виплати готівкою.
"Але ті люди, які отримували картки, за моєю інформацію, більшість отримує пенсії та соціальні виплати", - розказав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
Як виїхати якщо область перекрита? не ви-пус-ка-ють вже з тиждень та розвертають. не всі встигли чи хотіли в перші дні виїхати
По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.
І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.
А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.
Тому було прийняте рішення нападать вже і зараз!
А я все думав чого він ті регіони так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не треба!)
"И тогда мы получим всю Украину"
