"У росіян немає "масовки" для проведення "референдуму" на Херсонщині", - перший заступник голови облради Соболевський

херсон

У окупаційної влади РФ в Херсонській області немає "масовки", аби зняти в Херсоні так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Про це в ефірі Суспільного сказав Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

За словами Юрія Соболевського росіяни не зможуть провести в Херсонській області "референдум".

"В них не має підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Вони не зможуть зробити навіть щось подібне на референдум, тому що це відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку вони організаційно не зможуть у майбутньому зробити на Херсонщині. Шоу — можливо. Я не здивуюсь, якщо вони це шоу будуть знімати у Криму або у будь-якій іншій області. У Херсонській області зараз щось зняти буде проблема, тому що потрібна значна кількість людей. У них немає цього", - зазначив перший заступник голови облради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"

Соболевський також розповів, що РФ не можуть ввести рублі на тимчасово окупованій території.

"Вони дуже цього бажають, але зрозумійте, усе, за що вони беруться, усе виходить у них фейл на фейлі. А враховуючи те, як поводяться ці люди, я вважаю, що більшість з тих рублів, вони вкрадуть ще до того, як доставлять у Херсонську область", - говорить Соболевський.

За його словами, окрім роздачі рублів за соціальними списками, псевдо пенсіями, ще необхідно, щоб мережа приймала ці "гроші", а підприємці Херсонщини на сьогодні не налаштовані працювати з рублями.

Соболевський говорить, що в області є певні проблеми з виплатами пенсій, є затримки. Особливо у тих пенсіонерів, які не оформлювали картки і отримали виплати готівкою.

Читайте також: Люди масово виїжджають з окупованих територій, у Новій Каховці вже бракує лікарів, - мер Коваленко

"Але ті люди, які отримували картки, за моєю інформацію, більшість отримує пенсії та соціальні виплати", - розказав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

+27
Да насрать на этот референдум !Все ждут удари нашей армии и освобождления Херсона от окупантов с подальшим выходом к Крыму !!
показати весь коментар
28.04.2022 16:55 Відповісти
+14
они могут и в сызрани или ************ провести массовку, снять "кино" и выдать за референдум. Вата схавает
показати весь коментар
28.04.2022 16:55 Відповісти
+11
Упс... а хто це так зробив щоб 24 лютого всі воєнкомати Херсона були зачинені, тероборона не сформррвана а зброю потенційним захисникам навіть не думали видавати... "Привіт з Оману"...
показати весь коментар
28.04.2022 17:13 Відповісти
С дальнейшим выходом к крымскому мосту...
показати весь коментар
28.04.2022 17:02 Відповісти
Мост лучше уничтожить, зачем он нам?
показати весь коментар
28.04.2022 17:04 Відповісти
заезжать на танках )))
показати весь коментар
28.04.2022 17:13 Відповісти
Чекають.....Чекають зброї...
показати весь коментар
28.04.2022 17:35 Відповісти
Дивився я як у Херсоні очерет горить, так на березі купа народу, сотні молодих хлопців призовного віку, з машинами й татухами, ви якщо залишитесь на території окупованій то вас мобілізують і кинуть як м'ясо на захисників України і розбиратись ніхто не буде.
показати весь коментар
28.04.2022 17:00 Відповісти
это те кто не против оккупанта
показати весь коментар
28.04.2022 17:36 Відповісти
Не ляпай хєрнювід тупості своєї

Як виїхати якщо область перекрита? не ви-пус-ка-ють вже з тиждень та розвертають. не всі встигли чи хотіли в перші дні виїхати
показати весь коментар
28.04.2022 18:32 Відповісти
сюда приедь покажи себя герой
показати весь коментар
28.04.2022 18:48 Відповісти
молодец, может еще посмотришь можно ли выехать? умников сколько развелось
показати весь коментар
28.04.2022 18:49 Відповісти
Им просто не нужен Херсон или Херсонская область отдельно от остальной запланированной территории. Нужны Донецкая и Луганская область в границах областей, плюс Николаевская, Херсонская, Харьковская и Одесская области. Если успеха на фронте не будет по захвату этих областей, то и референдума не будет. Не по самопровозглашению ни следующего по присоединению. Частями никто ничего брать не будет, так как это территориальные претензии к раше.
показати весь коментар
28.04.2022 17:00 Відповісти
Вони вже заявили, що повернення Херсонської області виключене.
показати весь коментар
28.04.2022 17:18 Відповісти
Так що референдум до дупи.
показати весь коментар
28.04.2022 17:22 Відповісти
Они надеются на захват Запорожской и Донецкой области полностью. Потому что это обосновывает первую букву от нр. Население и территория области в административных границах. Это как минимум - коридор до Крыма, так как Крыму нужна вода. Без коридора и Крым не нужен. Если будет захвачено тогда они проведут два референдума. Второй по присоединению к федерации. Тогда в случае чего это не просто какие то там республики, которым мы помогаем, а оборона и всеобщая мобилизация. Это план минимум. План максимум ещё Одесская область и Харьковская. Одесская потому что Приднестровье. Харьковская шоб було. Луганская то же.
показати весь коментар
28.04.2022 17:26 Відповісти
А что слабо с крысму ********* привезти? ой клованы, не хотят крысчане ехать? ссутся?
показати весь коментар
28.04.2022 17:03 Відповісти
Может нам тоже снять на студии 95 квартал какую-то кинишку про рехферендум про разделение рабсии.
показати весь коментар
28.04.2022 17:05 Відповісти
як простий преЗЕдент України стає генсеком НАТО
показати весь коментар
28.04.2022 17:06 Відповісти
Я поняв чому путін так вимагав у нас виконати мінські угоди.

По мінським угодам лднр мало увійти в склад України на правах автономії, з правом вето на входження України до нато.

І путін бачив, що Україна ці угоди не збирається реалізовувати і дуже інтенсивно останнім часом рухається до нато. Він розумів, що ще 5 років і Україна вступить в нато.

А якщо Україна вступить в нато - то він вже ніколи на неї не зможе напасти, щоб її захватити.

Тому було прийняте рішення нападать вже і зараз!

А я все думав чого він ті регіони так старається всунути в состав України... тож такий оккупант! Що йому вже ці регіони не треба!)
показати весь коментар
28.04.2022 17:07 Відповісти
Как там соловьев говорил?
"И тогда мы получим всю Украину"
https://youtu.be/QchPi1gvLyk
показати весь коментар
28.04.2022 17:14 Відповісти
ну хоть после начала полномасштабной войны поняли. А то "просто перестать постреливать"
показати весь коментар
28.04.2022 18:43 Відповісти
Представте если бі у херсонцев біло оружее, русня не успела б убежать
показати весь коментар
28.04.2022 17:09 Відповісти
Враховуючи масштаби запланованих ****** військових злочинів потрібно негайно знищити кримський міст та почати атаку військових обєктів Криму.
показати весь коментар
28.04.2022 17:09 Відповісти
и плаваючого лайна в морі...
показати весь коментар
28.04.2022 17:20 Відповісти
потрібно знищити чим?пукавкою?
показати весь коментар
28.04.2022 17:38 Відповісти
M270 та M142 вже в Україні, M270 вже на донбасі, Maximum firing rangehttps://en.wikipedia.org/wiki/ATACMS ATACMS : 165 or 300 km (103 or 186 mi)
Precision Strike Missile: 500 km (310 miles)
показати весь коментар
28.04.2022 17:52 Відповісти
Нардеп (Слуга народа) Олексій Ковальов зараз знаходиться на тимчасово окупованій території України у Херсонській обл. - там Ковальов роздає інтерв'ю і спокійно спілкується та пішов на співпрацю з російськими окупантами. Скільки у Верховній Раді ще таких нардепів-друзів ворога та зрадників?!
показати весь коментар
28.04.2022 17:15 Відповісти
Так, вибачте, якого хера, ви не звільняєте Херсон? Більше місяця стоять під Херсоном 15-20км, і все... Таке враження, ніби навмисно...Як здавали усю облась за сутки, ми всі в шоці були, я все чекалі відео з підривом хоч якого-небуть моста або каналу- ні, кацапські війська 300км за один дент, як на пврвді пройшли. А тепер розказують - не здавайтеся, партизаньте, виходьте на мітінги. Так приїдьте - покажіть. Ви знаєте,як страшно, коли кожного вечора ідуть орки і світять по вікнам, коли вони лазять по твоєму місту. А я звичайна людина з дітьми, не вмію підривати колії, а противник - це люди, навчяені вбивати....Знаєте, такий відчай, такий біль, така "безнадбога", коли в твоєму рідному місті здирають прапори, хазаїнами себе почувають якісь буряти, а ти повністю безсилий....
показати весь коментар
28.04.2022 17:26 Відповісти
можна навіть і подивитись на карті захоплені області і території.. уся Херсонщина, половина Харківщини..більша частина Запорізької..вся Луганщина і Донеччина..тільки но дивився на карту
показати весь коментар
28.04.2022 17:33 Відповісти
Мене аж підкидає і тіпає від "розумних порад" тих хто не може ніяк зрозуміти що теке жити в окупації, але є прекрасним генералом на відстані
показати весь коментар
28.04.2022 18:36 Відповісти
Не все так просто. Масовки нет, а бюлетней полные ящики...
показати весь коментар
28.04.2022 17:28 Відповісти
масовку знайдуть з колаборантів...привезуть з Криму..проведуть ХЕРрр референдум...побачите по телевізеру..
показати весь коментар
28.04.2022 17:28 Відповісти
там местных достаточно сепаров
показати весь коментар
28.04.2022 17:40 Відповісти
А ти їх роздивився звідки? чому ви вирішили, що маєте право херсонців ображати? бо зекоманда армію звідси вивела і Чонгар розмінувала?
показати весь коментар
28.04.2022 17:48 Відповісти
С референдумом или без рашисты сами уже никогда не уйдут их Херсона. Не сейчас, значит через год проведут. Их можно только выбить силой.
показати весь коментар
28.04.2022 17:28 Відповісти
всегда нужна только сила
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
Какая нафиг разница, что они там проводят. ВСУ все ровно придет и уничтожит всех оккупантов до последнего!
показати весь коментар
28.04.2022 18:08 Відповісти
 
 