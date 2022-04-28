"У росіян немає "масовки" для проведення "референдуму" на Херсонщині", - перший заступник голови облради Соболевський

У окупаційної влади РФ в Херсонській області немає "масовки", аби зняти в Херсоні так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Про це в ефірі Суспільного сказав Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, передає Цензор.НЕТ.

За словами Юрія Соболевського росіяни не зможуть провести в Херсонській області "референдум".

"В них не має підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Вони не зможуть зробити навіть щось подібне на референдум, тому що це відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку вони організаційно не зможуть у майбутньому зробити на Херсонщині. Шоу — можливо. Я не здивуюсь, якщо вони це шоу будуть знімати у Криму або у будь-якій іншій області. У Херсонській області зараз щось зняти буде проблема, тому що потрібна значна кількість людей. У них немає цього", - зазначив перший заступник голови облради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приєднання Донецької та Луганської областей до РФ - особисте бажання Путіна, - "Медуза"

Соболевський також розповів, що РФ не можуть ввести рублі на тимчасово окупованій території.

"Вони дуже цього бажають, але зрозумійте, усе, за що вони беруться, усе виходить у них фейл на фейлі. А враховуючи те, як поводяться ці люди, я вважаю, що більшість з тих рублів, вони вкрадуть ще до того, як доставлять у Херсонську область", - говорить Соболевський.

За його словами, окрім роздачі рублів за соціальними списками, псевдо пенсіями, ще необхідно, щоб мережа приймала ці "гроші", а підприємці Херсонщини на сьогодні не налаштовані працювати з рублями.

Соболевський говорить, що в області є певні проблеми з виплатами пенсій, є затримки. Особливо у тих пенсіонерів, які не оформлювали картки і отримали виплати готівкою.

Читайте також: Люди масово виїжджають з окупованих територій, у Новій Каховці вже бракує лікарів, - мер Коваленко

"Але ті люди, які отримували картки, за моєю інформацію, більшість отримує пенсії та соціальні виплати", - розказав перший заступник голови облради Юрій Соболевський.