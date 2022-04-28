Росія примусово депортувала на свою територію понад 30 тисяч маріупольців, - Кириленко

Російські окупанти примусово депортували на територію РФ понад 30 тисяч жителів Маріуполя Донецької області.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в Медіацентрі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони вивозять у свої так звані фільтраційні табори, які розташовані поблизу Маріуполя. Це, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря. Вивозячи туди людей, вони розподіляють їх на жінок із дітьми та чоловіків. Ділять за віковими критеріями. І після цього відбирають документи, що посвідчують, що вони є громадянами України", - розповів Кириленко.

Голова Донецької обладміністрації додав, що окупанти роздають маріупольцям розроблені за власними зразками довідки і після цього примусово вивозять у раніше окуповані райони Донецької області або ж на територію РФ.

