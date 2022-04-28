УКР
Росія примусово депортувала на свою територію понад 30 тисяч маріупольців, - Кириленко

маріуполь

Російські окупанти примусово депортували на територію РФ понад 30 тисяч жителів Маріуполя Донецької області.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу в Медіацентрі "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони вивозять у свої так звані фільтраційні табори, які розташовані поблизу Маріуполя. Це, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря. Вивозячи туди людей, вони розподіляють їх на жінок із дітьми та чоловіків. Ділять за віковими критеріями. І після цього відбирають документи, що посвідчують, що вони є громадянами України", - розповів Кириленко.

Голова Донецької обладміністрації додав, що окупанти роздають маріупольцям розроблені за власними зразками довідки і після цього примусово вивозять у раніше окуповані райони Донецької області або ж на територію РФ.

Главное Азов освободить. местная вата пусть живет в сыбире. ***** можно сказать делает нам отдолжание
то не партизани. то ждуни рюцкага мірка... то і нехай
Главное Азов освободить. местная вата пусть живет в сыбире. ***** можно сказать делает нам отдолжание
Не уверен, что туда добровольно поехали
А какая разніца?
им пообещали они сели в автобусы и поехали. Как всегда такая вата заглядывала на парашу и жаловалась какая плохая у них жизнь в Украине, а вот там на параше все такие хорошие и жизнь у них лучше.
Параші піпец. Партизанів привезла. розуму не має.
На Сахалін. Допоможуть Японії.
Бразилія проснулась. Аргентина мовчить. ****.
то не партизани. то ждуни рюцкага мірка... то і нехай
Шановне товариство! Ось у мене особисто діаметрально протилежне бачення цього питання. Навіть в марафоні Українських новин показували, що це ватне населення добровольно йшло, до автобусів, ніхто їх під дулами автоматів до автобусів не вів та насильно не депортував. Якщо поїхали до кацапії, то вони цього дуже хотіли. Щасливої дороги, менше буде сепаратистського населення коли ЗСУ будуть звільняти території. І там же практично не було евакуйовано чоловіків, одні баби та діти. А цих малохольних всіх гребуть до *********** армії., теж хочу сказати що це не погано, бо меньше прокацапської мразоти залишиться на Українській землі. Ну от якось так. Слава Україні та її ЗСУ!!!
На сході багато нащадків переселенців, яких завезли В Україну в телятниках після Голодомору. По суті вони повертаються на істаріческую родіну.
