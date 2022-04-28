УКР
У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків знайшли 467 тис. доларів та 87 тис. євро, - Венедіктова

медведчук

Під час обшуків у хатньої робітниці кума Путіна Віктора Медведчука знайшли 467 тис. доларів та 87 тис. євро.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя.

Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", - розповіла вона.

Автор: 

Медведчук Віктор (1717) обшук (2016)
ось чого Марченко так інвестувала у свої бампери і обличчя, щось хоч якось прибиральницю наздогнати по оргазмам
28.04.2022 17:28 Відповісти
То на нову швабру.
28.04.2022 17:22 Відповісти
Нічого дивного не бачу. Якщо у сімейки статки на десятки лярдів, то і робітниця з півлямом не шокує. Ви не по шістках копайте, а арештовуйте майно і бізнес. Там тільки державних надр в незаконному володінні на шаленні кошти.
28.04.2022 17:28 Відповісти
Это ж кем надо быть, чтобы на порносайт выложить видео с такой домработницей ...
показати весь коментар
28.04.2022 17:38 Відповісти
Тепер він хатня робітниця))
показати весь коментар
28.04.2022 17:39 Відповісти
та нову ганчірку...
показати весь коментар
28.04.2022 17:57 Відповісти
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора https://www.gazeta.ru/tags/person/viktor_medvedchuk.shtml Медведчука изъято $467 тыс. и €87 тыс. Об этом сообщает http://ria.ru РИА «Новости» .

цей скрипач буйлу вже не потрібен
показати весь коментар
28.04.2022 21:24 Відповісти
Робила мабудь ротом та уборщиця, і філейними частинами підробляла..
показати весь коментар
28.04.2022 17:23 Відповісти
Ого насмо...тобто напідмітала...
показати весь коментар
28.04.2022 17:23 Відповісти
НА-СА сала.
показати весь коментар
28.04.2022 17:27 Відповісти
А вона тут до чого? Ліпше б запитали у суддів та митників про їхні статки.
показати весь коментар
28.04.2022 17:23 Відповісти
А може вона коханка
показати весь коментар
28.04.2022 17:24 Відповісти
Хатня робітниця "со всеми вытекающими последствиями"
показати весь коментар
28.04.2022 17:35 Відповісти
Наубирала
показати весь коментар
28.04.2022 17:24 Відповісти
Старый хер брал пример с Януковоща и кухарке присовывал
показати весь коментар
28.04.2022 17:24 Відповісти
Я тоже могу полы мыть. Я Підлога. дайте контактные номера
показати весь коментар
28.04.2022 17:25 Відповісти
Це як в анекдоті... "пришла в офис на собеседование для работі секретутки... Вопрос: Вы умеете пользоваться компьютером, вы знаете делопроизводство? Ответ: нет. А что же вы умеете?... Я умею не беременеть!"
показати весь коментар
28.04.2022 17:40 Відповісти
Є ще одиню
Так само - прийшла в секретутки. Директор заводу водить її і показує, от тут робоче місце, перерва з, до. Кава-брейк два рази з, до. І т.д. В кінці:
- є питання?
- а скільки я буду отримувати?
- ну ставку - 5000 грн.;
- ні.. не підходить;
- а скільки ж ви хотіли?
- 30 000 ;
- та ви що?! В мене головний інженер стільки отримує!
- ну то їб..сь зі своїм головним інженером."
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
Наубирала.
показати весь коментар
28.04.2022 17:26 Відповісти
вот и я то же говорю! вы еще домработника проверте, он наверняка еще старательней работал... причем на два фронта
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
Гроші, вони такі гроші
показати весь коментар
28.04.2022 17:29 Відповісти
Хорошо платил Витя Медведчук своей домработнице.
показати весь коментар
28.04.2022 17:30 Відповісти
Просто он сорил деньгами, а она просто уборщица
показати весь коментар
28.04.2022 17:31 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 18:08 Відповісти
ага....так именно уборщица и корень зла в этом семействе?? ))))
а прошвырнитесь-ка по охранникам, дворнику, садовнику, электрику, сантехнику... цельный синдикат))))
показати весь коментар
28.04.2022 17:32 Відповісти
Вона просто добре вміла підмітати
показати весь коментар
28.04.2022 17:33 Відповісти
бгггг ... в стиральной машине нашли?
показати весь коментар
28.04.2022 17:33 Відповісти
Чого пристали? Ну намела собі жіночка, ну і що такого...
показати весь коментар
28.04.2022 17:34 Відповісти
Облико морале. Руссо параша
показати весь коментар
28.04.2022 17:37 Відповісти
Старий пень купался в ванні як пуйло. А марченко трахалась як в плейбой.
Житіе мое скінчилося.
показати весь коментар
28.04.2022 17:35 Відповісти
Ось така ПРибиральниця
показати весь коментар
28.04.2022 17:35 Відповісти
Якщо пошукати у всіх суддів і прокурорів разом з Венедіктовою, то прибиральниця скидатиметься на безпритульну сироту.
показати весь коментар
28.04.2022 17:37 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 17:38 Відповісти
То може дарма Оксанка закликала обміняти чоловіка. А он воно як ....
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
Отож, панікує, а він не дуже до неї і сам хоче. Ми ще побачимо, як дві жіночки будуть одна-одну тягати за волосся, бо жіночки не прості, з характерами..
показати весь коментар
28.04.2022 17:50 Відповісти
мабуть добре розбиралась шо де у якому вагоні криво лежить
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
у вагіні?криво?
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
Хто б вже казав
показати весь коментар
28.04.2022 17:45 Відповісти
А хіба злочин вкрасти у злочинця ??
показати весь коментар
28.04.2022 17:50 Відповісти
а аксанка марченка про це знае???
показати весь коментар
28.04.2022 17:51 Відповісти
приныкал ксюхе на нос
показати весь коментар
28.04.2022 17:51 Відповісти
Читал давненько на каком-то паблике расказ человека, работавшего садовником у одного очень и очень богатого украинца. Писал что получал около 15к евро в месяц. Премии на праздники и просто так, иногда больше зарплаты прилетали, от настроения царя зависило. Вообщем персонал жировал. Правда/нет - не утвверждаю, но впринципе такие суммы как у этой тетки нашли, можно заработать и без зрады с воровством, просто исполняя свою работу. А то что медведчук гнида это не ее вина.
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
Яка красіва сказка )
показати весь коментар
28.04.2022 18:29 Відповісти
А налоги?
показати весь коментар
28.04.2022 18:40 Відповісти
15 тис грн при курсі 8 грн за доллар - я ще повірю, однак15к євро - це перебор. Можливо це якийсь ландшафтний дизайнер, однак і 5 тис це вже забагато
показати весь коментар
28.04.2022 18:56 Відповісти
А будку собаки обыскивали?
показати весь коментар
28.04.2022 17:57 Відповісти
до масквы еще не дошли...
показати весь коментар
28.04.2022 18:20 Відповісти
От цікаво було б у Венедіктової обшук провести. Скільки там би знайшли.
показати весь коментар
28.04.2022 17:58 Відповісти
А на каком основании у "работницы" обыск устроили? Бабло не оружие с наркотой. К чему это я? А к тому, что зная профессионализм наших прокуроров, не пришлось бы возвращать изъятое, да еще с извинениями ...
показати весь коментар
28.04.2022 18:04 Відповісти
Наприклад- телефон,дзвінок *піди туди,візьми то*,а таки вернуть з різницею для тих же прокурорів.
показати весь коментар
28.04.2022 20:01 Відповісти
это вы еще у садовника не были ...
показати весь коментар
28.04.2022 18:05 Відповісти
у трухіна було 150000, до прибиральниці мертвечука трохи не дотягує
показати весь коментар
28.04.2022 18:19 Відповісти
Та там навіть страшно уявити
показати весь коментар
28.04.2022 18:56 Відповісти
після вликої вйни взяли Русланову.певичку. Вона під час війни "чесала"в СРСР, а готівку переводила в брюлики. Один підпільний ювелір прямо вказав. Однак три дні шукали і нічого. Тоді взяди в оборот домохазяйку. А в неї вже знайшли при обшуку 800 предметів з каменями. Судили її за незаконне збагачення під час війни. Так що може хатня робітниця переховувала налічман медведчука на час підпілля.
показати весь коментар
28.04.2022 18:14 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 18:25 Відповісти
Хороший спеціаліст завжди знайде роботу )
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
Фото домработницы можно в студию?
А то тут мнения разделились.
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
та ось вона -через пост зверху.
показати весь коментар
28.04.2022 20:42 Відповісти
Клоунські шулери продовжують своє шапіто для лошар73% аби відволікти фокус уваги суспільства від більш значущих проблем. Наприклад, нагадайте мені прізвище того деятєля зе-влади, який наказав за місяць до вторгення розмінувати Чонгар? А хто говорив всю зиму, що американські змі нагнітають істерію замість того аби мінувати кордони і оголошувати мобілізацію? А може вам нагадати, як в середині лютого, зеденет відмовся додатково надати 50млрд для ЗСУ, бо йому конче потрібні були дороги. Так, мудачук має сконати в українській тюрмі, а його труп має бути викинутий на смітник, однак чого цю тварюку досі не позбавили депутатства? Невже у моносброду не хватає голосів?! А може просто ніхто не хоче цього робити? Як і позбавляти депутатства всіх зажопників.
показати весь коментар
28.04.2022 18:52 Відповісти
Вона в Мертведчуків прибирала, а сміття не викидала, а пакети складала.
показати весь коментар
28.04.2022 18:59 Відповісти
Нет Венедиктова, мы не скажем " ...що рано бити у дзвони ...". Мы скажем ПОЗДНО пить Боржоми, когда почки отвалились. Все украденные деньги давно выведены, вывезены и вложены. В т.ч. "честнейшими" прокурорами. А то, что вы находите - это "крошки со стола".
показати весь коментар
28.04.2022 19:01 Відповісти
Якщо депутату від слуг Ковальову, якого визнали колаборантом. батьки подарували телеканал, то чому хатній робітниці не могди подарувати півмільйона
показати весь коментар
28.04.2022 19:06 Відповісти
Уборщица Светлана Кривоногова получила от Путлера несколько миллиардов рублей.. Может это сёстры :0)
показати весь коментар
28.04.2022 19:36 Відповісти
Ой жеж прибирала!!!!Прибирала-нічого не залишала! Знаю, знаю-є такі прибиральниц. От у моєі співробітниці-так прибиральниця чоловіка прибрала. До своіх рук. Ну і що?
показати весь коментар
28.04.2022 19:41 Відповісти
Ну чьо нормальна кобіта , має підприємницьку здібність . Сортувала потім здавала сміття і в результаті ........
показати весь коментар
28.04.2022 19:48 Відповісти
То у чому саме кримінал? бєнядіктовна має докази, що ці статки отримані злочинним шляхом?
показати весь коментар
28.04.2022 22:31 Відповісти
Тю, та то вы ещё у повара обыск не делали.)))
показати весь коментар
28.04.2022 23:04 Відповісти
 
 