У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків знайшли 467 тис. доларів та 87 тис. євро, - Венедіктова

Під час обшуків у хатньої робітниці кума Путіна Віктора Медведчука знайшли 467 тис. доларів та 87 тис. євро.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя.

Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", - розповіла вона.

