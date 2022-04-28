У хатньої робітниці Медведчука під час обшуків знайшли 467 тис. доларів та 87 тис. євро, - Венедіктова
Під час обшуків у хатньої робітниці кума Путіна Віктора Медведчука знайшли 467 тис. доларів та 87 тис. євро.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого. В ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук та вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя.
Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", - розповіла вона.
цей скрипач буйлу вже не потрібен
Так само - прийшла в секретутки. Директор заводу водить її і показує, от тут робоче місце, перерва з, до. Кава-брейк два рази з, до. І т.д. В кінці:
- є питання?
- а скільки я буду отримувати?
- ну ставку - 5000 грн.;
- ні.. не підходить;
- а скільки ж ви хотіли?
- 30 000 ;
- та ви що?! В мене головний інженер стільки отримує!
- ну то їб..сь зі своїм головним інженером."
а прошвырнитесь-ка по охранникам, дворнику, садовнику, электрику, сантехнику... цельный синдикат))))
Житіе мое скінчилося.
А то тут мнения разделились.