Санкції проти Росії мають бути такими, щоб не було можливості їх обійти, - Зеленський

зеленський

Санкції ЄС проти Росії мають бути потужними та дієвими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

"Хочу подякувати пану Петкову за принципову позицію уряду щодо підтримки санкційної політики Європейського Союзу. Хочу наголосити, що санкції проти Росії потрібні тільки для того, щоб примусити Росію шукати миру. Щоб це відбулося, санкції мають бути дієвими, потужними і мають не допускати можливості Росії обійти обмеження", - наголосив глава держави.

Зеленський розраховує, що Болгарія й надалі підтримуватиме посилення санкцій за цю війну.

Зеленський Володимир (25153) санкції (12573)
+4
Порадник сраний...а як Південь України здавати то де був ?
28.04.2022 18:33 Відповісти
+3
Нет таких санкций, которые невозможно обойти. Это всегда вопрос только времени и денег.
28.04.2022 18:21 Відповісти
+3
20 миллиардов❗👍 Байден хочет Украине дать оружие на 20 миллиардов $❗Дела по ходу серьёзней, чем можно было подумать. Кацапы гадят как могут.
28.04.2022 18:22 Відповісти
Вот ответь, кто ты? Дурак или провокатор?
показати весь коментар
28.04.2022 18:45 Відповісти
Санкции не рубильник на трансформаторной подстанции. Необходимо время чтобы рабссеяне, и так говно привыкшие есть и в нем же спать, прочувствовали это.
показати весь коментар
28.04.2022 18:25 Відповісти
......у параши подушка безопасности 300 ярдов зелёных и толь ко что пришло 66 ярдов за газ с начала года......
......санкции начнут разъедать экономику раши через 3-6 месяцев......и если это(санкции) продлиться достаточно долго(3-5 лет), то будет то, что с СССР.......
показати весь коментар
28.04.2022 18:26 Відповісти
Глашатай.
28.04.2022 18:25 Відповісти
Давно на форуме, не видел. Как там "Матькившина" воюет?
28.04.2022 18:54 Відповісти
дело к вечеру. Цензор, выпускайте любимого ермака.
28.04.2022 18:27 Відповісти
оставлю тут, шоб не забыть

28.04.2022 18:30 Відповісти
єто другоє!!!Ви розколюєте!Не на часі!
30.04.2022 10:39 Відповісти
Як завжди вимагає якісь санкції а які не знає і сформулювати думку не може
28.04.2022 19:46 Відповісти
Без текста від дермака не на жодну думку не здатний. Це - клініка.
29.04.2022 03:15 Відповісти
Хочу подчеркнуть, что санкции против России нужны только для того, чтобы заставить Россию искать мир. Источник:
Прогресивний світ хоче щоб мордор назавжди зубожів та розпався, а зелень продовжує шукати мир в очах гітлера. Що означає нав'язливий стан та патологічна залежність від дермака.
29.04.2022 03:14 Відповісти
 
 