Санкції проти Росії мають бути такими, щоб не було можливості їх обійти, - Зеленський

Санкції ЄС проти Росії мають бути потужними та дієвими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

"Хочу подякувати пану Петкову за принципову позицію уряду щодо підтримки санкційної політики Європейського Союзу. Хочу наголосити, що санкції проти Росії потрібні тільки для того, щоб примусити Росію шукати миру. Щоб це відбулося, санкції мають бути дієвими, потужними і мають не допускати можливості Росії обійти обмеження", - наголосив глава держави.

Зеленський розраховує, що Болгарія й надалі підтримуватиме посилення санкцій за цю війну.

