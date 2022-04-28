1 646 21
Санкції проти Росії мають бути такими, щоб не було можливості їх обійти, - Зеленський
Санкції ЄС проти Росії мають бути потужними та дієвими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
"Хочу подякувати пану Петкову за принципову позицію уряду щодо підтримки санкційної політики Європейського Союзу. Хочу наголосити, що санкції проти Росії потрібні тільки для того, щоб примусити Росію шукати миру. Щоб це відбулося, санкції мають бути дієвими, потужними і мають не допускати можливості Росії обійти обмеження", - наголосив глава держави.
Зеленський розраховує, що Болгарія й надалі підтримуватиме посилення санкцій за цю війну.
Топ коментарі
+4 Oleh Stavynoha
показати весь коментар28.04.2022 18:33 Відповісти Посилання
+3 Jonathan Jones
показати весь коментар28.04.2022 18:21 Відповісти Посилання
+3 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар28.04.2022 18:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
......санкции начнут разъедать экономику раши через 3-6 месяцев......и если это(санкции) продлиться достаточно долго(3-5 лет), то будет то, что с СССР.......
Прогресивний світ хоче щоб мордор назавжди зубожів та розпався, а зелень продовжує шукати мир в очах гітлера. Що означає нав'язливий стан та патологічна залежність від дермака.