Ми не нападаємо на Росію, ми хочемо допомогти Україні захистити себе від агресії РФ, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що тільки Путін може зупинити війну проти України.

Про це він заявив під час виступу, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на риторику Кремля, ми хочемо повторити, що ми не нападаємо на Росію, ми хочемо допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Це був вибір Путіна почати цю брутальну агресію і це може бути вибір Путіна зупинити цю агресію.

Росія є агресором. В цьому немає сумнівів. Світ повинен робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності. Росія продовжує цей напад ціною величезних людських втрат. Ми бачимо численні воєнні злочини, які вчиняються на тих територіях, які Росія намагалася контролювати. Як тільки ці злочини та звірства продовжуватимуться, ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - зазначив американський лідер.

