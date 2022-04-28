УКР
Ми не нападаємо на Росію, ми хочемо допомогти Україні захистити себе від агресії РФ, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що тільки Путін може зупинити війну проти України.

Про це він заявив під час виступу, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на риторику Кремля, ми хочемо повторити, що ми не нападаємо на Росію, ми хочемо допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Це був вибір Путіна почати цю брутальну агресію і це може бути вибір Путіна зупинити цю агресію. 

Росія є агресором. В цьому немає сумнівів. Світ повинен робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності. Росія продовжує цей напад ціною величезних людських втрат. Ми бачимо численні воєнні злочини, які вчиняються на тих територіях, які Росія намагалася контролювати. Як тільки ці злочини та звірства продовжуватимуться, ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - зазначив американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать надавати Україні техніку та боєприпаси, - Байден

+22
28.04.2022 18:36 Відповісти
+15
Мог сказать и покороче ,ПУТИН ***** ,будем тебя в рот ***** !
28.04.2022 18:34 Відповісти
+14
Там вся параша путіни.
28.04.2022 18:36 Відповісти
Он так и сказал, но на дипломатическом: "Путлер, тебя Украина будет мочить в сортире с помощью нашего оружия"
28.04.2022 18:44 Відповісти
цікаво, путя зрозумів, що він зараз - шура балаганов
і зараз його стануть бити.
можливо-ногами...

не зрохумів то все попереду
через голову не доходить-дійде через ноги
28.04.2022 18:35 Відповісти
28.04.2022 18:36 Відповісти
та никто не нападает конешно. Но я бы на месте жителей улицы Кооперативная в Новом Осколе уехал бы на месяцок к родственникам, ну хотя бы в тамбов какой ...
28.04.2022 18:53 Відповісти
Вот дед прикалывается Д на Расеи ему каждая старая кляча расскажет, что что раисяне сражаются не с Украиной . а с США и НАТО
28.04.2022 18:57 Відповісти
🔴⚫ Ми не нападаємо, тому нададимо Україні зброю тактичного рівня 🔴⚫
28.04.2022 18:57 Відповісти
ЦЕнзор, не перекручивай! Байден сказал, что закончить войну - это один из выборов, который может сделать карлик.
Т.е. или сам или тебя заставят!
28.04.2022 19:02 Відповісти
Не я б'ю - "Верба" б'є.
28.04.2022 19:19 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=5KZ7aY_qNws&feature=share&fbclid=IwAR2efPyNnPFw3waA8LHzosesw-aGkKGJpXRwqM5xCZJLLKiDMNZcSTCpLh8 https://m.youtube.com/watch?v=5KZ7aY_qNws&feature=share



YOUTUBE.COM


Знову Нищівний Удар по РФ! Літаки України Прорвали оборону РФ і знищили 3 склади ***********!

28.04.2022 19:45 Відповісти
Гарні піз...юлі і не треба путіна сюди вплутувати, раша всереться з нами воювати. Москалі просто смазка для українських багнетів.
28.04.2022 21:02 Відповісти
 
 