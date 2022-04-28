УКР
Відправляю до Сенату США запит для продовження військових поставок до України, - Байден

байден

Президент США Джо Байден наголосив, що США продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.

Про це американський лідер заявив під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні відправляю у Сенат додатковий запит для того, щоб ми могли продовжувати відправляти до України важливі військові поставки. І ось те додаткове фінансування буде спрямоване на потреби військових України протягом на стільки важливих днів, тижнів і місяців у найближчому майбутньому. Завдяки цьому Україна зможе продовжувати встоювати проти російської агресії. В рамках цієї допомоги будемо надавати ще більше артилерії, броньованих машин, протитанкових систем, які так вже ефективно використовуються українськими захисниками на полі бою", - сказав він.

За словами Байдена, США також продовжать надавати гуманітарну допомогу Україні. Це продукти харчування, вода, ліки та місця проживання для біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не нападаємо на Росію, ми хочемо допомогти Україні захистити себе від агресії РФ, - Байден

Байден Джо (2897) США (24070) Сенат США (625)
+12
Амерам-черговий респект.Разом до повної перемоги над мордором...
показати весь коментар
28.04.2022 18:45
+10
показати весь коментар
28.04.2022 18:46 Відповісти
+9
Байден просит Конгресс $33 миллиардов для Украины! Это фантастика!
показати весь коментар
28.04.2022 18:49
Ракеты давай ,много много ракет ...
показати весь коментар
28.04.2022 18:43
Амерам-черговий респект.Разом до повної перемоги над мордором...
показати весь коментар
28.04.2022 18:45
показати весь коментар
28.04.2022 18:46
33 млрд. $ в т.ч. на 20 млрд $ прямые поставки оружия!
показати весь коментар
28.04.2022 18:48
Байден просит Конгресс $33 миллиардов для Украины! Это фантастика!
показати весь коментар
28.04.2022 18:49
Оружейники США потом будет ему ставить памятник.
показати весь коментар
28.04.2022 19:11
a shto s lend-lizom ? progolosovali ili net ?
показати весь коментар
28.04.2022 18:50
Йде ще слухання, пряма трансляція https://www.pbs.org/newshour/politics/watch-live-house-considers-legislation-for-ukraine-lend-lease-program-to-send-aid-to-that-country тут
показати весь коментар
28.04.2022 19:12
O say can you see by the dawn's early light, и далее по тексту
показати весь коментар
28.04.2022 18:52
З ленд-лізом усьо? Тіпа, вистачить з вас і рамштаймівських обіцянок. Чи ***** знову налякав тим, чого ні в кого немає? Бздуни, бл@дь
показати весь коментар
28.04.2022 18:56
показати весь коментар
28.04.2022 18:56
Судя по последним событиям, тут есть один очень вкусный цимес.Все вооружение, поставляемое Украине , оплатит сама русня,из арестованных активов. Тот случай, когда повешенный оплатил свою собственную веревку.
показати весь коментар
28.04.2022 18:57
ахааха теперь будем валить бурятов и прочих чисто рузге эскалибурами
показати весь коментар
28.04.2022 19:01
В Китаї родичам розстріляного корупціонера приходить рахунок за патрон.
показати весь коментар
28.04.2022 22:00
Россия Украину демилитаризовала, демилитаризовала, - да так и не додемилитаризовала
показати весь коментар
28.04.2022 19:53
Дідусь став справжнім Бандерівцем, ще і Сенат до цього примушує!
показати весь коментар
28.04.2022 20:30
Батько наш Бандера про таке і не мріяв!
показати весь коментар
28.04.2022 20:31
 
 