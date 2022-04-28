Відправляю до Сенату США запит для продовження військових поставок до України, - Байден
Президент США Джо Байден наголосив, що США продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.
Про це американський лідер заявив під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сьогодні відправляю у Сенат додатковий запит для того, щоб ми могли продовжувати відправляти до України важливі військові поставки. І ось те додаткове фінансування буде спрямоване на потреби військових України протягом на стільки важливих днів, тижнів і місяців у найближчому майбутньому. Завдяки цьому Україна зможе продовжувати встоювати проти російської агресії. В рамках цієї допомоги будемо надавати ще більше артилерії, броньованих машин, протитанкових систем, які так вже ефективно використовуються українськими захисниками на полі бою", - сказав він.
За словами Байдена, США також продовжать надавати гуманітарну допомогу Україні. Це продукти харчування, вода, ліки та місця проживання для біженців.
