РФ заявляє, що проти неї воює НАТО, тому що усвідомлює, що зазнала поразку в Україні, - Байден
Президент США Джо Байден прокоментував заяви Кремля, що проти Росії нібито воює НАТО.
Про це він заявив під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.
"Це свідчить про відчай, який зараз відчуває Росія, тому що вони зазнали невдачі. Тому вони роблять такі заяви, що нібито це вже конфлікт з НАТО. Але насправді це просто рефлексія. Це просто свідчення їхньої поразки, невдачі.
Ми надаємо Україні військову допомогу, щоб вони могли чинити опір. І тепер вони (Росія. - Ред.) стверджують, що США і всі країни-члени НАТО також залучені до цієї війни. По-перше, це просто виправдання їхньої поразки, невдачі. А по-друге, якщо вони про це серйозно говорять, то це також нерозумно з їхнього боку. Тому що взагалі ніхто не повинен робити легковажні заяви про потенційне застосування ядерної зброї", - наголосив президент США.
Ні....То рептилоїди
Украинцы так наваливают русне, что оне в недоумении придумывают все несуразицы )))
месседж, который сейчас массово распространяют оккупанты - это подорожание продуктов, всемирный продовольственный кризис, снижение уровня жизни в Европе и в мире за поддержку Украины. Второй месседж - это оружие, которое поставляют наши партнеры, якобы оно продается на" черном рынке " и сбывается в Африку. А третий, главный, Украина - это "ритейл" (процесс продажи продукции или услуг конечным потребителям - прим.), а Россия - "жертва репрессий".
все поставляемое оружие имеет неактивные метки и его перемещение постоянно отслеживется
. Їм напевно ж зараз просто соромно , коли вони усвідомили нарешті , що багато років поспіль , боялися звичайних понтів звичайного - гопніка . Якого тепер 3.14здяче слабіший супротивник , котрий тих понтів , на відміну від Заходу , не злякався .
Означає, що
Стадо готують до ПОРАЗКИ!
- что вы делаете в Украине?
- воюем с НАТО
- и что есть потери
- да, наших более 20 000 погибло
- а НАТОвцев?
- а они ещё не подъехали
Допомога для ведення партизанської війни
Публікація планів х*йла. Та незрозуміле белькотанняня про санкції
З початком війни одразу пішло розгортання допомоги та санкцій.
Спочатку м'яке спонукання розпочати війну, а зараз підштовхування до вікористання ЯЗ ???
Може все іде за планом?
То давно вже б не було орди тієї клятой .
А нато на поле боя ще й не являлось)
Коли свою армію "" нєпабєдімую і лєгєндарную ""
Україна вщент розбила
То ж урочистим маршем пройдуть 25 ТИСЯЧ згубили
60 ТИСЯЧ навіки інвалідами стали
Але для них парад провести - справа честі істот без честі ....