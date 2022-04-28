РФ заявляє, що проти неї воює НАТО, тому що усвідомлює, що зазнала поразку в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден прокоментував заяви Кремля, що проти Росії нібито воює НАТО.

Про це він заявив під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це свідчить про відчай, який зараз відчуває Росія, тому що вони зазнали невдачі. Тому вони роблять такі заяви, що нібито це вже конфлікт з НАТО. Але насправді це просто рефлексія. Це просто свідчення їхньої поразки, невдачі.

Ми надаємо Україні військову допомогу, щоб вони могли чинити опір. І тепер вони (Росія. - Ред.) стверджують, що США і всі країни-члени НАТО також залучені до цієї війни. По-перше, це просто виправдання їхньої поразки, невдачі. А по-друге, якщо вони про це серйозно говорять, то це також нерозумно з їхнього боку. Тому що взагалі ніхто не повинен робити легковажні заяви про потенційне застосування ядерної зброї", - наголосив президент США.

