РФ заявляє, що проти неї воює НАТО, тому що усвідомлює, що зазнала поразку в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден прокоментував заяви Кремля, що проти Росії нібито воює НАТО.

Про це він заявив під час виступу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це свідчить про відчай, який зараз відчуває Росія, тому що вони зазнали невдачі. Тому вони роблять такі заяви, що нібито це вже конфлікт з НАТО. Але насправді це просто рефлексія. Це просто свідчення їхньої поразки, невдачі. 

Ми надаємо Україні військову допомогу, щоб вони могли чинити опір. І тепер вони (Росія. - Ред.) стверджують, що США і всі країни-члени НАТО також залучені до цієї війни. По-перше, це просто виправдання їхньої поразки, невдачі. А по-друге, якщо вони про це серйозно говорять, то це також нерозумно з їхнього боку. Тому що взагалі ніхто не повинен робити легковажні заяви про потенційне застосування ядерної зброї", - наголосив президент США.

Читайте: Байден планує запросити у Конгресу США $33 млрд для підтримки України

Байден Джо (2897) НАТО (6718)
+46
С НАТО они воюют...если бы русня 24 лютого напала на НАТО, сейчас пиво в мААскве было бы по 8 гривен.
28.04.2022 19:06
+39
.
28.04.2022 19:20
+37
Бензоколонка воюет с НАТО, а НАТО на войну даже не явилось.
Украинцы так наваливают русне, что оне в недоумении придумывают все несуразицы )))
28.04.2022 19:05
🔴⚫ Последнее предупреждение окурку перед превентивным по нему ударом. Американцы уже продемонстрировали антибункерные бомбы. Достанут на любой глубине. 🔴⚫
28.04.2022 19:04
Думаю, что не на любой, но куда надо достанут.
28.04.2022 19:15
Даже если не достанут по глубине, то вокруг бункера будет радиационный фон, намного сильнее чем в центре чернобыльского реактора.
28.04.2022 19:46
И даже если не вылезет из бункера - то будет дышать радиацией и умрет в страшных муках. Перспектива - так себе...
28.04.2022 19:48
Бідна НАТА скрізь винувата
28.04.2022 19:04
РФ заявляє, що проти неї воює НАТО
================
Ні....То рептилоїди
28.04.2022 19:13
Як кажуть "росія вже програє, а НАТО на бій поки навіть не з'явилось"
28.04.2022 19:39
Евро или долларов
28.04.2022 19:17
Будет, но немного позже
28.04.2022 19:18
28.04.2022 19:22
M777. She's a good girl
28.04.2022 19:29
28.04.2022 19:40
Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов https://www.unian.net/war/snbo-rossiya-ne-smogla-raskachat-ukraincev-informacionnaya-voyna-vhodit-v-novyy-period-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11804997.html сообщил , что информационная война с Россией входит в новый период.
месседж, который сейчас массово распространяют оккупанты - это подорожание продуктов, всемирный продовольственный кризис, снижение уровня жизни в Европе и в мире за поддержку Украины. Второй месседж - это оружие, которое поставляют наши партнеры, якобы оно продается на" черном рынке " и сбывается в Африку. А третий, главный, Украина - это "ритейл" (процесс продажи продукции или услуг конечным потребителям - прим.), а Россия - "жертва репрессий".
28.04.2022 19:07
- для тех кто в танке
все поставляемое оружие имеет неактивные метки и его перемещение постоянно отслеживется
28.04.2022 19:26
Что за метки ? Штрих-коды ? Так то для касс , ведь в военторге есть кассьі
28.04.2022 19:40
неактивные. непасивные. где то посредине. как и обычные
показати весь коментар
Москалі прокляті, хто на кого напав ? Верх цинізму - москаль встановлює правила як з ним треба воювати і чим оборонятись, а по москальськи буде правильно, що ніхто немає права іх знищувати.
28.04.2022 19:07
Вот так и сконает великорzsкий шовинизм.
28.04.2022 19:10
з рашистами куйла, воює теж саме американське НАТО , котре допомогло перемогти німецьких фашистів-совковому союзу,у ВВВ , правонаступником і правоприємником котрого обібралося бути куйло .Отже у Другій Світовій війні був переможений Гітлер, а фашизм втік в російську ********* ,зализав рани, переодягнувся в форму рашистської армії і напав на Україну.
28.04.2022 19:13
підступно напасти на завідомо слабшого противника - ета скрєпна! а якщо слабшому хтось допоможе - нє, ну ета нічесна!!.
28.04.2022 19:14
НАТО ще не почало, а кацапи вже всираються
28.04.2022 19:16
Почти 1000 российских танков и 20000 солдат - и это ни один натовский солдат еще не стрелял! А что будет, если НАТО начнет воевать?
28.04.2022 19:17
.
28.04.2022 19:20
Эта фсьо дисиптиконы!
28.04.2022 19:20
треба ж пояснювати хто ті винуватці! Довелося гуглити...

Походження[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&section=2 ред. код ]

Десептикони - це бойові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82 роботи , створені божеством Трансформерів https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%81_(%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8)&action=edit&redlink=1 Праймусом , які https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F еволюціонували з Автоботів. За іншою версією, вони, як і Автоботи, були створені https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 квінтессонами на планеті https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1 Кібертрон ; але, на відміну від Автоботів, яким відводилася роль робітників на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 заводах , Десептикони спеціально призначалися для участі в https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1 гладіаторських боях , якими їх господарі розважалися на дозвіллі.

Незадоволені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F тиранією квінтессонів, Десептикони спільно з Автоботами брали участь у повстанні, в результаті якого квінтессони були вигнані з Кібертрона. Деякий час обидві раси жили в мирі та злагоді; однак згодом їх цілі та устремління розійшлися. Десептикони стали силою, яка протидіє Автоботам і їхній миролюбній політиці. На чолі з Меґатроном, Десептикони зробили своєю нав'язливою ідеєю ненависть до Автоботів і спричинили на Кібертроні Велику Війну, що тривала мільйони років.
28.04.2022 19:47
НАТО хоче захистить Калмікію та Удмурьтію с Молдовою там багато Концтаборів..
.
28.04.2022 19:22
Sorry...друкував МОРДОВИЮ...вийшла Молдова...
28.04.2022 19:25
28.04.2022 19:26
Байден посмілішав. І німці з європейцями також. Напевно вже готовий туз в рукаві: ПРО в повній готовності, перехват з гарантією 99%, всі рашкинські підлодки відслідковуються, як і всі боєголовки в воді, в землі і на землі і в повітрі. Можна безбоязно робити превентивний удар, треба просто найменший привід до вже існуючих...
28.04.2022 19:33
Та тому що побачили як жалюгідно виглядає вторяя армія міра .
. Їм напевно ж зараз просто соромно , коли вони усвідомили нарешті , що багато років поспіль , боялися звичайних понтів звичайного - гопніка . Якого тепер 3.14здяче слабіший супротивник , котрий тих понтів , на відміну від Заходу , не злякався .
28.04.2022 20:25
они об этом всегда знали, нихера им не стыдно
28.04.2022 22:21
*********** рашистские явно недооценивают своего противника: в Украине они воюют не то что с НАТО - с ВС всей Галлактики !!!
28.04.2022 19:36
ага а их распыляет космодесант 🤣
28.04.2022 19:49
дотрынделись кацапы, хлебали бы свои щи дальше и дрочили на путина
28.04.2022 19:36
Кислих щів і десерту з брюкви було замало. Захотілося вєлічія.
28.04.2022 19:51
"Он много ещё чего сказал… Да уже и понятно, что после заседания в Раммштайне наша Россия признана фашистским государством, и нас будут добивать всем миром. И к тем сорока странам присоединится ещё сотня. Даже Бразилия заявила сегодня, что будет поставлять боеприпасы на Украину. Пора чёто делать с бункерным, пока цугундер не пришёл…"
28.04.2022 20:02
Такі заяви - дуже добре!
Означає, що

Стадо готують до ПОРАЗКИ!
28.04.2022 20:06 Відповісти
Спрашивают у русских

- что вы делаете в Украине?
- воюем с НАТО

- и что есть потери

- да, наших более 20 000 погибло

- а НАТОвцев?
- а они ещё не подъехали
28.04.2022 20:14
Насправді відбулась якась переміна. То белькотіли щось, тремтіли а тут не бояться. Те саме було перед війною.
Допомога для ведення партизанської війни

Публікація планів х*йла. Та незрозуміле белькотанняня про санкції
З початком війни одразу пішло розгортання допомоги та санкцій.
Спочатку м'яке спонукання розпочати війну, а зараз підштовхування до вікористання ЯЗ ???
Може все іде за планом?
28.04.2022 20:20
якби НАТО війну проти орди розпочали

То давно вже б не було орди тієї клятой .
28.04.2022 20:21
рф говорить, що програла нато.
А нато на поле боя ще й не являлось)
28.04.2022 20:22
Проти НАТО війна кацапні закінчилась би через пару діб після початку
28.04.2022 20:23
Тільки недорозвинені ординці можуть парад проводити

Коли свою армію "" нєпабєдімую і лєгєндарную ""

Україна вщент розбила

То ж урочистим маршем пройдуть 25 ТИСЯЧ згубили

60 ТИСЯЧ навіки інвалідами стали

Але для них парад провести - справа честі істот без честі ....
28.04.2022 20:31
Бідна раssеюшка - а вздовж дороги НАТА с косами стоiть:
28.04.2022 20:33
Війна на території України.Що Україна вже член НАТО?
28.04.2022 20:34
нато потребовалось бы дней 5 чтобы от рашки и мокрого следа не осталось!
29.04.2022 10:08
 
 