25% будинків у Харкові непридатні для життя, близько 50% шкіл зруйновано окупантами, - Терехов
Чверть житла у Харкові непридатна для життя через обстріли російських окупантів.
Про це в ефірі Україні 24 повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у місті 25% житла непридатне, я маю на увазі багатоквартирні будинки, для житла. Сьогодні біля 50%, вдумайтесь, 50% шкіл окупант зруйнував!" - зазначив він.
За словами Терехова, окупанти від початку щодня обстрілюють Харків.
