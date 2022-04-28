25% будинків у Харкові непридатні для життя, близько 50% шкіл зруйновано окупантами, - Терехов

Чверть житла у Харкові непридатна для життя через обстріли російських окупантів.

Про це в ефірі Україні 24 повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у місті 25% житла непридатне, я маю на увазі багатоквартирні будинки, для житла. Сьогодні біля 50%, вдумайтесь, 50% шкіл окупант зруйнував!" - зазначив він.

За словами Терехова, окупанти від початку щодня обстрілюють Харків.

