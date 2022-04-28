УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12249 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 459 1

25% будинків у Харкові непридатні для життя, близько 50% шкіл зруйновано окупантами, - Терехов

обстріл,харків

Чверть житла у Харкові непридатна для життя через обстріли російських окупантів.

Про це в ефірі Україні 24 повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у місті 25% житла непридатне, я маю на увазі багатоквартирні будинки, для житла. Сьогодні біля 50%, вдумайтесь, 50% шкіл окупант зруйнував!" - зазначив він.

За словами Терехова, окупанти від початку щодня обстрілюють Харків.

Читайте також: Топоніми, пов'язані з РФ, повинні зникнути з карти Харкова, - Терехов

Автор: 

Харків (5853) Терехов Ігор (314)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато в Київі ресторани і клуби вже запрацювали...
показати весь коментар
28.04.2022 20:25 Відповісти
 
 