Внаслідок наїзду на міну окупантів у Київській області загинув чоловік, троє отримали поранення, - Нєбитов

Правоохоронці закликають громадян не виїжджати на ґрунтові дороги районів, які перебували в окупації.

Про це у Facebook повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перелом ліктьового суглоба і стегна, і це потерпілому ще пощастило вижити після наїзду на протитанкову міну. Вибух стався сьогодні в селі Маковище, коли працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу.

Поблизу місця детонації виявили ще 5 таких мін – смертельна пастка, яку лишили російські військові, відступаючи з території Київської області.

Фатальним виявився виїзд на польову дорогу для іншої бригади, яка сьогодні відновлювала світло в Макарівському районі. Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну", - йдеться в повідомленні.

Нєбитов закликає громадян бути обережними та не виїжджати на ґрунтові дороги районів, які перебували в окупації.

"Оминайте закинуті будівлі та місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій. Бережіть себе та обов’язково попередьте про небезпеку своїх рідних! Прості інструкції рятують життя", - додав він.

Чому такі виїзди на прикриваються саперами? Усім зрозуміло, що лектропостачання треба відновлювати! Як можна допустити таке??
показати весь коментар
28.04.2022 20:00 Відповісти
сапёров не хватает, их очень мало. У нас сотни тысяч километров полевых\лесных дорог. Хотите ускорить процесс - идите на курсы. Они бесплатные. В Киевской области от мин разминировать придется еще несколько лет, неразорвавшиеся боеприпасы в полях будут попадаться еще лет тридцать. Потом пойдет на спад.
показати весь коментар
28.04.2022 20:14 Відповісти
те кто послал людей на грунтовку под СУД
показати весь коментар
28.04.2022 20:05 Відповісти
Нам потрібна величезна кількість саперів! Навчання своїх і готові закордонні добровольці! І всі отакі виїзди ремонтних бригад, а також Швидких за місто тощо мають обов'язково супроводжуватися саперами! Інакше це вбивство! І винна в цьому влада, бо не законів не саперів досі немає! А ремонтники медики рятувальники теж не мають сидіти мовчки на попі, а ставити питання на мітингах і бойкотах виїздів і страйках робочих колективів! Це ваше життя!
показати весь коментар
28.04.2022 20:16 Відповісти
Які сапери і яке навчання, влада вже довчасні вибори хоче робити, їй горить, поки боневтік має підтримку серед лохторату
показати весь коментар
28.04.2022 20:27 Відповісти
Лохторат? То у вас в Кацапії. В нас-громадяни.
показати весь коментар
28.04.2022 20:50 Відповісти
громадяни не голосують за совкового манкурта у косоворотці. То просто було насєлєніє "какая разніца".
показати весь коментар
28.04.2022 21:09 Відповісти
 
 