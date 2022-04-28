Внаслідок наїзду на міну окупантів у Київській області загинув чоловік, троє отримали поранення, - Нєбитов

Правоохоронці закликають громадян не виїжджати на ґрунтові дороги районів, які перебували в окупації.

Про це у Facebook повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перелом ліктьового суглоба і стегна, і це потерпілому ще пощастило вижити після наїзду на протитанкову міну. Вибух стався сьогодні в селі Маковище, коли працівники енергетичної компанії виїхали на польову дорогу.

Поблизу місця детонації виявили ще 5 таких мін – смертельна пастка, яку лишили російські військові, відступаючи з території Київської області.

Фатальним виявився виїзд на польову дорогу для іншої бригади, яка сьогодні відновлювала світло в Макарівському районі. Один працівник загинув, ще двоє поранених в результаті наїзду на міну", - йдеться в повідомленні.

Нєбитов закликає громадян бути обережними та не виїжджати на ґрунтові дороги районів, які перебували в окупації.

"Оминайте закинуті будівлі та місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій. Бережіть себе та обов’язково попередьте про небезпеку своїх рідних! Прості інструкції рятують життя", - додав він.

