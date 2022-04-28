Обговорили українських біженців, європейську перспективу України та енергетичну безпеку, - Шмигаль провів зустріч з болгарським колегою Петковим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Республіки Болгарія Кирил Петков обговорили підтримку українських біженців, європейську перспективу України та енергетичну безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду за результатами зустрічі Шмигаля з болгарським колегою.

"Україна вдячна Болгарії, що спільно з міжнародною спільнотою бере участь у підтримці нашої країни. Ми високо цінуємо ухвалення урядом Болгарії рішення про спрямування гуманітарної допомоги на суму EUR706 тис., а також рішення про надання допомоги українським біженцям у розмірі EUR181 тис.", - відзначив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна особливо цінує передачу захисної амуніції для наших воїнів, які захищають не лише Україну, а й європейські кордони.

Серед іншого прем'єри України та Болгарії обговорили інтеграцію країни в Європейський Союз.

"Зброя – це головне, що потрібне Україні, аби стримувати ворога. Санкції – аби послабити Росію та відбити бажання бути агресивною. Фінанси – аби втримати макроекономічну стабільність України. І четверте важливе питання для нас – приналежність України до європейської родини", – наголосив Шмигаль.

Крім того, окремо сторони торкнулися питання енергетичної безпеки у Європі. Прем'єр України зазначив, що після приєднання української енергосистеми до ENTSO-E країна здатна експортувати до 2 тис. МВт електроенергії до країн ЄС, зокрема до Болгарії.

"Глава українського уряду висловив вдячність за підтримку Болгарією санкційної політики Європейського Союзу щодо Росії. Та за особисту ініціативу прем'єр-міністра Кирила Петкова із запровадження окремих санкцій проти агресора, які надзвичайно ефективно сьогодні допомагають Україні боротися з ворогом", - йдеться в повідомленні.

