УКР
Новини Війна
3 893 15

У Генічеську місцеві школи змушують переходити на навчання за російською програмою, - облрада

херсон,рф,війна,окупанти

Російські окупанти в Генічеську змушують школи переходити на навчання за російської програмою.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Генічеську орки разом із місцевими колабарантами примусово збирали директорів шкіл громади, та висунули їм ультиматум – подати списки вчителів, які готові з першого вересня продовжувати роботу за російською програмою. Тих вчителів, хто погоджується, влітку збираються відправляти до Криму на перепідготовку. Решту погрожують вигнати з роботи", - розповів він.

"Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише вже буде вільна від орків, а й почне відбудовуватись. А можливо, на той час уже звучатимуть перші вироки щодо 111 щодо негідників, які сьогодні чинять тиск на наших педагогів", - додав Соболевський.

Читайте також: У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили пам'ятник Леніну. ФОТО

Автор: 

школа (2243) Генічеськ (39) Херсонська область (6113)
Топ коментарі
+8
Какой идиот еще своих детей в школу отправляет на окупированных территориях? У вас дети лишние?
показати весь коментар
28.04.2022 20:16 Відповісти
+7
Русская програма: путин - *****. шойгу - оленевод, росия - *****. Слава - Украине!!!
показати весь коментар
28.04.2022 20:11 Відповісти
+7
eti rjuske debyli dumajut shto oni tam dozhivut do sentjabrja ?
показати весь коментар
28.04.2022 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ванька до тебе прийшли ваньки звільняти тебе від української мови, вилазь блд!
показати весь коментар
28.04.2022 20:29 Відповісти
долбоящеры ру програма уже не где в мире кроме братского им зимбабви не будет признаваться
показати весь коментар
28.04.2022 20:10 Відповісти
що там на фронті? кацапи вже на піку своїх можливостей?
показати весь коментар
28.04.2022 20:14 Відповісти
28.04.2022 20:11 Відповісти
вигнати з роботи ? а вони на неї приймали ? богата земля рузкая на дебілів !
показати весь коментар
28.04.2022 20:13 Відповісти
eti rjuske debyli dumajut shto oni tam dozhivut do sentjabrja ?
показати весь коментар
28.04.2022 20:13 Відповісти
Какой идиот еще своих детей в школу отправляет на окупированных территориях? У вас дети лишние?
показати весь коментар
28.04.2022 20:16 Відповісти
ну там выбор не велик: либо в школу, либо в сыбир... окупация мать ее.. кто не выехал, ну не будем осуждать. ведь юг здали а могли закидать асфальом, так что...
показати весь коментар
28.04.2022 20:18 Відповісти
а вибір дуже простий. я живу в Херсоні, в мене 2 дітей шкільного віку, не виїхала, і не тому що мене це тішить, а тому що в мене і в чоловіка тут батьки, всі в одне авто не вміщаємось, виїзд дуже небезпечний, маю купу знайомих, які виїзжали під кулями. Діти зараз навчаються за українськими програмами дистанційно (хвала коронавірусу, цей процес досить на високому рівні), якщо нас таки здали, то трохи почекаємо, коли активні бойові дії закінчаться, будемо кидати домівки і визжати, отака х,,,ня малята...І да, ви не в окупаціїї, тому не беріться засуджувати, бо це дуже боляче....ми вже всі сльози виплакали від безсилля...і знаєте, мене постійно бентежить питання - чим ми заслужили на таке, адже Херсон - єдиний захоплений обласний центр, а тепер ще всі намагаються нас осудити....
показати весь коментар
28.04.2022 20:38 Відповісти
Осудити вас намагаються лише довбойоби. Тримайтесь!
показати весь коментар
29.04.2022 00:48 Відповісти
а русскім тоже какаяразніца на каком язикє разгаварівать?
показати весь коментар
28.04.2022 20:17 Відповісти
Нє, цим "нє какаяразніца", бо мови вчити кацапи не *******: в них щелепи рускаязичниє.
показати весь коментар
28.04.2022 20:42 Відповісти
Я руССкий бы выучил только за то, чтоб руZZкий корабль слать *****!!!
показати весь коментар
28.04.2022 20:48 Відповісти
Тоня Демкив , кожного дня коли балакаю зі своїми друзями, рідними з Бердянська , то згадуємо Херсон. То дурні засуджують херсонців, Херсон показав свій дух та силу.
показати весь коментар
28.04.2022 22:33 Відповісти
 
 