У Генічеську місцеві школи змушують переходити на навчання за російською програмою, - облрада

Російські окупанти в Генічеську змушують школи переходити на навчання за російської програмою.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Генічеську орки разом із місцевими колабарантами примусово збирали директорів шкіл громади, та висунули їм ультиматум – подати списки вчителів, які готові з першого вересня продовжувати роботу за російською програмою. Тих вчителів, хто погоджується, влітку збираються відправляти до Криму на перепідготовку. Решту погрожують вигнати з роботи", - розповів він.

"Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише вже буде вільна від орків, а й почне відбудовуватись. А можливо, на той час уже звучатимуть перші вироки щодо 111 щодо негідників, які сьогодні чинять тиск на наших педагогів", - додав Соболевський.

