Противник безуспішно намагався наступати на Рубіжне та в напрямку Курахово, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо боїв на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повдомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

У повідомленні зазнеачається: "На Донецькому і Таврійському напрямках ворог, з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів, здійснював вогневе ураження позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк - Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ".

ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області, - Генштаб

Слава ЗСУ !!!
Смерть рашистам !!!
28.04.2022 20:22 Відповісти
Слава ВСУ!
(дякуємо захисникам)
28.04.2022 20:22 Відповісти
28.04.2022 20:26 Відповісти
28.04.2022 20:37 Відповісти
28.04.2022 20:46 Відповісти
Слава ЗСУ. На мою думку ворогу буде важко проломати оборону наших військ в тому напрямку. Вони вимотають ворога відходами і миттєвими контратаками, а потім введенням резкрвів просто знищать кацапську групіровку. Кацапи можуть тільки бити ракетами по мирних містах і то до пори до часу. Думаю, що і ми десь у воєнторзі знаймето ракети і ввалимо ними по кацапських містах. Залишається відкритим питання південної частини України, де ворог зарився і укріпив логістику, ППО. Але і тут є рішення і воно просте - визволяти ту частину будуть ті, хто її здав, ті що розмінували Кримський перешейок, ті що запевняли, що кацапи самі залишать Херсон. Уявляю - попереду " я не втік", а за ним єлдаки, татарови, мамамії, обдристовичі і подоляцькі тролі. Прикривати буде спецназ "95 квартал".
28.04.2022 20:57 Відповісти
 
 