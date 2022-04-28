Прогрес РФ на Донбасі повільний і нерівномірний через логістичні проблеми, - Пентагон

США оцінюють, що російські сили досягають "повільного та нерівномірного" прогресу на Донбасі частково через опір України, а також через тривалі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"На Донбасі все ще є багато руху вперед-назад з точки зору здобутої або втраченої території, відверто кажучи, обома сторонами", – сказав чиновник.

За його словами, наразі Росія має в Україні 92 батальйонні тактичні групи проти 85 минулого тижня.

Однак чиновник також сказав, що постійні "проблеми з матеріально-технічним забезпеченням" не дозволяють російським військам просуватися більше ніж "на кілька кілометрів у день лише тому, що вони не хочуть рухатись надто далеко вперед від їхньої логістики".

Росія просувається на схід і південь від Ізюма, але все ще стикається з опором з боку українських військ, зауважив чиновник.

На півдні посадовець заявив, що США спостерігали, як частина російських військ залишає обложене місто Маріуполь і прямує на північний захід у напрямку Запоріжжя, попри те, що Маріуполь досі не впав, про що свідчать тривалі російські удари по місту.

Чиновник також повідомив, що від початку лютневого вторгнення Росія запустила по Україні понад 1900 ракет.