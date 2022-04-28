УКР
Новини
8 725 12

Прогрес РФ на Донбасі повільний і нерівномірний через логістичні проблеми, - Пентагон

пентагон

США оцінюють, що російські сили досягають "повільного та нерівномірного" прогресу на Донбасі частково через опір України, а також через тривалі проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"На Донбасі все ще є багато руху вперед-назад з точки зору здобутої або втраченої території, відверто кажучи, обома сторонами", – сказав чиновник.

За його словами, наразі Росія має в Україні 92 батальйонні тактичні групи проти 85 минулого тижня.

Однак чиновник також сказав, що постійні "проблеми з матеріально-технічним забезпеченням" не дозволяють російським військам просуватися більше ніж "на кілька кілометрів у день лише тому, що вони не хочуть рухатись надто далеко вперед від їхньої логістики".

Читайте також: Пентагон створив у Німеччині Центр контролю військової допомоги Україні, - CNN

Росія просувається на схід і південь від Ізюма, але все ще стикається з опором з боку українських військ, зауважив чиновник.

На півдні посадовець заявив, що США спостерігали, як частина російських військ залишає обложене місто Маріуполь і прямує на північний захід у напрямку Запоріжжя, попри те, що Маріуполь досі не впав, про що свідчать тривалі російські удари по місту.

Чиновник також повідомив, що від початку лютневого вторгнення Росія запустила по Україні понад 1900 ракет.

Автор: 

армія рф (18483) Пентагон (1455)
Топ коментарі
+3
Прогрес повільний але він є???
показати весь коментар
28.04.2022 20:53 Відповісти
+2
Таке відчуття, наче він підказує рашні, де у них слабкі місця і що треба виправити.
Що за *****, малята???
показати весь коментар
28.04.2022 20:53 Відповісти
+2
Ти як Джим Кері в тупом та ще тупішому, тому коли сказали що в нього один шанс на мільйон, а від зрадів шо шанс в нього все таки є.
показати весь коментар
28.04.2022 20:58 Відповісти
Коментувати
Таке відчуття, наче він підказує рашні, де у них слабкі місця і що треба виправити.
Що за *****, малята???
показати весь коментар
28.04.2022 20:53 Відповісти
Зніми шапочку з фольги, може попустить
показати весь коментар
29.04.2022 08:54 Відповісти
Прогрес повільний але він є???
показати весь коментар
28.04.2022 20:53 Відповісти
Ти як Джим Кері в тупом та ще тупішому, тому коли сказали що в нього один шанс на мільйон, а від зрадів шо шанс в нього все таки є.
показати весь коментар
28.04.2022 20:58 Відповісти
На жаль, виходить що Є...
показати весь коментар
28.04.2022 20:59 Відповісти
Они иипро Киевскую область так писали в своем время
показати весь коментар
28.04.2022 21:00 Відповісти
А зачем оставаться до смерти, а не отступать, нанеся ущерб врагу? Конечно кацапы за неделю захватили, может, под 20 сел, заплатив за это кучей авиабомб, ракет, снарядов и трупами с уничтоженной техникой.

Стратегия - просто тянуть время, чтобы получить больше оружия, больше тренировок на нем, безопаснее доставить к фронту. Минимум месяц еще будут постепенно отступать, кроме Славянска и Краматорска конечно, их можно оборонять и в окружении, пробивая кольцо атаки по всем сторонам.
показати весь коментар
28.04.2022 21:09 Відповісти
да жизнь солдат и просто мужчин сейчас самое главное ..
показати весь коментар
28.04.2022 21:23 Відповісти
Апроксімовані підсумки:

російські сили досягають "повільного та нерівномірного" прогресу...
Джерело:
Росія просувається на схід і південь від Ізюма, але все ще стикається з опором...
Джерело:

Взагалі, раджу спостерігать за мапами, а не слухать гіпнотичні сеанси від професійного балабола Арестовича.

https://liveuamap.com

https://deepstatemap.live/#10/49.0145/37.3895
показати весь коментар
28.04.2022 21:30 Відповісти
пропагандонов *****.... із їхнім "взяттям Києва" підняли на сміх

https://t.me/kievreal1/20356
показати весь коментар
28.04.2022 20:56 Відповісти
"логістичні проблеми у русні"
Хм...
Пам'ятаю, на 5-7 день війни, американська розвідка вже так віправдовувалась, чому не спрацював їх прогноз "Київ за 96 годин".
показати весь коментар
28.04.2022 21:01 Відповісти
Ну если честно то ихние оправдания были такого рода - ВСУ не очень слушалось главзебила с его командой . К сожалению дерьмак с хламидией сейчас снова рулят
показати весь коментар
28.04.2022 21:26 Відповісти
 
 