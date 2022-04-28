УКР
Новини
2 821 3

На Східному напрямку 28 квітня ворог здійснив три атаки, знищено 42 окупанта, 3 танки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомлненні зазначається: "Зокрема, 28 квітня російські фашистські війська здійснили 2 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають:особового складу – 42; танків – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТ – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 3 атаки росіян, знищено 75 окупантів, 1 БМП і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

техніка (1889) ЗСУ (7848)
28.04.2022 21:03 Відповісти
Нашим хлопцям щира подяка і респект , за те , що так гарно бъють орків 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
28.04.2022 21:31 Відповісти
Слава ЗСУ!
28.04.2022 21:58 Відповісти
 
 