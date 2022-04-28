На Східному напрямку 28 квітня ворог здійснив три атаки, знищено 42 окупанта, 3 танки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомлненні зазначається: "Зокрема, 28 квітня російські фашистські війська здійснили 2 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають:особового складу – 42; танків – 3; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТ – 1; БПЛА – 2".
