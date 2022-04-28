Ми готові до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський

Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже важливо, що пан Гутерріш у Москві порушив питання евакуації наших людей з міста Маріуполь, зокрема із заводу "Азовсталь", тому що попри слова президента росії про нібито припинення військових дій у Маріуполі, територія заводу "Азовсталь" зазнає варварських бомбардувань від російської армії", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.

"Очікуємо також ставлення людського до цих людей від РФ. Розраховуємо, що ця частина місії пана Генерального секретаря буде результативною, готові усіляко цьому сприяти", - сказав Зеленський.

Водночас, додав президент, моніторингова місія ООН з прав людини має продовжувати документувати усі злочини Росії та військових армії РФ.

