Ми готові до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський
Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже важливо, що пан Гутерріш у Москві порушив питання евакуації наших людей з міста Маріуполь, зокрема із заводу "Азовсталь", тому що попри слова президента росії про нібито припинення військових дій у Маріуполі, територія заводу "Азовсталь" зазнає варварських бомбардувань від російської армії", - наголосив глава держави.
За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.
"Очікуємо також ставлення людського до цих людей від РФ. Розраховуємо, що ця частина місії пана Генерального секретаря буде результативною, готові усіляко цьому сприяти", - сказав Зеленський.
Водночас, додав президент, моніторингова місія ООН з прав людини має продовжувати документувати усі злочини Росії та військових армії РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
те що наобіцяли буцімто Гутерешу - рашка поквапилася спростувати як тільки Гутереш вийшов за двері.... так шо - ніяких домовленостей не існує
- читати з суфлера ще якось тями вистачає, а от самому фразу побудувати...
або "я не лох" виходить, або "мільярд дерев"
Хоча міттево втілити якісь капості (на зразок розмінування кримського перешийку) - тут проблем не буде! ермакі, демченкі, татарови допоможуть
ТО ВОНИ стреляють в присутності Гутереша в Києві
давно пора уяснить , шо хутин - з глузду заїхав .
И його пора ликвидировати ‼️
«За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей
Джерело:
??????????? миттєвого втілення ЧОГО ?????
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!