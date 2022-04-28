УКР
Новини Війна
6 609 34

Ми готові до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський

азовсталь

Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з заводу "Азовсталь" у Маріуполі і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем брифінгу

"Дуже важливо, що пан Гутерріш у Москві порушив питання евакуації наших людей з міста Маріуполь, зокрема із заводу "Азовсталь", тому що попри слова президента росії про нібито припинення військових дій у Маріуполі, територія заводу "Азовсталь" зазнає варварських бомбардувань від російської армії", - наголосив глава держави.

За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей.

"Очікуємо також ставлення людського до цих людей від РФ. Розраховуємо, що ця частина місії пана Генерального секретаря буде результативною, готові усіляко цьому сприяти", - сказав Зеленський.

Водночас, додав президент, моніторингова місія ООН з прав людини має продовжувати документувати усі злочини Росії та військових армії РФ.

Російські окупанти розкидали на території "Азовсталі" свої агітки: "Все по "підручнику" Геббельса! Нічого нового".

Автор: 

Маріуполь (3261) евакуація (2398) Азовсталь (447)
+28
З ким ви готові проводити переговори? Хто допустив оточення Маріуполя? Хто розмінував Кримський перешейок? Суспільство має знати "героїв", які зробили цю зраду, а сьогодні корчать із себе миротворців по визволенню наших захисників.
28.04.2022 21:19 Відповісти
+21
28.04.2022 21:28 Відповісти
+16
Бубочка , ДОГОВОРИ ФРАЗУ
«За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей
Джерело:

??????????? миттєвого втілення ЧОГО ?????
28.04.2022 21:30 Відповісти
ми готові а от лаптєноги виродки ні-
28.04.2022 21:17 Відповісти
Доо, дуже важливо що порушив й "озаботився" гутереш. Треба бити по російським містам доти, доки не звільнять Маріуполь. Все інше - тупа маячня.
28.04.2022 21:18 Відповісти
А ще краще по мацквє
28.04.2022 21:19 Відповісти
Телевежа має бути першою, разом зі скабєєвими й іншими мразями.
28.04.2022 21:29 Відповісти
З ким ви готові проводити переговори? Хто допустив оточення Маріуполя? Хто розмінував Кримський перешейок? Суспільство має знати "героїв", які зробили цю зраду, а сьогодні корчать із себе миротворців по визволенню наших захисників.
28.04.2022 21:19 Відповісти
Путин не выпустит военных живыми без капитуляции с потерей территорий. Он не идиот, а обычный преступник, который хочет сделать царскую власть с престолонаследнием по родовой линии. Если он отпустит живыми, то Славянск раньше зимы он не возьмет. Либо убьет воинов, либо заставит подписать такой договор, который выиграет ему год-полтора на производство еще пары десятков тысяч искандеров и подготовки полумиллионной армии.
28.04.2022 21:21 Відповісти
100500 тысяч анало говнетов. Сказочник
28.04.2022 22:18 Відповісти
Якась маячня. Готові, дуже готові, миттєво готові і що? Діяти будете чи ще готуєтесь?
28.04.2022 21:21 Відповісти
Про які досягнуті домовленності йде мова...!?
28.04.2022 21:24 Відповісти
про ніякі...
те що наобіцяли буцімто Гутерешу - рашка поквапилася спростувати як тільки Гутереш вийшов за двері.... так шо - ніяких домовленостей не існує
28.04.2022 21:30 Відповісти
Дотягнули ситуацію......
28.04.2022 21:26 Відповісти
Єдине, до чого воно постійно готове, це переговори…
28.04.2022 21:27 Відповісти
На жаль, і до переговорів зе не здатне!
- читати з суфлера ще якось тями вистачає, а от самому фразу побудувати...
або "я не лох" виходить, або "мільярд дерев"
Хоча міттево втілити якісь капості (на зразок розмінування кримського перешийку) - тут проблем не буде! ермакі, демченкі, татарови допоможуть
28.04.2022 21:34 Відповісти
Останні прильоти по Києву та областях ясно показують вагу будь-яких переговорів і домовленостей з рашистами.
28.04.2022 21:27 Відповісти
ТО ВОНИ стреляють за 50 км від Байдена
ТО ВОНИ стреляють в присутності Гутереша в Києві

давно пора уяснить , шо хутин - з глузду заїхав .

И його пора ликвидировати ‼️
28.04.2022 21:35 Відповісти
28.04.2022 21:28 Відповісти
так...за три роки ми пережили чуму і переживаємо-страждаємо війну (дай Боже щоб вона (війна) вже скоріше здохла, разом з ******)
28.04.2022 21:33 Відповісти
Якраз те, про що писав "знаменитий" Ю. Касьянов у квітні 2019-го: "С Зєлєнскім у Украіни єсть шанс...". Видно, що є. Але не з Зеленським, а з ЗСУ.
28.04.2022 21:42 Відповісти
Он писал одно, но оказалось другое. Потому что балабол
28.04.2022 22:20 Відповісти
Війна була б і при Порошенко, для ***** це єдиний вихід утримання влади, іншого він не вміє
28.04.2022 21:59 Відповісти
Враньё
28.04.2022 22:21 Відповісти
тільки Нептунів , Вільх , Громів і ще всяких феєрверків були б сотні і прохід з Криму замінований і в армії вистачало броників та касок ...
28.04.2022 22:29 Відповісти
28.04.2022 23:56 Відповісти
Бубочка , ДОГОВОРИ ФРАЗУ
«За його словами, Україна готова до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" і до миттєвого втілення досягнутих домовленостей
Джерело:

??????????? миттєвого втілення ЧОГО ?????
28.04.2022 21:30 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 21:32 Відповісти
по-більше рунувань на їх теріторії - добре додає аргументів
28.04.2022 21:35 Відповісти
Зеленський вже давно президент,а так і не зрозумів,з ким Україна має справу.
28.04.2022 21:34 Відповісти
зеленсткий тільки сидить під шильдиком "Презедент", а був і буде тільке зе - слабенький розумом та не обтяжений моральністю паяц.
28.04.2022 21:42 Відповісти
Як він собі це уявляє?((Москлі розказали вже всім своїм ,що там ганібали нацики,а тепер домовимося(((Я розумів би це,якби це було затягуванням часу та підготовка до деблокади з виходом до Азовського моря(А так,нагадує заглядання в очко *****(Я хочу помилятися,і якщо станеться щось позитивне,з того що я написав,то заберу слова назад.
28.04.2022 21:35 Відповісти
Це по суті знову перекладання відповідальності і затягування часу щоб потім сказати - от бачите ми старалися, все робили але не встигли.
28.04.2022 21:35 Відповісти
не треба було їх туди пускати... але абіззяні щось говорити - дарма...
28.04.2022 22:13 Відповісти
Хто у таких випадках має виправляти похеризм 73%?
28.04.2022 22:17 Відповісти
ЗСУ. Для этого налогоплательщики и содержат армию
28.04.2022 22:23 Відповісти
 
 