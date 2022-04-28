РФ вдарила по Києву під час візитів Гутерріша та Петкова, чергова демонстрація ставлення Росії до України, Європи та світу, - Кулеба

Російські окупанти вдарили по Києву саме тоді, коли з офіційним візитом в місті перебували прем'єр Болгарії Петков та генсек ООН Гутерріш.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вдарила по Києву саме тоді, коли Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та прем’єр Болгарії Кирил Петков відвідували нашу столицю. Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - наголосив він.

