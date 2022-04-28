УКР
РФ вдарила по Києву під час візитів Гутерріша та Петкова, чергова демонстрація ставлення Росії до України, Європи та світу, - Кулеба

вибух

Російські окупанти вдарили по Києву саме тоді, коли з офіційним візитом в місті перебували прем'єр Болгарії Петков та генсек ООН Гутерріш.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вдарила по Києву саме тоді, коли Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та прем’єр Болгарії Кирил Петков відвідували нашу столицю. Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

Київ (20027) обстріл (30375) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+38
вышвырнуть ********** с ООН как кусок говна
28.04.2022 21:26 Відповісти
+34
Может теперь импотентам из ООН дойдет что ху.ло свихнулся окончательно.
28.04.2022 21:26 Відповісти
+28
лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать... от других
в данном случае - и увидеть глазами и услышать собственными ушами
28.04.2022 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гутапєрчєвий там наверно постарів на 10 років, з 72 до 82 одразу
28.04.2022 21:24 Відповісти
та не, он просто стал немного легче.......
28.04.2022 21:28 Відповісти
Та то не они.. то Украина обстреливает Украину
28.04.2022 22:53 Відповісти
28.04.2022 21:25 Відповісти
...і штани зайвий раз випрати...
28.04.2022 23:22 Відповісти
ех, нам би хоча пару сотен крилатих ракет...
28.04.2022 21:25 Відповісти
У нас вони були, але пРЕЗИДЕНТ куЧМО віддав їх теперішнім окупантам за міфічні газові борги в кінці 90-х!
28.04.2022 21:32 Відповісти
І тепер ними по нас хірачать, гаранти нашої безпеки.
28.04.2022 21:47 Відповісти
Ти хотів сказати булиБ, якби препи....здент не урізав (м'яко) фінансування перед початком війни?
28.04.2022 21:53 Відповісти
Янукович 2010году отдал последние 90 кг высокообогащенного урана рашке которого хватило бы на 3 ядерные бомбы
28.04.2022 22:16 Відповісти
так это наши ракеты, отданные узкоглазым славянам, и летят обратно
28.04.2022 21:49 Відповісти
Может теперь импотентам из ООН дойдет что ху.ло свихнулся окончательно.
28.04.2022 21:26 Відповісти
вышвырнуть ********** с ООН как кусок говна
28.04.2022 21:26 Відповісти
Вигнали ж колись з Ліги Націй ...
28.04.2022 21:28 Відповісти
повтор витка истории через 100 +- 10 лет
28.04.2022 21:33 Відповісти
тем более, что они там сидят незаконно, на месте СССР, но не как РФ.....
28.04.2022 21:32 Відповісти
Ну виженуть їх і ... і яка зараз нам практична з того користь? Без сарказму запитую, дійсно не розумію.
28.04.2022 21:53 Відповісти
красивое: достойный сын Казахского народа ответил путлеру......
https://twitter.com/i/status/1519576989102977025
28.04.2022 21:27 Відповісти
Пане Кулеба надіюсь все ясно на рахунок перемовин з ворогом? А то днями читав, що ви дуже хотіли домовлятися про мир! 🤔
28.04.2022 21:28 Відповісти
Кулеба виконує те що йому наказали, як і лавров-конячка... чи ти думаєшь якщо зеленьба вирішить підписати якусь дичину, то Кулеба влаштує революцію? і він і Залужний команда Зе...
28.04.2022 21:37 Відповісти
ему александрочив приказал эту пургу нести. А александрочиву ермак рекомендовал.
28.04.2022 21:38 Відповісти
Будут знать как с ****** договариваться. Как раз Гутеришь вчера из Мацквы приехал с переговоров. Ну как вам договороспособность *****? Не удивлюсь если ***** еще и новичком его намазал
28.04.2022 21:33 Відповісти
Нормально. То что надо. Хотя и грешно конечно такое писать, но нам это на руку.
28.04.2022 21:33 Відповісти
У Гуттеріша моментально простатит пройшов )
28.04.2022 21:33 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 21:35 Відповісти
Гутерріша ***** макнув в лайно двічі за три дні - спершу пообіцявши гуманітарний коридор і припинення бомбування Азовсталі в Маріуполі (бомбування посилили, коридору не дали) і вдруге "привітав" Гутерріша в Києві ракетними ударами. Цими діями ***** висловив зневагу та презирство до ООН. Залишилось дочекатись реакції ООН та світової спільноти.
28.04.2022 21:35 Відповісти
Розуміете - хутін вже болен псіхіческі
Світ забовьязан одягнуть на нього домовину
28.04.2022 21:40 Відповісти
І що це змінить? Вважаєте буде кращим отримати, наприклад, Патрушева замість *****?
показати весь коментар
28.04.2022 23:19 Відповісти
Не буде жодної реакції від цих імпотентів
28.04.2022 21:41 Відповісти
Гутьереш в памперсах...озабочених сильно
28.04.2022 21:39 Відповісти
В нас повно мільярдерів,можна було поставити ешелоноване ппо.То й же Ахметов міг весь Маріуполь і донецьку область зберегти.але ж потрібно бути менше жадібним.
28.04.2022 21:40 Відповісти
Не його Армія, не його Мова, не його Віра.
28.04.2022 21:47 Відповісти
ну раз так - то зараз не його - Азовсталь, не його - комбiнат Iллiча
28.04.2022 22:28 Відповісти
Вот так вдроде гутеришь-гутеришь с пуйлом за мир-дружбу-жвачку, только отвернулся - а он тебе ракету в зад. И вся цена его слов.

Я думал, что поездка Гутериша будет бесполезной. Оказалась полезной.
28.04.2022 21:49 Відповісти
Що тут ще казати;
***** ще раз доказало що воно звичайне *****
28.04.2022 21:51 Відповісти
А вони говорили! На своїх пропагандистських передачах!
Що треба бити по києву, коли туди якісь європейські лідери приїзжають!
Для того, щоб вони туди не приїзджали.
28.04.2022 22:01 Відповісти
Ещё раз доказывает не жизнеспособность ООН.
28.04.2022 22:03 Відповісти


Все пройдет, но будет хуже…

Им по.уй на все.

На женщин, детей, генсека ООН, мировое сообщество, правила ведения войны, гуманитарную катастрофу, элементарную дипломатию.

Они теперь никто. Они обнулили сначала Путина. А теперь весь авторитет РФ и все исторические заслуги со времен Рюрика.

Ничтожества.
28.04.2022 22:04 Відповісти
И кто это "они"? Конкретизируйте пожалуйста, а то не всем ясно, кто это сделал, особенно кто обнулил "бункерного"!
28.04.2022 22:47 Відповісти
весь авторитет РФ и все исторические заслуги со времен Рюрика.


какой авторитет? какое отношение эрэфия имеет к Рюрику?

рассея- это выкидыш и продолжение Орды, это анти-Русь со времени перввого прото-кацапа

андрейки багалюбскага, основавшего сей проект в сраном Зелесье, которое никогда Русью не

было.

с чего начал первый прото-кацап андрейка? правильно, с похода на Киев, на Русь - сожжение Киева еще за 70 лет до монголов, воровство главной иконы Руси, которая сейчас на паРаше азиопской икона Валадимерскай Божьей матери.
а ведь потом была еще коллаборация с Ордой, московиты более 300-х лет на брюхе ползали под монголами...потом ставка хана переехали с Сарай-бату на вЯликай рюзьге ряки Волг...Итиль рЯки на мас-кву...

а позже московская орда при ваньке третьем и сумасшедшей полу-чурке ваньке грознам уничтожили великий Новгород и Псков чуть более, чем полностью...
рассея, паРаша, эрэфия всегда такой была...какой Рюрик? какой авторитет? о чем Вы?



.
30.04.2022 14:57 Відповісти
Путинская кукуха окончательно поехала.
В добрій путь, привет дядюшкам Альцгеймеру и Паркинсону.
28.04.2022 22:19 Відповісти
Пора дядькові Антоніу робити логічні висновки: викидати негайно "рашу" з ради безпеки ООН та й з ООН взагалі! 🤔
28.04.2022 22:42 Відповісти
Якби не кількість ракет, то можна було б списати на аналагавнєт точність
29.04.2022 09:00 Відповісти
а уроды из оон будут выражать озабоченность!
29.04.2022 09:58 Відповісти
 
 