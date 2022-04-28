РФ вдарила по Києву під час візитів Гутерріша та Петкова, чергова демонстрація ставлення Росії до України, Європи та світу, - Кулеба
Російські окупанти вдарили по Києву саме тоді, коли з офіційним візитом в місті перебували прем'єр Болгарії Петков та генсек ООН Гутерріш.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Росія вдарила по Києву саме тоді, коли Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та прем’єр Болгарії Кирил Петков відвідували нашу столицю. Цим огидним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", - наголосив він.
Ольга Грибанова
Саша Пончик
Вася Шевченко
в данном случае - и увидеть глазами и услышать собственными ушами
https://twitter.com/i/status/1519576989102977025
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Світ забовьязан одягнуть на нього домовину
Я думал, что поездка Гутериша будет бесполезной. Оказалась полезной.
***** ще раз доказало що воно звичайне *****
Що треба бити по києву, коли туди якісь європейські лідери приїзжають!
Для того, щоб вони туди не приїзджали.
Все пройдет, но будет хуже…
Им по.уй на все.
На женщин, детей, генсека ООН, мировое сообщество, правила ведения войны, гуманитарную катастрофу, элементарную дипломатию.
Они теперь никто. Они обнулили сначала Путина. А теперь весь авторитет РФ и все исторические заслуги со времен Рюрика.
Ничтожества.
какой авторитет? какое отношение эрэфия имеет к Рюрику?
рассея- это выкидыш и продолжение Орды, это анти-Русь со времени перввого прото-кацапа
андрейки багалюбскага, основавшего сей проект в сраном Зелесье, которое никогда Русью не
было.
с чего начал первый прото-кацап андрейка? правильно, с похода на Киев, на Русь - сожжение Киева еще за 70 лет до монголов, воровство главной иконы Руси, которая сейчас на паРаше азиопской икона Валадимерскай Божьей матери.
а ведь потом была еще коллаборация с Ордой, московиты более 300-х лет на брюхе ползали под монголами...потом ставка хана переехали с Сарай-бату на вЯликай рюзьге ряки Волг...Итиль рЯки на мас-кву...
а позже московская орда при ваньке третьем и сумасшедшей полу-чурке ваньке грознам уничтожили великий Новгород и Псков чуть более, чем полностью...
рассея, паРаша, эрэфия всегда такой была...какой Рюрик? какой авторитет? о чем Вы?
.
В добрій путь, привет дядюшкам Альцгеймеру и Паркинсону.