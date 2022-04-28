Рашисти обстріляли з мінометів село Сеньківка на Чернігівщині, постраждалих немає, - Держприкордонслужба

Ворог продовжує обстріли Чернігівського напрямку з боку Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні близько 19:00 був здійснений обстріл в бік населеного пункту Сеньківка Чернігівської області з міномету (12 "приходів") та АСГу (10 "приходів").

На щастя, постраждалих від підступних дій загарбників немає.

Також, за даними Державної прикордонної служби України, протягом дня з боку росії по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини було здійснено ще два обстріли з міномету та гранатомету.

Закликаємо всіх місцевих жителів бути свідомими та не переміщуватися в прикордонній зоні, лісах та лісосмугах регіону і не наражатися на небезпеку! Не забувайте: війна не завершена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернігівщину обстріляли з території РФ. Ворог здійснив близько 15 пострілів із гранатомета, - Держприкордонслужба