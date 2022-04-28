Рашисти обстріляли з мінометів село Сеньківка на Чернігівщині, постраждалих немає, - Держприкордонслужба
Ворог продовжує обстріли Чернігівського напрямку з боку Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні близько 19:00 був здійснений обстріл в бік населеного пункту Сеньківка Чернігівської області з міномету (12 "приходів") та АСГу (10 "приходів").
На щастя, постраждалих від підступних дій загарбників немає.
Також, за даними Державної прикордонної служби України, протягом дня з боку росії по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини було здійснено ще два обстріли з міномету та гранатомету.
Закликаємо всіх місцевих жителів бути свідомими та не переміщуватися в прикордонній зоні, лісах та лісосмугах регіону і не наражатися на небезпеку! Не забувайте: війна не завершена".
Мы обороняемся, поэтому потери в личном составе войск у нас раз в пять меньше, а может в шесть, может и в семь ... Во сколько раз - это сейчас знают только те, кому положено знать. Противника мы убиваем на дистанции, и эта дистанция с каждой неделей и месяцем будет только увеличиваться. И армия у кацапов не "накачанная". Она просто длинная. У них еще много разных дремучих калмыков, тувинцев и прочих удмуртов, которые хотят стать русскими в украинском черноземе. Поэтому у наших ВСУ это просто методичная рутинная работа. Нерешительности нет. Есть холодный расчет и заранее подготовленные сценарии. Главно дело, что бы не вмешивались разные ермаки и прочие зеленские со соими отведениями и разминированиями, иначе это снова будет стоить нам десятки тысяч жертв, которых можно было избежать, как это было с пандемией, как это было с захватом юга страны ... ****** у них начнет происходить уже летом. А наступать мы начнём тогда, когда они начнут отступать. Нам дорогА жизнь каждого бойца.
Удары по вражьим ландшафтам, несомненно, дело богоугодное... ибо посеявший ветер, *****, таки должен пожать бурю...
НО... в данном случае, уважаемые читатели... мы имеем дело с банальным заметанием следов. Поясню...
- Именно в тех местах, где нынче так ярко "палає", стада российских "АсвАбадителей" в период, предшествующий 24.02.2022 г. достаточно активно типа готовились к вторжению. Боевое слаживание, стрельбы, заезды и приезды, тренировки и т.д., вообщем перемещения бронетехнии массовое. Потому, именно туда массово завозилось как топливо (разнообразных марок и типов), так и боеприпасы, запасные части и другие предметы материально-технического снабжения... якобы.
- Склады и базы, а так же прочие объекты логистики, вроде как должны были ломиться... Что, естественно, вызывало у самих российских военных определённого рода ажиотаж. Причём, даже у дядей с большими звёздами и полосатыми штанами... Ибо, шёл поток, скажем так... с "весьма слабым контролем". Естественно, часть его, причём достаточно солидная, явно утекла не туда куда направлялась изначально... И судя по всему, крали все кто мог дотянуться... и армейские и причастные гражданские. Особенно актуальным было топливо, на втором месте - продовольствие и запчасти.
- После того, как "чекисты путинского выбора" уразумели себе, что одной из главных причин позорного ****** "под Киевом, Черниговом и Сумами" стали именно "трудности со снабжением", а так же низкий уровень практических навыков владения боевой техникой кое-как подготовленного личного состава, у кое-кого в высоких чекистких кабинетах, скажем так, зародились весьма нехорошие мыслишки в отношении тех самых "ажитированных" в период подготовки широкомасштабного вторжения армейских дядей с большими звёздами и полосатыми штанами.
- После доклада чекистов "на верх" этих самых их мыслишек, сверху раздался начальствующий рык - ***, вскрыть, найти, посчитать и примерно наказать...
- Естественно, армейские дяди в полосатых штанах, заляпанные от пяток до ушей спизженными десятками, а то и сотнями тонн солярки и бензина (местами уже проданными) не стали дожидаться приезда этих "счетоводов с Лубянки"... и тут же поспешили организовать "зловещее нападение бИндероФцев". Благо, вот они тут рядом, за границей... опять таки, пиндосы им всякой разной стреляющей фигни навезли, вроде бы...
- Сказано - сделано... и вспыхнули наливные станции, терминалы и склады. И даже кое-где "ПВО отработало...". Война, *****, всё спишет... Оно ведь как, российскому генералу, особенно из службы тыла.... своя жопа намного дороже, нежели какой-то там топливный склад, с полупьяными учётчиками или стратегический нефтепровод... И всего-то надо, попросить кореша в таких же лампасах, с которым делился и который по бумагам отмечал "левые учения", которые якобы в действительности прошли и на которых якобы сожгли солярку... парочку ракет.
В общем... курить им ещё и не перекурить...
Машовец.