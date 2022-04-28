Рашисти майже безперервно обстрілювали Харківщину протягом дня: П'ять осіб загинули, 11 отримали поранення

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область, внаслідок чого загинули 11 цивільних осіб.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"​Сьогодні черговий день майже безперервних обстрілів російськими загарбниками Харківщини. Під вогнем окупантів продовжують гинути мирні люди.

Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено", - йдеться в повідомленні.

Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах - 1 поранений, в Котлярах - 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці - 5 поранених і 2 загиблих.

"Сьогодні окупанти здійснили чергову спробу наступати від Ізюму в напрямках Бражківки, Довгенького та Великої Комишувахи. Але зазнали великих втрат і змушені були відступити. Наші захисники героїчно тримають оборону. Ворог несе великі втрати", - підсумував він.

