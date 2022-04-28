УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9686 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 670 32

Ракета окупантів влучила в житловий будинок у Києві, наразі госпіталізовано трьох постраждалих, - Кличко

Внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами, попередньо, постраждали три особи. Їх госпіталізовано.

Про це у Telegram повідомив очільник Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фото будинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

Ракета окупантів влучила в житловий будинок у Києві, наразі госпіталізовано трьох постраждалих, - Кличко 01

Автор: 

Київ (20027) Кличко Віталій (3551) обстріл (30375) Повітряні атаки на Київ (915)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
******** **********, смерть уже ходить над вами
показати весь коментар
28.04.2022 21:50 Відповісти
+17
геращенко продолжает работать корректировщиком. Интересно только, за рубли или за ягель
показати весь коментар
28.04.2022 21:53 Відповісти
+13
Міцний будинок. Дякувати Богу поверхи вище не завалились
показати весь коментар
28.04.2022 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******** **********, смерть уже ходить над вами
показати весь коментар
28.04.2022 21:50 Відповісти
геращенко вже зливає інфу
показати весь коментар
28.04.2022 21:51 Відповісти
Герасчунко заїбав
показати весь коментар
28.04.2022 21:51 Відповісти
Міцний будинок. Дякувати Богу поверхи вище не завалились
показати весь коментар
28.04.2022 21:52 Відповісти
Так це ж монолітно-каркасний. Треба розуміти ж це.
показати весь коментар
28.04.2022 22:57 Відповісти
Ну дом построенный на совесть, не посыпался
показати весь коментар
28.04.2022 21:53 Відповісти
геращенко продолжает работать корректировщиком. Интересно только, за рубли или за ягель
показати весь коментар
28.04.2022 21:53 Відповісти
Заткніть хтось писок цій жирній свині геращенку, всюди це чмо першим рапортує!!!!
показати весь коментар
28.04.2022 21:53 Відповісти
Спочатку розберися, а потім іншим зауважуй.
Спробуй оцінити ситуацію критично.
Найвірогідніше - це результат потрапляння рештків збитої ППО ракети.
Сравна бойова ракета знесла би цей будинок повністю.
Куди вона мала потрапити, це інша справа, ймовірно значно в інший об'єкт
показати весь коментар
28.04.2022 22:09 Відповісти
брехня ничего бы он не снесла
показати весь коментар
28.04.2022 22:15 Відповісти


"Найвірогідніше - це результат потрапляння рештків збитої ППО ракети."
Ні.
Мабудь товариСЧ "експерт" не бачив наслідків влучання уламків, навіть великих, і реального
прильоту.

"Сравна бойова ракета знесла би цей будинок повністю."
Дивлячись яка, якщо з б/ч 500 кг, може і знсла б, а якщо 200, що якраз схоже за результатами прильоту, то - ні.
показати весь коментар
28.04.2022 23:03 Відповісти
Добре, що на Банкову не прилетіло!)
показати весь коментар
28.04.2022 21:54 Відповісти
А там нема нікого. Вовіка тільки на відосики туди пускають.
показати весь коментар
28.04.2022 21:57 Відповісти
Дом надо эвакуировать и ограждать срочно. Конструкции долго не продержатся.
показати весь коментар
28.04.2022 21:54 Відповісти
Дом эвакуировать нужно, но не факт, что не продержатся - там визуально только две несущие колонны выбило, скорее всего нужно просто укрепить дополнительно стойками и ремонтировать (если это подлежит ремонту). Дом монолитно-каркасный, возможно это не является для него критическим повреждением.
показати весь коментар
28.04.2022 22:46 Відповісти
🔴⚫ Херащенко на касапов работает. Наводчиком. Сливает инфу на касапском же Инстаграме. 🔴⚫
показати весь коментар
28.04.2022 21:55 Відповісти
Скорее всего целились в общем по центру, пофиг куда. И высокоточные наверное уже заканчиваются. Бахнули чем то вроде Х-55…
показати весь коментар
28.04.2022 22:01 Відповісти
Автор: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=Instagram,+Inc&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyrNEq2SKsoWMTK55lXXJKYXpSYq6PgmZcMACs-Q1UiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBUQAg Instagram, Inc

Засновник: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&stick=***************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBQQAg Кевін Систром і https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA+%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAAEmANn_CAMiCi9tLzBqOW5wNXGiBRXQnNCw0LnQuiDQmtGA0ZbQs9C10YAQ-7g1JgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAXoECBQQAw Майк Крігер

Адреса офісу: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDHLKVjEKnlh4YUNF_bqXlhysQHEuNh2YcfFxgu7LuwDAO25ragoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBIQAg Сан-Франциско

Комерційний: так

Ліцензія контенту: пропрієтарна ліцензія і https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDZKSVrE6nRh4oWtF7Zf2HVh38WOi00X9l3YdGHvha0KF_ZfbAByNgPJDRf2QIS2A5kbwar3X9h6sR3I2nth78V-ANrgEkRRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECA8QAg Безкоштовне програмне забезпечення

Рейтинг Alexa: 20

Власник: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=Meta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8pyMrJUQKzM3Ir04rLtGQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLU5OKM0tSi63yy_NSixaxsvimliTuYGXcxc7EwQAACHgbuEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBEQAg Meta
показати весь коментар
29.04.2022 07:42 Відповісти
А Верховна Рада вже відстроюватись збиралася-гроші замаячили..
показати весь коментар
28.04.2022 22:04 Відповісти
А коли буде відповідь? Чекаемо до рівня Харкова ?
показати весь коментар
28.04.2022 22:06 Відповісти
Харькове а основном артиллерией разбивают
показати весь коментар
28.04.2022 22:10 Відповісти
Говорят что ракеты с Крыма по Киеву ударили, как как суки они пролетели всю Украину. Ну это просто ******
показати весь коментар
28.04.2022 22:11 Відповісти
У нас ПВО а не ПРО к сожалению, что часть сбивают и то хорошо
показати весь коментар
28.04.2022 22:15 Відповісти
Не з Криму,а з Білорашки-Гаюн про запуски з літаків писав за 15-20 хв до удару
показати весь коментар
28.04.2022 22:17 Відповісти
Так там вроде разворочен лестничный марш на первых этажах - как людей выводят ? Из окон ?
показати весь коментар
28.04.2022 22:15 Відповісти
дом новострой не полностью заселен первые этажи вроде магазин
показати весь коментар
28.04.2022 22:26 Відповісти
Присмотритесь, там выше застекленные лоджии. Значит с этой стороны не лестничный марш с холодными переходами, а жилые комнаты с выбитыми перемычками. На втором этаже, похоже, разрушены несущие колонны. Х.з, подлежит ли ремонту дом, но если да, то ремонтировать нужно срочно.
показати весь коментар
28.04.2022 22:36 Відповісти
Калцапы просто ****** этой воздушной тревогой. Когда мы уже начнём сбивать эти ракеты, когда наши семьи будут спать спокойно. Наши политики перед выборами или перед камерами давали кучу обещаний юли, порохи, зеленские, ляшко, гриценко, яйценюк. Так пускай сейчас пообещают и хоть раз решат вопрос с ПВО, пускай договариваются хоть с чертом. А так только обицянки, а многие просто пропали, где то жопы на солнце жарят
показати весь коментар
28.04.2022 22:19 Відповісти
А ти за кого голосував?
показати весь коментар
28.04.2022 22:23 Відповісти
догадайся з одного разу, за кого голосують люмпени з маргіналами напару?
показати весь коментар
28.04.2022 22:34 Відповісти
на попадання дуже схоже... але без вибуху.
показати весь коментар
28.04.2022 22:32 Відповісти
хоть бы все живы!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 00:55 Відповісти
 
 