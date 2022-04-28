Ракета окупантів влучила в житловий будинок у Києві, наразі госпіталізовано трьох постраждалих, - Кличко
Внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами, попередньо, постраждали три особи. Їх госпіталізовано.
Про це у Telegram повідомив очільник Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фото будинку.
Топ коментарі
+25 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар28.04.2022 21:50 Відповісти Посилання
+17 user009
показати весь коментар28.04.2022 21:53 Відповісти Посилання
+13 Bird Jackdaw
показати весь коментар28.04.2022 21:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спробуй оцінити ситуацію критично.
Найвірогідніше - це результат потрапляння рештків збитої ППО ракети.
Сравна бойова ракета знесла би цей будинок повністю.
Куди вона мала потрапити, це інша справа, ймовірно значно в інший об'єкт
"Найвірогідніше - це результат потрапляння рештків збитої ППО ракети."
Ні.
Мабудь товариСЧ "експерт" не бачив наслідків влучання уламків, навіть великих, і реального
прильоту.
"Сравна бойова ракета знесла би цей будинок повністю."
Дивлячись яка, якщо з б/ч 500 кг, може і знсла б, а якщо 200, що якраз схоже за результатами прильоту, то - ні.
Засновник: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&stick=***************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBQQAg Кевін Систром і https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA+%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAAEmANn_CAMiCi9tLzBqOW5wNXGiBRXQnNCw0LnQuiDQmtGA0ZbQs9C10YAQ-7g1JgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAXoECBQQAw Майк Крігер
Адреса офісу: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SDHLKVjEKnlh4YUNF_bqXlhysQHEuNh2YcfFxgu7LuwDAO25ragoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBIQAg Сан-Франциско
Комерційний: так
Ліцензія контенту: пропрієтарна ліцензія і https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDZKSVrE6nRh4oWtF7Zf2HVh38WOi00X9l3YdGHvha0KF_ZfbAByNgPJDRf2QIS2A5kbwar3X9h6sR3I2nth78V-ANrgEkRRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECA8QAg Безкоштовне програмне забезпечення
Рейтинг Alexa: 20
Власник: https://www.google.com.ua/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&q=Meta&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8pyMrJUQKzM3Ir04rLtGQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLU5OKM0tSi63yy_NSixaxsvimliTuYGXcxc7EwQAACHgbuEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj51qC2urj3AhUCjqQKHUk7AIAQmxMoAHoECBEQAg Meta