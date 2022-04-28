Ракета окупантів влучила в житловий будинок у Києві, наразі госпіталізовано трьох постраждалих, - Кличко

Внаслідок обстрілу Києва російськими окупантами, попередньо, постраждали три особи. Їх госпіталізовано.

Про це у Telegram повідомив очільник Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував фото будинку.

