Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинули три особи, ще трьох поранено, - Кириленко

Російські окупанти обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого загинули три особи.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"28 квітня авіаракетним ударом по Нью-Йорку росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини, і ще 3 поранили. Ще одна людина поранена у Мар'їнці.



Це – черговий воєнний злочин росіян на нашій землі, і за кожен їм доведеться понести відповідальність!



Всього від рук росіян на Донеччині загинули вже 278 людей – і це без урахування Маріуполя та Волновахи, де лік жертв іде на тисячі", - йдеться в повідомленні.

