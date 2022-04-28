Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині загинули три особи, ще трьох поранено, - Кириленко
Російські окупанти обстрілювали Донецьку область, внаслідок чого загинули три особи.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"28 квітня авіаракетним ударом по Нью-Йорку росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини, і ще 3 поранили. Ще одна людина поранена у Мар'їнці.
Це – черговий воєнний злочин росіян на нашій землі, і за кожен їм доведеться понести відповідальність!
Всього від рук росіян на Донеччині загинули вже 278 людей – і це без урахування Маріуполя та Волновахи, де лік жертв іде на тисячі", - йдеться в повідомленні.
