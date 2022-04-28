УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9686 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 291 6

На Донбасі за 28 квітня відбито 9 атак ворога. Знищено 6 танків, 1 артсистему, 12 одиниць бронетехніки, 1 літак та 5 безпілотників, - штаб ООС

оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці пресцентр ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 5 танків, 21 одиницю бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці!
показати весь коментар
28.04.2022 22:13 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 22:13 Відповісти
Это каждый день пишут. Пока не будет видео, не поверю
показати весь коментар
28.04.2022 22:29 Відповісти
+ відео з новини навіть підписано було, що воно не з України.
показати весь коментар
28.04.2022 22:35 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 22:15 Відповісти
Вчера в Днепр привезли 40 тяжело раненых бойцов, много молодых пацанов до 30 лет. Идут жестокие бои, за двое суток уничтожается в среднем 1 БТг противника.
показати весь коментар
29.04.2022 00:31 Відповісти
 
 