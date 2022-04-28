На Донбасі за 28 квітня відбито 9 атак ворога. Знищено 6 танків, 1 артсистему, 12 одиниць бронетехніки, 1 літак та 5 безпілотників, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці пресцентр ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 28 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 5 танків, 21 одиницю бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб ООС