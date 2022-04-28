Під час візиту Гутерріша до Києва окупанти випустили 5 ракет по столиці, - Зеленський

Під час візиту генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва російські окупанти випустили 5 ракет по столиці України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські удари по Маріуполю не припинялись навіть тоді, коли генеральний секретар ООН був на перемовинах в Москві. І сьогодні одразу після завершення наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже вимагає відповідної потужної реакції", - наголосив глава держави.

"Російські ракетні удари по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, нібито війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись, ще потрібно гнати окупантів", - додав він.

