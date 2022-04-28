УКР
Під час візиту Гутерріша до Києва окупанти випустили 5 ракет по столиці, - Зеленський

київ

Під час візиту генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва російські окупанти випустили 5 ракет по столиці України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські удари по Маріуполю не припинялись навіть тоді, коли генеральний секретар ООН був на перемовинах в Москві. І сьогодні одразу після завершення наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже вимагає відповідної потужної реакції", - наголосив глава держави.

"Російські ракетні удари по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, нібито війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись, ще потрібно гнати окупантів", - додав він.

Дивіться також: Наслідки обстрілу Києва рашистами 28 квітня. ВIДЕО

Топ коментарі
+34
***** показало какая Оно Обезьяна, которая вытерла жопу о все что только можно. Ниокаких переговорах тем более договорах с етим маразматическим психом и речи быть не может
показати весь коментар
28.04.2022 22:48 Відповісти
+26
А вот интересно, если б Гутерриша грохнули в Киеве ракетой, то НАТО вписалось бы за него? Или ООН выразило б "величайшее осуждение" и все на этом успокоились?
показати весь коментар
28.04.2022 22:54 Відповісти
+15
Що відчув през. зрозуміло. бо 5 ракет- це забагато для столиці ! А от що відчувають маріупольці від нескінченного бомбардування і обстрілів \ чого там тільки не прилітає кожну хвилину \ - це йому йому не цікаво ?!!
показати весь коментар
28.04.2022 22:56 Відповісти
Ділдо в стволі БМД-ешки, як символ того, що отримають кацапи від українців.

показати весь коментар
28.04.2022 22:47 Відповісти
інсталяція "путін на трибуні".)))
показати весь коментар
28.04.2022 23:01 Відповісти
Ось такі переговори по Маріуполю. Куди вони при евакуації пальнуть,вірніше чим
показати весь коментар
28.04.2022 22:51 Відповісти
кстати интересный вопрос...
показати весь коментар
28.04.2022 23:03 Відповісти
Действительно интересный. Думаю что не постидились бы. Хаммаршельда же КГБ замочили.
показати весь коментар
28.04.2022 23:08 Відповісти
А хто думає, нібито війна вже закінчується?!
показати весь коментар
28.04.2022 22:54 Відповісти
гуті ереш може таки випре цю парашколандію з оон
показати весь коментар
28.04.2022 22:54 Відповісти
схоже, що ні. Бо інакше б виходи з Криму не розміновував.
показати весь коментар
29.04.2022 00:09 Відповісти
что за говновброс?
показати весь коментар
28.04.2022 23:06 Відповісти
***** ж добре знав що Гутереш поїде до Києва...
і тому ще раз підкреслив - вірити парашкє - себе не поважати....
показати весь коментар
28.04.2022 23:00 Відповісти
Далайте выводы. Переговоры с ****** вылазят боком и проливается очень много крови. Это уже многократно было доказано.
показати весь коментар
28.04.2022 23:03 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 23:04 Відповісти
это конкретный плевок в ООН
показати весь коментар
28.04.2022 23:08 Відповісти
На россию нужна Хиросима.
показати весь коментар
28.04.2022 23:12 Відповісти
одной мало. штук 200 минимум
показати весь коментар
29.04.2022 01:41 Відповісти
‼️‼️‼️ Андрей Ильенко ( Свобода)
«

Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.

Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
показати весь коментар
28.04.2022 23:54 Відповісти
підкажіть, а "Свобода" ще фінансується з ********* чи вже ні?
показати весь коментар
29.04.2022 01:42 Відповісти
Може світ нарешті зрозуміє що кацапізм головного мозку у москалів лікується тільки свинцевими пігулками калібру 7,62мм.
показати весь коментар
29.04.2022 01:47 Відповісти
Кожна людина може мати свою думку, але до таких ідіотських...то вже вибачте.
показати весь коментар
29.04.2022 06:23 Відповісти
Вы не "", а "
Полагаете, что украинцы способны намеренно бить по своим?
Так мыслят исключительно ФСБшники, для которых подорвать дом на своей территории - все равно, что плюнуть.
Вы один из подобных...
показати весь коментар
29.04.2022 08:11 Відповісти
Що нам ще воювати-то факт, а от цікаво, чи хоча щось зміниться в бошках оонівських клерків? Крім "занепокоєння, осудження" і другої ахінеї, звичайно... чекаємо реакції, якщо ні тоді можна спокійно ставити хрест на цьому рудименті під назвою ООН.
показати весь коментар
29.04.2022 06:15 Відповісти
 
 