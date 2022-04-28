Під час візиту Гутерріша до Києва окупанти випустили 5 ракет по столиці, - Зеленський
Під час візиту генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва російські окупанти випустили 5 ракет по столиці України.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські удари по Маріуполю не припинялись навіть тоді, коли генеральний секретар ООН був на перемовинах в Москві. І сьогодні одразу після завершення наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. П'ять ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже вимагає відповідної потужної реакції", - наголосив глава держави.
"Російські ракетні удари по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам вкотре засвідчують: ще не можна розслаблятись. Не можна думати, нібито війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись, ще потрібно гнати окупантів", - додав він.
і тому ще раз підкреслив - вірити парашкє - себе не поважати....
«
Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.
Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
Полагаете, что украинцы способны намеренно бить по своим?
Так мыслят исключительно ФСБшники, для которых подорвать дом на своей территории - все равно, что плюнуть.
Вы один из подобных...