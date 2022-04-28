Уряд та ООН координуватимуть дії, спрямовані на допомогу переселенцям, - Шмигаль на зустрічі з Гутеррішем

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив питання організації гуманітарних коридорів, надання підтримки для вимушених переселенців та відновлення інфраструктури з Генеральним секретарем Організації об’єднаних націй Антоніу Гутеррішем.

На зустрічі, що відбулась у Києві 28 квітня, були присутні Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та Міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна не полишає спроб припинити війну дипломатичним шляхом, проте ворог вдається до крайніх форм тероризування населення.

"Відчуваючи неспроможність зруйнувати національну єдність України, ворог переходить до актів геноциду на тимчасово окупованих територіях. Україна й далі наполягатиме на тому, щоб Міжнародний кримінальний суд виніс відповідні рішення щодо злочинів, які здійснює армія рф в Україні", — відзначив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що економічні втрати України через війну щодня зростають, і для нас важливо якнайшвидше розпочати відновлення інфраструктури на звільнених територіях. Денис Шмигаль закликав ООН долучатися до цього процесу, зокрема надати технічну підтримку в розмінуванні.

Під час розмови Прем’єр-міністр подякував ООН за підтримку українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Він зауважив, що Україна започаткувала програми підтримки людей і продовжує працювати над наступними.

Денис Шмигаль наголосив, що ООН має взяти лідерство у припиненні війни й пом’якшенні її наслідків. Він закликав організацію активніше включатися в питання розблокування відкриття гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних мешканців із тимчасово окупованих територій.

"Ситуація в Маріуполі вимагає негайного втручання", — сказав Прем’єр-міністр.

Як підкреслив Денис Шмигаль, він переконаний у тому, що ООН має вжити усіх можливих заходів впливу на росію для дотримання нею домовленостей із забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації людей на підконтрольні Україні території, щоб запобігти депортації українців у рф.

Антоніу Гутерріш відзначив, що ООН підтримуватиме українців і надалі та планує потроїти ресурси допомоги. За його словами, організація докладає всіх необхідних зусиль для евакуації людей, зокрема із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Очільник Уряду подякував ООН за прояв ініціативи щодо можливості організації коридорів для евакуації людей, зокрема з Маріуполя.

