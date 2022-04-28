Проведення псевдореферендумів на окупованих територіях ускладнить імовірні перемовини України та Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що у разі проведення будь-яких псевдореферендумів на окупованих територіях вони не будуть визнані Україною та світом і ускладнять можливі перемовини України та Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу частину території України.

"Це (псевдореферендум. – Ред.) нічого не дасть, окрім того, що це ще одне ускладнення імовірних, вже хоч якихось імовірних перемовин України та Росії... Мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин", - наголосив Зеленський.

За його словами, нині до Росії є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей, також є питання економічного характеру щодо продовольчої безпеки та розблокування морських шляхів.

