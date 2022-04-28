УКР
Проведення псевдореферендумів на окупованих територіях ускладнить імовірні перемовини України та Росії, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що у разі проведення будь-яких псевдореферендумів на окупованих територіях вони не будуть визнані Україною та світом і ускладнять можливі перемовини України та Росії.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу частину території України.

"Це (псевдореферендум. – Ред.) нічого не дасть, окрім того, що це ще одне ускладнення імовірних, вже хоч якихось імовірних перемовин України та Росії... Мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин", - наголосив Зеленський.

За його словами, нині до Росії є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей, також є питання економічного характеру щодо продовольчої безпеки та розблокування морських шляхів.

Також читайте: "У росіян немає "масовки" для проведення "референдуму" на Херсонщині", - перший заступник голови облради Соболевський

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) референдум (629)
Топ коментарі
+55
Три дні тому він казав, що не ускладнять, а унеможливлять.
28.04.2022 23:12 Відповісти
+54
Володя, ти прєкращай вже зі своїми "переговорами".
Нехай Залужний з орками своєю мовою спілкується, у нього добре виходить.
28.04.2022 23:13 Відповісти
+40
Что ты несешь? Ты говорил что убийство защитников Мариуполя поставит крест на переговорах. Теперь ты Марик вынес за скобки и уже какие то референдумы и морские коридоры обсуждать собрался с окупантами? Тоесть окупированную землю освобождать не собираешься?
28.04.2022 23:15 Відповісти
Три дні тому він казав, що не ускладнять, а унеможливлять.
28.04.2022 23:12 Відповісти
пля людей убивают каждый день а у этого все переговры в очах
вова если ссцышь то иди сдавайся сам - а мы тут без тебя закончим мы же не ЛОХИ
28.04.2022 23:29 Відповісти
Хто закінчить? Зрадо..би?
29.04.2022 00:47 Відповісти
Арахамія
29.04.2022 08:32 Відповісти
Дайте йому хтось ляща, як він вже дістав з своїми переговорами. Йому вже весь світ сказав - не роби дурниць. А його як зациклило. Заберіть від нього дермака з дурью, і він ще прийде до тями (сподіваюсь).
28.04.2022 23:42 Відповісти
Вже знову імовірні. Це 3,14здець
29.04.2022 00:37 Відповісти
Володя, ти прєкращай вже зі своїми "переговорами".
Нехай Залужний з орками своєю мовою спілкується, у нього добре виходить.
28.04.2022 23:13 Відповісти
Я знаю, як його зупинити! Треба ***** очі виколоти!
28.04.2022 23:30 Відповісти
схоже, що він йому і інше "око" зазирає - хоче побачити там "мир"
29.04.2022 00:03 Відповісти
29.04.2022 00:39 Відповісти
29.04.2022 00:40 Відповісти
Такого я ще не чула, це дуже дотепно.
29.04.2022 04:08 Відповісти
Какие нахер переговоры с дикими животными? Мочить падаль до последнего кацапаМы в Мелитополе все ждём скорейшего освобождения города от этой кацапской падали
28.04.2022 23:13 Відповісти
Как то Все Позабыли Это.
Визит в Оман указывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы.
28.04.2022 23:14 Відповісти
Что ты несешь? Ты говорил что убийство защитников Мариуполя поставит крест на переговорах. Теперь ты Марик вынес за скобки и уже какие то референдумы и морские коридоры обсуждать собрался с окупантами? Тоесть окупированную землю освобождать не собираешься?
28.04.2022 23:15 Відповісти
Швидко наш гарант забуває що брехав кілька днів тому. а він казав що у разі знищення наших військових у Маріуполі чи проведення референдумів унеможливить переговори. Тепер він як ганчірка вже ниє що це їх лише ускладнить. Як дістало це сцикло, яке не відповідає за свої слова.
28.04.2022 23:20 Відповісти
он не наш гарант он судя по его словам гарант своей жопы и офшоров
28.04.2022 23:30 Відповісти
забелемкал ти вже ціма можливими переговорами...
( а до речі... переговори чи перемовини?) )))
28.04.2022 23:21 Відповісти
какаяразніца?
28.04.2022 23:26 Відповісти
28.04.2022 23:22 Відповісти
Зе обещал прекратить переговоры. Наврал? Клоун.
28.04.2022 23:26 Відповісти
Мастерство не пропйош.
28.04.2022 23:43 Відповісти
Це ми допоможемо провести референдуми на Кубані, Белгороді. Курську, Чечні і т.д.
28.04.2022 23:29 Відповісти
"Уймись, дурак!"(с) не будет никаких "перемовин". х#йло будут бить пока не здохнет.
28.04.2022 23:29 Відповісти
///
"John Deere" дистанційно відключив свої трактори в росії, які були викрадені з України

Один з найбільших виробників агротехніки в світі "John Deere" дистанційно відключив свої трактори, які окупанти викрали з України та перевезли на росію.

"З Херсонської області вивезли агротехніку - новенькі комбайни та сівалки, які пізніше були зафіксовані неподалік Грозного, але виробник "John Deere" дистанційно унеможливив їх використання на росії"

Нагадаємо, що російські загарбники викрали сільськогосподарську техніку John Deere в Мелітополі загальною вартістю 1 млн євро. Як зазначається, техніку було вкрадено з виставкового майданчика компанії.
Серед викраденого:
2 нових флагманських комбайна S770 та S760;
трактор M6195;
сівалка Vaderstad Tempo.

Раніше, John Deere повідомили про категоричну відмову постачання своєї техніки до росії та білорусі, через повномасштабне вторгнення рф на територію України.
28.04.2022 23:30 Відповісти
Да, но как можно отключить механизм ? Хотелось бы понять
28.04.2022 23:43 Відповісти
відключено "кампутер овцейоба"
29.04.2022 00:29 Відповісти
можливо є єелектронні керуючі режимами двигуна або систем мікросхеми що можливо перезавантажити з Інтернету. Тоді їх можна заблокувати. Мабуть про це мова
29.04.2022 10:47 Відповісти
знаєте шо таке шморгалка? от шморгалкою і заведуть трактори..особливо в чечні
29.04.2022 00:30 Відповісти
"John Deere",дон,должен извинится перед Разменом Кадыркой и немедленно включить кампутер овцейобам,дон.В противном случае овцейобы заблокируют свои дырки счета этой враждебной компании в чечне,дон.
29.04.2022 08:28 Відповісти
Клоун і є клоун!
ПЄрєговори🤦
28.04.2022 23:30 Відповісти
та шо ж ти завжди задкуєш як рак? В перекладі з мови зеленського на людський це означає, можете забирати Херсон собі, я не проти
28.04.2022 23:37 Відповісти
Зепрезиденте , про які перемовини йдеться ?

З ким вести переговори ви збираєтесь , із абивцями украінськоі націі ?


28.04.2022 23:38 Відповісти
Вони з Єрмаком так не вважають, інакше вже давно протягли через парламент визнання путлера війсковим злочінцем.
Навіть завжди стриманий Жданов так вважає:
https://youtu.be/7u0w063jeWc?t=1827
"До тех пор, пока Верховна Рада не проголосует о том, чтобы считать путина военным преступником, поверьте вряд ли кто-то в мире отважится на такой шаг раньше нас..Но пока, я не вижу инициативы с нашей стороны в плане признания путина военным преступником. Наоборот, я вижу другую инициативу - в плане его отбеливания, попыток договориться и подписать мирный договор с российской федерацией."
28.04.2022 23:50 Відповісти
мабуть потрібна петиція що фуйло терорист і злочинець
29.04.2022 00:30 Відповісти
Які можуть бути перемовини з фашистами?
28.04.2022 23:39 Відповісти
Зеленский, ты шо не видишь ШО ХУТИН ПСИХИЧЕСКИ БОЛЕН - какие переговоры с сумашедшим ?
28.04.2022 23:41 Відповісти
Йому Гутерреш записку з мацкви передав чи що? Бо дійсно до візиту оонівця мова була про припинення перемовин, а не "ускладнення"
28.04.2022 23:52 Відповісти
Какие могут быть переговоры с нелюдями и о чем? Тем более ***** ******* зелю, после того как тот увидел в него в очах мир. Слишком дорого нам обходится "просто перестать стрелять". Надо стрелять и уничтожать орков, время договоров с русней прошло
29.04.2022 00:06 Відповісти
Намеднi он сказал шо унеможливить, а сегодня уже ускладнить...Ему методичка пришла свежая?
29.04.2022 00:19 Відповісти
Пане президенте, почуйте свій народ. Він вам цього не пробачить.
29.04.2022 00:22 Відповісти
Муссоліні також пішов проти народу
29.04.2022 00:32 Відповісти
муссоліні також хотів переговорів
29.04.2022 00:33 Відповісти
И ОЦЭ наш президент. Зеленский, тебе уже никто не даст сесть за переговорный стол с ******! Твоя влажная мечта заглянуть в ********** очко останется не выполнимой. Сейчас ты уже просто ноль и от тебя ничего не зависит. Байден и Джонсон не дадут подписать тебе и выполнить хотелки ***** А ЗСУ и народ проследят, чтоб Украина не капитулировала и будут дальше утилизировать кацапов
29.04.2022 00:38 Відповісти
Якє нам діло до тих референдумів взагалі?Насрати на них.
29.04.2022 00:46 Відповісти
І то правда.

До речі, закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" (1680-VII) досі чинний.
29.04.2022 00:57 Відповісти
ШКУРОСПАСАТЕЛЬ ФАШИСТСКОГО ФЮРЕРА
29.04.2022 00:49 Відповісти
Постійно зявляється відчуття, що все чого ми добились на полі бою і на дип-фронті, Зеленський, с.ка просере на переговорах..

Эта война не должна завершиться миром.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.

В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.

Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.

Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!

Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!

Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!

Ю. Нестеренко. 2022.
29.04.2022 01:03 Відповісти
Дурень-дурнем. Біда з таким "гетьманом".
29.04.2022 02:44 Відповісти
гидрант снова возжелал посмотреть в глаза военному преступнику и убийце детей... избавь Бог Украину от обоих!
29.04.2022 06:33 Відповісти
https://site.ua/artur.balaev/vladimir-zelenskii-superagent-fsb-timofei-feik-ili-realnost-iy59n62?fbclid=IwAR1KoDEDQiMgDQjc96cmp2XmO89iDrechx0dALgdNEGvGAzthFwufmEPvJE
29.04.2022 07:29 Відповісти
тут не всё описано
29.04.2022 18:37 Відповісти
"Усложнит" бл* ! ушлёпок путинский....подх**ловник
29.04.2022 08:41 Відповісти
 
 