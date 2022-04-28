Зброя для України - це порятунок не лише наших людей, а й всієї Європи, - Зеленський
Надання зброї для України це порятунок усієї Європи.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі. Пробує просуватися в південних регіонах.
Збройні Сили України стримують загарбників. І я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які утримують позиції.
Робимо все для того, щоб допомогти нашій армії, щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.
Кожного разу в контактах з партнерами я наголошую на тому, що зброя для України саме зараз, саме тих видів, які ми запитуємо, і саме тоді, коли ми її потребуємо, – це порятунок не тільки для наших людей. Це порятунок для всіх вас – для всієї Європи.
Вдячний тим із партнерів, хто це розуміє. І хто допомагає переконати інших", - зазначив глава держави.
