Зброя для України - це порятунок не лише наших людей, а й всієї Європи, - Зеленський

Надання зброї для України це порятунок усієї Європи.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі. Пробує просуватися в південних регіонах.

Збройні Сили України стримують загарбників. І я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які утримують позиції.

Робимо все для того, щоб допомогти нашій армії, щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.

Кожного разу в контактах з партнерами я наголошую на тому, що зброя для України саме зараз, саме тих видів, які ми запитуємо, і саме тоді, коли ми її потребуємо, – це порятунок не тільки для наших людей. Це порятунок для всіх вас – для всієї Європи.

Вдячний тим із партнерів, хто це розуміє. І хто допомагає переконати інших", - зазначив глава держави.

