Зброя для України - це порятунок не лише наших людей, а й всієї Європи, - Зеленський

зеленський

Надання зброї для України це порятунок усієї Європи.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російська армія продовжила спроби наступу на сході нашої держави, на Донбасі. Пробує просуватися в південних регіонах.

Збройні Сили України стримують загарбників. І я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які утримують позиції.

Робимо все для того, щоб допомогти нашій армії, щоб забезпечити військових усією необхідною зброєю.

Кожного разу в контактах з партнерами я наголошую на тому, що зброя для України саме зараз, саме тих видів, які ми запитуємо, і саме тоді, коли ми її потребуємо, – це порятунок не тільки для наших людей. Це порятунок для всіх вас – для всієї Європи.

Вдячний тим із партнерів, хто це розуміє. І хто допомагає переконати інших", - зазначив глава держави.

Зеленський Володимир (25185) допомога (8666)
+7
Оружие? Еще пару месяцев назад были шашлыки и дороги
28.04.2022 23:40 Відповісти
+7
Ядерна зброя це кінець в першу чергу самій раіссі, це вони розуміють, але лякати мусять. Гіперзвукові ракети це брєд сивої кобили, їх немає так багато щоб знищити щось вагоме на заході. А воювати мокші ******* з беззбройними, жінками і дітьми. Україну вони довгий час через своїх агентів і зрадників обезброювали,перше чим напасти. Десятиліттями знищували нашу зброю і армію. А тепер,коли Захід підвищив свою боєздатність а росія втратила, нападати на країни НАТО це самовбивство для них. На що вони ще здатні - то це сморід на весь світ.
28.04.2022 23:58 Відповісти
+6
Добре що не все встигли.
28.04.2022 23:59 Відповісти
The House passed S. 3522 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10.
28.04.2022 23:29 Відповісти
Западу нужно быть готовым, Путин собирается применить ядерное вооружение. Он думает, что у него сейчас стратегическое преимущество по гиперзвуковым ракетам и что он успеет уничтожить Запад быстрее, чем Запад успеет ответить. Он думает, что вершит суд библейский и хочет уничтожить все, что считает злом и после этого он будет единым лидером мира. Западу лучше не ждать и превентивно его уничтожить!
28.04.2022 23:39 Відповісти
28.04.2022 23:58 Відповісти
Нихрена он уже не думает, оно старое , епанутое и больное, поэтому просто желает забрать в могилу больше людей невзирая на принадлежность. Но что поделаешь в рабсейском мире такой конец у всех диктаторов.
29.04.2022 00:06 Відповісти
28.04.2022 23:40 Відповісти
28.04.2022 23:59 Відповісти
А так да - верещати на весь світ "нас ната не хоче!!" - запросто ! бидло захаває
28.04.2022 23:52 Відповісти
А хто верещить? Ви чули заяву Меркель? А ще багато є на Заході персонажів які проти.Не вводьте людей в оману.
29.04.2022 00:01 Відповісти
Ви помилилися форумом. Тут недовго протримаєтеся.
29.04.2022 00:46 Відповісти
Последние дни путлера.

29.04.2022 00:01 Відповісти
 
 