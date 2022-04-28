УКР
Окупантів, які чинили звірства в Бучі, перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від ЗСУ, - Зеленський

рф,окупанти

Україна знайде усіх нелюдів, які катували українців.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші десять російських військових із 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти наших людей у Бучі Київської області, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності.

Втім, дехто з них все ж може не дожити до суду та справедливого покарання. Але тільки з однієї причини. Цю російську бригаду перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від наших військових", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бучанські кати": хто з росіян катував і мародерив на Київщині. ВIДЕО

Зеля влаштувався коментатором?
Лучше рвите рашистов на месте. Не верю я в справедливый суд. Все равно их отпустят или обменяют.
Зеля влаштувався коментатором?
ага. На Цензорі.
а для чего у него голова...?\он не только ротом ест...\
Лучше рвите рашистов на месте. Не верю я в справедливый суд. Все равно их отпустят или обменяют.
так кацапы специально отправили насильников на убой что-бы потом в Гаге некого было судить .. получается путлер затрахал своих педофилов до смерти
ну так а если в плен попадут.
тогда еще может поживут как человеки в европе - в просторных камерах с интернетом - разве что без блэк-джека и шлюх
Нафига суды и вся эта тягомотина? Если достаточно доказательной базы, вынесли приговор и максимально о нем объявили. На всех доступных медиа площадках. По телеку в прайм тайм. В кинотеатрах перед сеансом. В барах плакаты развесить. Со всеми установочными данными "пациента"! Чтобы эта биомасса даже посрать не могла сходить спокойно. Чтобы на каждый шорох вздрагивала и пряталась под кровать. Чтобы в Моссаде крутили пальцами у виска со словами "Не ну, украинцы, конечно, ваще уже! Надо съездить к ним на стажировку!" Чтобы эта тварь при виде любого незнакомого человека ссалась и забивалась в подвал. Чтобы даже соседи этого говна в его родном Устьзасратовске, Засратой губернии, Орловской области, тыкали в него пальцами - "Гля, это его украинцы ищут! Обещали 1000 рублей! Пойду-ка я позвоню по телефону в объявлении!"
Полночь пробило. Выпускайте в ленту арахамию с ермаком.
Як уже Зеленский замахал своими гундосными видосиками ни о чём. Хоть бы имидж поменяло, а то образ "трудяги, даже побриться некогда, бо тружусь не покладая рук и всё на благо страны" не вяжется с бородкой от бербера и мордой, шо хоть цюцькив бый
если бы оно хотя-бы еще не ржало на камеру в то время когда украинцы под ракетами - реально бесит тупые ухмылки
Ага... Наполеон БоНеВтік перевтілюється в Наполеон БоМоссад. Зараз вигулькне з якоїсь діри МатаМендєль з твітом "#помсти жажду"...
До речі, де вона ?
Де Дімусік Разумков ? Юлька ? Онотоль ? Ляшко ?

Вся ця братія.
от как кацапам такую будку вывозить??

Вони самі в ній жити готові.

Я про будку не вірила, поки фотку не побачила.
Вкрадуть разом із парканом та собакою, вони такої краси в житті не бачили.
