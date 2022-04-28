Окупантів, які чинили звірства в Бучі, перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від ЗСУ, - Зеленський

Україна знайде усіх нелюдів, які катували українців.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші десять російських військових із 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти наших людей у Бучі Київської області, отримали статус підозрюваних. Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності.

Втім, дехто з них все ж може не дожити до суду та справедливого покарання. Але тільки з однієї причини. Цю російську бригаду перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від наших військових", - наголосив він.

