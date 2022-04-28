Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на Хмельниччині, жертв немає, - ОВА
Війська РФ обстріляли Хмельницьку область та влучили ракетою в інфраструктурний об'єкт.
Про це у Telegram повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері під час "Повітряної тривоги" ворог знов атакував нашу державу. Ракети руЗького міру не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар в інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.
Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема!" - йдеться в повідомленні.
