Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на Хмельниччині, жертв немає, - ОВА

Війська РФ обстріляли Хмельницьку область та влучили ракетою в інфраструктурний об'єкт.

Про це у Telegram повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері під час "Повітряної тривоги" ворог знов атакував нашу державу. Ракети руЗького міру не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар в інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області.



Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС. Наслідки влучення ліквідовуються. Жертв нема!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія завдала ракетного удару по Шепетівці. ВIДЕО