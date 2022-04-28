Гутерріш шокований, що Росія вдарила ракетами по Києву, поки він у місті, - ВВС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст BBC Бен Браун.

"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським", - підкреслив він.

Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".

