УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
25 421 85

Гутерріш шокований, що Росія вдарила ракетами по Києву, поки він у місті, - ВВС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст BBC Бен Браун.

"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським", - підкреслив він. 

Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час візиту Гутерріша до Києва окупанти випустили 5 ракет по столиці, - Зеленський

Гутерріш шокований, що Росія вдарила ракетами по Києву, поки він у місті, - ВВС 01

Автор: 

Київ (20031) обстріл (30389) Гутерріш Антоніу (404) Повітряні атаки на Київ (915)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+104
Передайте ему, что мы озабочены.
показати весь коментар
29.04.2022 00:02 Відповісти
+88
О! Якісно новий рівень. Не стурбований, не занепокоєний (навіть глибоко) - а вже ШОКОВАНИЙ.
Подивимось, які від цього шоку будуть дії.
показати весь коментар
29.04.2022 00:03 Відповісти
+78
За то у них есть право вето.
показати весь коментар
29.04.2022 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За то у них есть право вето.
показати весь коментар
29.04.2022 00:02 Відповісти
Вжеж треба мотивувати. Якщо мотивація недостатня - вето не застосовується
показати весь коментар
29.04.2022 00:10 Відповісти
Сомневаюсь. Кто это определяет? Скорее всего нужно объяснить мотивацию и все. Вы когда в последний раз что то адекватное от их представителей слышали? Вот и мотивация такая будет.
показати весь коментар
29.04.2022 00:15 Відповісти
Определять теперь будет генассамблея. По крайней мере, это здорово усложнит злоупотребления.
показати весь коментар
29.04.2022 00:29 Відповісти
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил Членов Организации.
показати весь коментар
29.04.2022 00:39 Відповісти
Ага . Вони ще до сих пір сцуться. ООН чи як там їх
показати весь коментар
29.04.2022 00:51 Відповісти
Право вето имел СССР. России такого права никто не давал.
показати весь коментар
29.04.2022 10:21 Відповісти
Надіюсь що тепер Антоніо напише Гутеррешу заяву в ООН про визнання Пуйла "оонівським терористом"
показати весь коментар
29.04.2022 00:17 Відповісти
Та ні, лише стурбованість та незадоволення.
показати весь коментар
29.04.2022 00:22 Відповісти
Для початку нехай хоча б на рівні ООН визнають його х*йлом.
показати весь коментар
29.04.2022 00:31 Відповісти
Это очень плохо ,если вводят миротворчий контингент ,и замораживают конфликт ,то мы остаемся без Азовского моря и это говорит о договорённостях ***** с гутеришем .***** продает в северной нигерию это как победу ,а оон как остановку конфликта.
показати весь коментар
29.04.2022 06:01 Відповісти
Передайте ему, что мы озабочены.
показати весь коментар
29.04.2022 00:02 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 00:10 Відповісти
Жиденькое пошло?
показати весь коментар
29.04.2022 00:03 Відповісти
О! Якісно новий рівень. Не стурбований, не занепокоєний (навіть глибоко) - а вже ШОКОВАНИЙ.
Подивимось, які від цього шоку будуть дії.
показати весь коментар
29.04.2022 00:03 Відповісти
Перекладе три стосики рашадоларів з лівої кишені у праву...
показати весь коментар
29.04.2022 00:06 Відповісти
Шокований, це більш виша ступінь глибокого занепокоєння
показати весь коментар
29.04.2022 00:08 Відповісти
Всереться вдруге, які ж ще?
показати весь коментар
29.04.2022 00:23 Відповісти
Ми стурбовані, що Гуттеріш шокований
показати весь коментар
29.04.2022 00:03 Відповісти
Шо такоє ? Вче теж побачив істинний прояв "миру в очах путіна"?
показати весь коментар
29.04.2022 00:03 Відповісти
Ну хоть просрался и глаза открыл. Ато надоели своей озабоченностью. Нужно вообще такое понятие как *озабоченность* убрать из резолюции ООН. Пишите сразу, или *нам пох* или *них*я не можем сделать*.
показати весь коментар
29.04.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 00:13 Відповісти
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш -- це нефігура для російського паханата.
показати весь коментар
29.04.2022 00:04 Відповісти
А в ООН рузький придурок Небензя скаже, що то не вони.
показати весь коментар
29.04.2022 00:05 Відповісти
Нацисты сами себя бомбанули, чтобы росиюшку духовную очернить!
показати весь коментар
29.04.2022 00:18 Відповісти
Шахтьори нашлі в кар`єрє
показати весь коментар
29.04.2022 00:18 Відповісти
Нічого,гутієреш. Скоро надійде внесок від кацапів і ти почуватимешся набагато краще.
показати весь коментар
29.04.2022 00:05 Відповісти
Клав Пуйло на Гутерреша, з великим прибором... Може хоч зараз в отому ООНі зрозуміють що з себе представляє Пуйло і що з ним розмовляти даремно...
показати весь коментар
29.04.2022 00:07 Відповісти
Это уже все поняли. Вопрос теперь в том что с этим делать. Вот 30 лет его дружно выкармливали нефтедолларами, в ЖЖ 20 и 7 приглашали. А теперь санкции вводят. Не поздновато ли осознание пришло?
показати весь коментар
29.04.2022 00:11 Відповісти
І що? Це як мінімум міжнародний теророзм! Щоб на очах представника ООН здійснювати військові злочини, на це мало які терористи навіть пішли б. Це вже всі межі перейшло. Надіюсь "сліпих" в ООН поменьшає.
показати весь коментар
29.04.2022 00:08 Відповісти
Ударить по жилым домам в присутствии генсека ООН ‼️‼️‼️

хутин сумашедший - весь мир должен одеть на него смирительную рубашку
показати весь коментар
29.04.2022 00:16 Відповісти
саечка за испуг
показати весь коментар
29.04.2022 00:08 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 00:13 Відповісти
Шо, пересрав? Отож.
показати весь коментар
29.04.2022 00:10 Відповісти
вітаю!як там у вас? хтось на форумі ,вже питав за вас,переживали. під час обстрілів ракетами
показати весь коментар
29.04.2022 00:38 Відповісти
Здивований ? Ми українці так живемо з 2014 року,а ви там в ООН штани протираєте.Доречі як там зустріч з ******,перебазарили?
показати весь коментар
29.04.2022 00:10 Відповісти
А если б он уже уехал - то было бы нормально?
показати весь коментар
29.04.2022 00:10 Відповісти
К сожалению реакция на гибель при обстреле такой ""шишки""вызовет куда большую реакцию в мире, чем даже 50 или 100 тысячь украинцев. Он это прекрасно понимает, от того такие и размышления.
показати весь коментар
29.04.2022 00:26 Відповісти
значит жаль что кацапы промахнулись?
показати весь коментар
29.04.2022 00:38 Відповісти
Да. Лично мне - жаль.
показати весь коментар
29.04.2022 00:42 Відповісти
‼️‼️‼️ Андрей Ильенко ( Свобода)
«

Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.

Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
показати весь коментар
29.04.2022 00:10 Відповісти
Промахнулись?🤔
показати весь коментар
29.04.2022 00:13 Відповісти
***** його послало.
показати весь коментар
29.04.2022 00:11 Відповісти
обгадился дед
показати весь коментар
29.04.2022 00:12 Відповісти
Таки всрався...
показати весь коментар
29.04.2022 00:13 Відповісти
Рiвень стурбованостi 1800 меркелей.
показати весь коментар
29.04.2022 00:13 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 00:17 Відповісти
А скільки це в макронах чи гуттерішах?
показати весь коментар
29.04.2022 00:19 Відповісти
Макрон це одиниця вимiру повiйного стану.
показати весь коментар
29.04.2022 00:37 Відповісти
То есть, он шокирован не собственно ударами по Киеву (кстати, древней столице Киевской Руси), а тем, что ударили тогда, когда в городе находилось столь высокопоставленное тело.
показати весь коментар
29.04.2022 00:15 Відповісти
А що, були сумніви?
показати весь коментар
29.04.2022 00:38 Відповісти
по-моему тут уже все сказали - мне добавить нечего.... )))
показати весь коментар
29.04.2022 00:15 Відповісти
Гуттериш , теперь ты понял прочему вы ооновские импотенты...
показати весь коментар
29.04.2022 00:15 Відповісти
прочему=почему
показати весь коментар
29.04.2022 00:17 Відповісти
Швидше, заберіть цього чмошніка з України.
показати весь коментар
29.04.2022 00:16 Відповісти
Який самозакоханий вуйко… Тобто коли мене не буде треба бомбити?
показати весь коментар
29.04.2022 00:18 Відповісти
РФ говорит, что она якобы является постоянным членом Совета безопасности ООН, нанесла ракетный удар по Киеву, когда там находился генеральный секретарь ООН. Интересная история!
Так может пришло время выяснить, а действительно ли РФ является постоянным членом Совета безопасности ООН?
Ибо перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великобритания и США.
Ну вот нет там РФ, от слова вАще!!! Гутерреш, а ... ???
показати весь коментар
29.04.2022 00:23 Відповісти
А где ваши доказательства? Может это Азов бомбит себя, гражданских, раненых и генерального секретаря ООО Н?
показати весь коментар
29.04.2022 00:28 Відповісти
Лаперогий, настамнет тут не проканает, старты ракет фиксирует группа спутников раннего оповещения, это всем известный факт, что США способны нанести ответный удар ещё до подлета ракет.
показати весь коментар
29.04.2022 00:47 Відповісти
Чего не наносят? Может им нужна резолюция ООН?
показати весь коментар
29.04.2022 00:49 Відповісти
"Члєном", точно, є...
показати весь коментар
29.04.2022 00:38 Відповісти
Гарно так путлер плюнув в морду діду на його мирні ініціативи що той аж шокований
показати весь коментар
29.04.2022 00:44 Відповісти
Дед всего навсего секретарь. Он может собрать ассамблею и если члены ООН решат применить свои вооруженные силы для восстановления мира и безопасности тогда инициатива будет мирной или военной?
показати весь коментар
29.04.2022 00:47 Відповісти
Посадова особа мусить реагувати в межах своїх повноважень... Чекаєм...
показати весь коментар
29.04.2022 00:46 Відповісти
замість того щоб ховатись у бомбосховищі виразив би занепокоєність, або глибоку занепокоєність
показати весь коментар
29.04.2022 00:47 Відповісти
Памперси хоть поміняв ? Що ще треба для ОоНу а ? Пердуну старому . Шевеліться млять
показати весь коментар
29.04.2022 00:47 Відповісти
ООН доживає останні роки , якщо не місяці .

Наявність психично хворих людежерів серед постійних членів Радбезу залишає останні сподівання на те , що вивіска хоча б формально корегувалася з назвою ... Бо головну загрозу світовій беспеки аж ніяк не можно називати радою тай йще беспеки .
Я б запропонував переіменування в РАДНЕБЕЗ ... тобто в Раду Небеспеки !
показати весь коментар
29.04.2022 01:13 Відповісти
Тобто "не було б мене в місті - хоч із землею його рівняйте, але я ж, курва, ще тут, де ваші манери"?
показати весь коментар
29.04.2022 01:14 Відповісти
Фантазія-реальність, ООН видає мандат НАТО для знищення орків в Україні як колись видавала США на захист Кореї.
показати весь коментар
29.04.2022 01:24 Відповісти
О , у деда в штанах "тёпленькая пошла"
показати весь коментар
29.04.2022 03:19 Відповісти
А деда не смущает, что в Киеве, куда он в гости наведался, живут сейчас больше 1000000 украинцев?! Оно, *****, шокировано! А как мы шокированы, что свинособак уже 8 лет нас убивают, причем последние 2 месяца делают это особенно активно. Пусть спросит у мариупольцев, не шокированы ли они?
показати весь коментар
29.04.2022 06:40 Відповісти
Напевно так договорилися в Кремлі: той Голова колгоспу ООН Гутерреш , pardon, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш получіл заданіє склонять Зеленського к міру на условіях Кремля под аргументами ракетного обстрілу - прінуждєніє к міру
показати весь коментар
29.04.2022 07:34 Відповісти
А чому не "Глибоко стурбований"? Бо, всрався до шоку?
показати весь коментар
29.04.2022 08:48 Відповісти
Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Лиги Наций об исключении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Советского Союза из этой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндского государства », а именно: за развязывание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) войны с Финляндией . Оно произошло https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1939 года во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Дворце Наций , штаб-квартире Лиги в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Женеве (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Швейцария ).
показати весь коментар
29.04.2022 09:04 Відповісти
не давите на деда....у него мечта досиживать старость в газпроме срывается...а он хотел как шредер...
показати весь коментар
29.04.2022 09:15 Відповісти
О, перешёл с дипломатического на человеческий?
показати весь коментар
29.04.2022 09:36 Відповісти
проснулся наконец?
показати весь коментар
29.04.2022 09:50 Відповісти
Надо же, по целому гутеришу посмели стрельнуть
в следующий раз отвезите его в Рубежное и скажите, что это Киев
показати весь коментар
29.04.2022 10:52 Відповісти
Может наконец то поймёт что у России не то что может быть права вето в совбезе ООН, а её не должно быть в самом совбезе. Надеюсь ему не хочется стать новым Хаммаршельдом.
показати весь коментар
29.04.2022 11:46 Відповісти
Обсрався?
показати весь коментар
29.04.2022 13:21 Відповісти
 
 