Гутерріш шокований, що Росія вдарила ракетами по Києву, поки він у місті, - ВВС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває у столиці України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав журналіст BBC Бен Браун.
"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським", - підкреслив він.
Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".
Подивимось, які від цього шоку будуть дії.
хутин сумашедший - весь мир должен одеть на него смирительную рубашку
«
Ракети члена Радбезу ООН впали в кілометрі від Генсека ООН.
Пане Гуттереш, що скажете? РФ далі буде в Радбезі?»
Так может пришло время выяснить, а действительно ли РФ является постоянным членом Совета безопасности ООН?
Ибо перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великобритания и США.
Ну вот нет там РФ, от слова вАще!!! Гутерреш, а ... ???
Наявність психично хворих людежерів серед постійних членів Радбезу залишає останні сподівання на те , що вивіска хоча б формально корегувалася з назвою ... Бо головну загрозу світовій беспеки аж ніяк не можно називати радою тай йще беспеки .
Я б запропонував переіменування в РАДНЕБЕЗ ... тобто в Раду Небеспеки !
в следующий раз отвезите его в Рубежное и скажите, что это Киев