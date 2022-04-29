УКР
За 28 квітня збито 1 літак, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби.

Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10" і два – невстановленого типу.

На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34!

Загалом за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей: 1 літак (Су-34);  5 крилатих ракет;  9 БпЛА.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 27 квітня знищено літак, 6 безпілотників та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

+15
В ЗСУ масово повидавали імпортні фотоапарати, щоб робити красиві фото для Інстаграм

29.04.2022 00:36 Відповісти
+10
Слава ЗСУ!
29.04.2022 00:15 Відповісти
+8
Пока нет. Но шото непонятное намедни долетело до Змеиного, и безвозвратно испортило "Стрелу-10" с огромным трудом доставленную туда кацапами.
29.04.2022 00:57 Відповісти
Путин не остановится на применении без ядерных ракет, он начнет применять тактические ядерные боеприпасы и будет бить по скоплениям сил противника. Путина нужно уничтожить, как можно скорее, потому что он думает, что сейчас у него стратегическое преимущество в гиперзвуковых ракетах и он думает, что уничтожит запад быстрее, чем запад уничтожит его. Он поехал крышей и думает, что вершит страшный суд - Армагеддон и он уничтожит все зло, что в его восприятии мира и он станет единственным правителем мира.
Путина нужно любыми средствами уничтожить, как можно скорее. Это в натуре дьявол! Нужно его отправить в Ад, пока он не отправил мир в Ад.
29.04.2022 00:25 Відповісти
У них нет гиперзвуковых ракет. Не повторяй сказку пропагандонТВ. У США есть разработки 2020 года, а у ***** есть только мультики
29.04.2022 00:32 Відповісти
Не обращай внимания. Это местный юродивый-паникёр.
29.04.2022 00:38 Відповісти
То лахта.
29.04.2022 00:41 Відповісти
Применение ядерного оружия базируется на участии минимум пяти человек и не все из этих людей готовы пожертвовать своей каьерой ради *****. Скорее наоборот. Этот вопрос уже обсуждался. Личные интересы ***** это еще не интересы РФ.
29.04.2022 00:48 Відповісти
хватит бред писать не будет он применять никаких ядерных ракет в боях -это все пугалки кацапские которые боты разносят
29.04.2022 00:51 Відповісти
а норвежские "гарпуны" уже в продаже ?
29.04.2022 00:52 Відповісти
Це був точно не харпун. Беручи до уваги 50 км до берега, могли беспілотником дістати.
29.04.2022 09:21 Відповісти
не думаю, что на этот мотлох был отправлен ТВ2 и были потрачены пару МАМ-Lов на сраный командный пункт и стрелу-10. Потратить на это два свичблейда? Возможно. Но зачем? Из Приморского чем-то тяжелым достать? Ну да, 55 км, но тащить по той дороге что-то серьёзное - та еще затея. А от дороги М15 до Змеиного везде 70+ км.
Загадка
29.04.2022 12:45 Відповісти
Все таки сильна традиция у нас на первамая стране ровные цифры давать по разным танкам и броневикам
https://gur.gov.ua/images/items/20220428-4.jpg
29.04.2022 01:12 Відповісти
 
 