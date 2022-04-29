За 28 квітня збито 1 літак, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили
28 квітня противник нарощує сили та засоби як на землі, так і у небі, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного та морського базування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "П’ять таких ракет – типу "Калібр" та типу "Х" збито протягом доби.
Також противних збільшує присутність БпЛА в українському небі, які успішно знищує наша протиповітряна оборона. Уражено 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10" і два – невстановленого типу.
На Харківщині зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збиває черговий винищувач-бомбардувальник Су-34!
Загалом за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей: 1 літак (Су-34); 5 крилатих ракет; 9 БпЛА.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань в повітряному просторі України. Це і транспортні перевезення, і винищувальне прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають вогневих уражень по позиціях окупаційних військ".
Путина нужно любыми средствами уничтожить, как можно скорее. Это в натуре дьявол! Нужно его отправить в Ад, пока он не отправил мир в Ад.
