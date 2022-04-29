Боррель про обстріл Києва: Шокований ракетними ударами Росії. Це зневага до міжнародного права

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель шокований обстрілом Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Шокований та вражений ракетними ударами Росії по Києву та іншим містам України. Росія знову демонструє кричущу зневагу до міжнародного права, обстрілюючи місто під час перебування в ньому Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", - йдеться в повідомленні.

