Боррель про обстріл Києва: Шокований ракетними ударами Росії. Це зневага до міжнародного права

боррель,жозеп

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель шокований обстрілом Києва.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Шокований та вражений ракетними ударами Росії по Києву та іншим містам України. Росія знову демонструє кричущу зневагу до міжнародного права, обстрілюючи місто під час перебування в ньому Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш шокований, що Росія вдарила ракетами по Києву, поки він у місті, - ВВС

Топ коментарі
+24
Це той чмошник що вчора хотів шукати мирне співіснування з мордором? Піди зателефонуй окурку дипломатично побалакай, послухай про нацистів і миротворчу спецоперацію...
показати весь коментар
29.04.2022 00:23 Відповісти
+23
А те шо вони Маріуполь знищили, вбили десятки тисяч людей, то напевно не зневага?
показати весь коментар
29.04.2022 00:24 Відповісти
+17
Да ти шо. Зневага? Це ти тіки зараз зрозумів?
показати весь коментар
29.04.2022 00:23 Відповісти
...йшов другий місяць війни на винищення...
показати весь коментар
29.04.2022 01:06 Відповісти
Хороший стимулятор для того, что бы ракет и ПРО, ПВО всяких новых по Европе пособирать и в Украину отправить❗💥
показати весь коментар
29.04.2022 00:23 Відповісти
https://youtu.be/7_eDv9C0UO8 Підбірка відео знищення окупаційних військ рашистів ЗСУ
показати весь коментар
29.04.2022 00:23 Відповісти
Шолохов не писатель@sapie5

https://twitter.com/sapie5/status/1519722834452525057 4 ч

Какие у Путина замечательные учёные-гуманисты!
Преподаватель философии РУДН Андрей Парибок предложил подорвать вакуумные бомбы в подводной части вулкана на Канарах, что создаст цунами на восточном побережье США и смоет города от Бостона до Филадельфии.
показати весь коментар
29.04.2022 00:24 Відповісти
Сразу видно, что преподаватель - именно что философии и именно что в рудн.
показати весь коментар
29.04.2022 00:53 Відповісти
В совєцькі часи викладав научний комунізм, а зараз ***********.
показати весь коментар
29.04.2022 01:19 Відповісти
Впрочем, я зря гоню на рудн. Таких хватает более чем везде. На мехмате мгу, где я учился 20 лет назад, должны были проходить философию науки - но многие "фелсофы" начинали учить "русской философии". Чего уж говорить о всяких лумумбах (который рудн) и прочих высших университетах гужевого транспорта.
показати весь коментар
29.04.2022 10:56 Відповісти
Не существует Вакуумных бомб. Есть термобарическая, по сути объемный взрыв. Вакуумная блдь... И для цунаами там пару мегатон надо. Сраный гумманитацри этот прохвесар
показати весь коментар
29.04.2022 01:00 Відповісти
Есть теория, что космос образовался в результате межгалактических войн , и именно с применением вакуумных бомб, и теперь там жизнь не возможна. Иначе, откуда там сплошной вакуум?
показати весь коментар
29.04.2022 05:06 Відповісти
А США тим часом: "ну доообре, посидимо, почекаємо поки вони на Канарах підірвуть свою вундервафлю. Ми ж загниваємо, ні розвідки в нас нема, ні зброї..."
показати весь коментар
29.04.2022 01:09 Відповісти
А те шо вони Маріуполь знищили, вбили десятки тисяч людей, то напевно не зневага?
показати весь коментар
29.04.2022 00:24 Відповісти
"Прозрівають" бідолашні, бо навіть уявити собі не могли, з якою наволоччю ми воюємо...
показати весь коментар
29.04.2022 00:33 Відповісти
Тоже мне вэлыкэ цабе. Тьху.

Про то, что ООН мёртвая организация Паркинсон ещё полвека назад писал. Причём мертворождённая.
показати весь коментар
29.04.2022 00:25 Відповісти
Это Боррель, не Гутериш.
показати весь коментар
29.04.2022 00:55 Відповісти
Два сапога пара.
показати весь коментар
29.04.2022 02:51 Відповісти
Українці в такому шоці живуть вже два місяці,буду більш точний з 2014 року.У вас шок коли бомба падає біля вашої хати,а так десь далеко,звук не долітає.
показати весь коментар
29.04.2022 00:25 Відповісти
Гутьереш в памперсах ходив...ми занепокоєні
показати весь коментар
29.04.2022 00:25 Відповісти
де "россия," а де міжнародне право?
це напевно анекдот
показати весь коментар
29.04.2022 00:26 Відповісти
Під час перебування в Києві немовлят, а не якогось там гутерреша.
показати весь коментар
29.04.2022 00:26 Відповісти
так давайте ракеты которыми можно ******** по местам пуска в эрэфии
показати весь коментар
29.04.2022 00:26 Відповісти
Olduser@travel_ANDdream

·https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1519740108471250944 3 ч

Путін хотів вбити генсека ООН!
Але в москві було незручно через довгий стіл, то вирішив ракетою в Києві
показати весь коментар
29.04.2022 00:37 Відповісти
На самом деле в один военный завод пытались попасть, не буду писать в какой. Завтра напишут в новостях. Вычислил по видео которое выложили в Молнии и гугл карте Киева. Пишут, что пять ракет летело, значит две сбили, одна попала по заводу, и одна по этому дому рядом с заводом.
показати весь коментар
29.04.2022 00:52 Відповісти
Что за срочность в завод попадать? Нельзя было до или после визита Гутериша? Не верю я
показати весь коментар
29.04.2022 01:13 Відповісти
Обычный кацапский армейский **********. Левая рука не знает что делает правая.
показати весь коментар
29.04.2022 01:57 Відповісти
Цей пан соціаліст...
показати весь коментар
29.04.2022 00:39 Відповісти
Ой, ну надо-же!
Никада такого не было и вот нате вам ещё раз...
показати весь коментар
29.04.2022 00:44 Відповісти
Шо, уже не абеспакоеный, а шокирован ?
показати весь коментар
29.04.2022 00:45 Відповісти
Та ***** уже на все международные права насрал и болт положил
показати весь коментар
29.04.2022 00:46 Відповісти
А де "глибоко"?
показати весь коментар
29.04.2022 00:52 Відповісти
Є один гарний метод позбутися шокованості - треба шокувати того, хто шокував вас, пане Боррель. Найкраще працює при груповій терапії, наприклад, разом з паном Гутієррішом.
показати весь коментар
29.04.2022 01:09 Відповісти
Старички взбодрились и выразили куда большую озабоченность
показати весь коментар
29.04.2022 01:28 Відповісти
Незважаючи на війну і такі втрати в Україні, у наших людей зберігається приголомшливе почуття гумору.
показати весь коментар
29.04.2022 02:55 Відповісти
Їм ***** й засрашка висралась на голову а вони знову.... чи досі "шоковані".... пздц.... після 67-70 НЕМОЖНА ДОПУСКАТИ ДО ПОЛІТИКИ АБР КЕРІВНИХ ПОСАД.
показати весь коментар
29.04.2022 03:00 Відповісти
Вражений, шокований він, цього мало. Забув про стурбованість і занепокоєння.
показати весь коментар
29.04.2022 06:07 Відповісти
"Шокований та вражений ракетними ударами Росії по Києву та іншим містам України". - формула стурбованості і занепокоєння, яка і виражає їхню ... реакцію.

«Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу». (с)
показати весь коментар
29.04.2022 07:27 Відповісти
 
 