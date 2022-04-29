Боррель про обстріл Києва: Шокований ракетними ударами Росії. Це зневага до міжнародного права
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель шокований обстрілом Києва.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Шокований та вражений ракетними ударами Росії по Києву та іншим містам України. Росія знову демонструє кричущу зневагу до міжнародного права, обстрілюючи місто під час перебування в ньому Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 vadyan
показати весь коментар29.04.2022 00:23 Відповісти Посилання
+23 Стас Петров #423214
показати весь коментар29.04.2022 00:24 Відповісти Посилання
+17 Стас Петров #423214
показати весь коментар29.04.2022 00:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/sapie5/status/1519722834452525057 4 ч
Какие у Путина замечательные учёные-гуманисты!
Преподаватель философии РУДН Андрей Парибок предложил подорвать вакуумные бомбы в подводной части вулкана на Канарах, что создаст цунами на восточном побережье США и смоет города от Бостона до Филадельфии.
Про то, что ООН мёртвая организация Паркинсон ещё полвека назад писал. Причём мертворождённая.
це напевно анекдот
·https://twitter.com/travel_ANDdream/status/1519740108471250944 3 ч
Путін хотів вбити генсека ООН!
Але в москві було незручно через довгий стіл, то вирішив ракетою в Києві
Никада такого не было и вот нате вам ещё раз...
«Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу». (с)