Частина російських військ відходить від Маріуполя і рухається в бік Запоріжжя, - Пентагон

Частина російських військ почала відходити від Маріуполя і рухається в напрямку Запорізької області. При цьому армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Маріуполь.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.



"Ми можемо говорити про те, що російські війська виходять з району Маріуполя та рухаються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують наносити удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто", – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Він не уточнив, про яку кількість російських військових йдеться, водночас сказав, що вона є "значною".

Також, за словами чиновника Міноборони США, Росія загалом вже випустила близько 1 900 ракет по Україні, найбільша частина з яких – по Маріуполю і загалом по по території проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

В Пентагоні також повідомили, що загалом на Донбасі російські військові просуваються повільно і нерівномірно.

"Росіяни досі не вирішили проблем із логістикою та забезпеченням", – сказав чиновник.

