Частина російських військ відходить від Маріуполя і рухається в бік Запоріжжя, - Пентагон
Частина російських військ почала відходити від Маріуполя і рухається в напрямку Запорізької області. При цьому армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Маріуполь.
Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми можемо говорити про те, що російські війська виходять з району Маріуполя та рухаються на північний захід у напрямку Запорізької області. Це не означає, що Маріуполь під їхнім контролем, вони продовжують наносити удари по місту. Вони б цього не робили, якби контролювали місто", – заявив високопосадовець у Пентагоні.
Він не уточнив, про яку кількість російських військових йдеться, водночас сказав, що вона є "значною".
Також, за словами чиновника Міноборони США, Росія загалом вже випустила близько 1 900 ракет по Україні, найбільша частина з яких – по Маріуполю і загалом по по території проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.
В Пентагоні також повідомили, що загалом на Донбасі російські військові просуваються повільно і нерівномірно.
"Росіяни досі не вирішили проблем із логістикою та забезпеченням", – сказав чиновник.
Правда, имхо, не очень информативная.
https://deepstatemap.live/#7/48.001/34.332
При отсутствии ПРО и наличии у ********* огромного количества ракет все это только вопрос времени. Они вообще могут войска вывести, а ракетами со своей территории стрелять.
Ну это как заставить дембеля мыть парашу.
На Северном операционном направлении противник активности не проявлял, продолжая перебрасывать личный состав и ВВТ с территории Беларуси на территорию РФ. На Сумском направлении отмечено несколько спорадических обстрелов территории Украины из миномётов.
Харьковская операционная зона.
Противник продолжает удерживать район восточнее дороги Харьков - Козачья Лопань, Гоптовка, пытаясь сковать часть сил ВСУ, оперирующих севернее Харькова. Скорее всего, командование противника стремится не допустить их переброски для усиления тактической группы ВСУ, ведущих боевые действия юго-восточнее Харькова в районе Чугуев - Малиновка.
Одновременно, противник пытается наращивать боеспособность своих подразделений, оперрующих в районе Гоптовка - Липцы - Старый Салтов, а так же по линии Балаклея - Волохов Яр - Шевченково. Уже вторые сутки фиксируется переброска в эти районы боевой техники и личного состава небольшими группами (до 10 единиц ББМ, включая танки).
Кроме того, отмечается развёртывания на территории Белгородской области РФ (восточнее Белгорода, в районе Старый Оскол - Бирюч - Валуйки), по крайней мере, 5-и ракетных дивизионов ОТРК "Искандер-М". По всей видимости, такое сосредоточение ракетных войск противника именно в Белгородской области свидетельствует о подготовке командованием противника массированных ракетных ударов по целям не только на территории Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины, но и вполне возможно, на территории Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины. По сути, это именно та самая "длинная рука", которая, скорее всего, будет использоваться в интересах всей , группировки российских войск непосредственно принимающей участие в так называемой "битве за Донбасс"...
Изюмская группировка войск противника на сегодняшний день есть одной из самых активных. В течение суток силами до 10 БТГр, действующих южнее Изюма, из которых 3 - танковых, 5 - мотострелковых и 2 - от ВДВ, противник опять попытался продвинутся в направлении Барвенково и Великая Комышуваха, а так же обозначил наступление собственно на Славянск и в сторону Святогорска.
Действуя с рубежей у села Андреевка и у села Сулиговка, противник атаковал передовые позиции ВСУ в напрвлении сёл Великая Комышуваха и Новая Дмитриевка соответственно. Успеха не имел. В районе Андреевки противник был вынужден отойти на исходный рубеж, в районе Новой Дмитриевки его продвижение составило 1.5 км. На этих направлениях противник активно применяет установки РСЗО типа "Град", "Ураган", а так же артиллерийские системы ствольной артиллерии типа "Пион" и "Мста-Б". В районе юго-восточнее Изюма для сокращения подлётного времени и увеличения боевого радиуса действия противник оборудовал полевой аэродром для вертолётов.
Кроме этих агрессивных поползновений, командование Изюмской группировки войск противника вынуждено заниматься и своим открытым правым флангом. Не менее 8-и БТГр, развёрнуты им по линии Балаклея - Волохов Яр - Шевченково, дабы заблокировать гипотетический украинский контр-удар в свою правую бочину. Оно и понятно, последствия такого нежданчика для всей этой сволочи, что окопалась в Купянске и Изюме, могут быть не просто болезненными, а я бы даже сказал - фатальными...
В направлении Славянска противник после активного огневого воздействия по передовым позициям ВСУ попытался продвинутся юго-восточнее Довгенького. Однако, успеха не имел. Кроме того, действуя одновременно с севера и с северо-запада передовые подразделения противника попытались прорваться к Святогорску, так же безрезультатно.
В свою очередь, Сватовско - Кременная группировка противника продолжала вести активные действия по окончательному овладению всем районом н.п. Рубежное, а так же пыталась развивать наступление по двум расходящимся направлениям на своём правом фланге - и на Лиман и на Ямполь одновременно. Учитывая тот факт, что главной ударной силой этой группировки есть БТГр-ы из состава 90-й тд, которые сконцентрировались на захвате именно этих двух н.п., в дальнейшем следует ожидать ярко выраженного концентрированного удара на Славянск с востока, правым флангом этой группировке, а остальная её часть, скорее всего, ломанётся от Рубежного на Северск и Верхнекаменку, с целью обойти Северодонецк - Лисичанск с запада. Но меня гнетут смутные сомнения, что в боях за Лиман и Ямполь, эти чебаркульские трактористы потеряют все свои последние танки... Особенно учитывая тот факт, что зелёнка УЖЕ пошла, а местность тут уж никак не танко-способствующая... Но, посмотрим...
Южные друзья всего этого Изюмско- Рубежного стада, продолжающие свои попаснянские чтения и которые по идее должны были уже выкатится или к Бахмуту - Соледару, или же рассматривать в оптику трубы Лисичанского НПЗ, всё никак не могут "окончательно зачистить" Попасную и её окрестности... Я думаю, месье Дворников в общении с командными структурами этого участка явно общается преимущественно междометиями вперемешку с матами...
Скорее всего, командование войск противника провело локальную перегруппировку своих войск на участке Волноваха - Торецк. У меня такое ощущение, что часть сил и средств, ранее долбивших украинскую оборону в районе Авдеевки, в виду абсолютной и тотальной беспереспективности такого рода действий, была переброшена на напрвлении Марьинка - Курахово, а ещё часть - на направление Волноваха - Угледар...
По крайней мере, в течение последних суток на этих участках достаточно весомо ощущается усиление передовых подразделений войск противника.
А вполне возможно, что это следствие переброски из Мариупольского операционного района большей части сил и средств противника, ранее задействованных в штурме города. На сегодняшний день противник заблокировал район меткомбината "Азовсталь" на основных участках и продолжает долбить его всяким изощрёнными средствами, включая тяжёлую бомбардировочную авиацию. Но самое удивительное, что блокирующие подразделения противника продолжают даже в такой ситуации нести потери, причём как в личном составе, так и боевой технике. Я думаю, их командиры за такую эффективную блокировку явно не похвалят...
Тем временем, ВПР Украины продолжает всеми возможными, а местами невозможными, способами пытаться вытащить из этих катакомб мирных граждан, раненных и вообще защитников Мариуполя. Пока, Путин, в этом отношении, продолжает оправдывать свою репутацию упоротого ******** и не на какие уступки не идёт... В принципе, определённая логика в его действиях,, по отношению к Мариуполю и его защитникам, тут всё-таки просматривается. Дело в том, что действующая в этом городе группировка Сил обороны Украины за время осады и боёв за сам город успела наскирдовать достаточно внушительный штабель выведенного из строя всякого руссо-воинства... включая разнообразных "ЕлитнЫГ пицназёроФФ" и "отборных мУтно-стрелков" из "эксперементальной 150-й мсд", не говоря уже про "бомбаских АбизяноФФ", которых они жмурили в промышленных объёмах. Потому, выпусти (обменяй) сейчас Путин остатки украинского гарнизона Мариуполя... его, мягко говоря, не поймут свои же ******... Да, они дрессированные, и если плешивому надо будет, то они выпустят... т.е. они своего мелкотравчатого саурона послушаются... но АбиДку, *****, всё равно затаят... даже в глубине своей ватно-скрепной душонки. И ******* бункерный это отлично знает и понимает... потому, собственно, и артачится по Мариуполю, хотя его уже "все просили" от "начальника ООН-а" до Вселенского патриарха...
Теперь глянем в сторону махновщины...
Некоторые склонны отводить Запорожской группировке войск противника некую второстепенную роль, я бы даже сказал - отвлекающую. Мол, главная задача этих болванов - просто кататься на танках и БТР-ах по степи и изображать наступление...
Происходит это из-за откровенно вяловатых её судорг и подёргиваний в общем контексте "битвы за Донбасс". Мол, обойдя с юго-востока Гуляйполе эти кретины умудрились заблудиться в степи... уткнувшись по рубежу Малиновка - Полтавка в непонятно что именно... Ибо, судя по тому, как они упорно и массированно пытаются обнаружить главные силы противостоящих им украинских войск с помощью воздушной разведки, они пока вообще не видели подразделений ВСУ на этом направлении.
Но вот какое странное дело, как только они в очередной раз собираются двинутся в северо-восточном направлении, так по ним сразу же начинает весьма плотно прилетать, а сама степь оживает и начинает плеваться Стугнами и Джевелинами... Приходится опять останавливаться, окапываться, вызывать арту и авиацию, поднимать Орланы и выцеливать этих степных бИндероФФцев... Потом, вся эта тягомотина повторяется снова и снова, раз за разом, причём - с завидной регулярностью. Бэ-хи и танки горят, ветер дует, степь цветёт... а проехать удаётся всего лишь пару километров за дней так 3-4. Понятное дело, что с таким алгоритмом и среднесуточными темпами продвижения - далеко, даже по степи, не уедешь... Какие уж тут "Большие Сатурны"...
1. Её весьма активно накачивают подкреплениями и разнообразным усилением на протяжении всей операции... У них действительно всего много - брони, арты и колёс... Городок Пологи и его окрестности просто забиты боевым металлоломом российской армии...
2. Для совершения широких обходов и охватов, тут самый удобный ландшафт... Т.е. потенциально можно вести активную манёвренную войну... в которой вся эта стасканная сюда и пока ещё ездящая техника будет весьма кстати.
3. Именно в интересах этой тгруппировки российское командование использует не смотря ни на что... довольно значительные силы армейской авиации и артиллерии. Причём, делает это очень интенсивно... В треугольнике Токмак - Пологи - Камянка, российское командование сосрредоточило сразу несколько достаточно мощных артиллерийских групп, как ствольной, так и реактивной артиллерии.
4. Ну и потом, есть же ещё Волновахская группа "друзей". Она бы ни к каким ближним подступам Великой Новосилки с юга просто не вышла бы без содействия именно Запорожской группировки. Стало быть, не такая уж последняя и бесполезная.
Да, в общем контексте, действий на юге нашей страны, пока наши войска удерживают Орехово и Гуляйполе... Запорожской группировке войск противника "не грозит" удовольствие прорваться к самому Запорожью. Приходится ********** с "выходом на конституционно установленные границы" так называемых ДНР\ЛНР другим.... Но, повторюсь... это вовсе не значит, что в один прекрасный момент, направление езды этих приматов не изменится с северо-восточного на строго северное, например на Покровское... Пока же, весь смысл использования этой группировки сводится к оказанию содействия соседней группе войск противника, пробиваюшейся с юга на Великую Новосилку и вполне вероятно, далее на Курахово.
Теперь про арбузы...
Пока, ничего особо значимого в Херсонской операционной зоне не происходит. За небольшим исключением... Местные колаборанты в виду обозначившегося "обострения на фронте" стали как-то в один голос открещиваться от всякого рода референдумов по созданию Хер-ы Н-ы Р-ы... Ну оно, собственно и понятно. Выйди завтра ВСУ на трассу М-14 где-то между Чернобаевкой и Молодёжным... и всё твоё "народное волеизъявление" накроется медным тазом....
Даже если допустить, что российское командование утыкало весь левый берег Днепра между Херсоном и Новой Каховкой дальнобойными стволами и ЗРК... это вряд ли спасёт группировку войск агрессора на правобережном плацдарме. Ибо, на сегодняшний день, я вижу, по крайней мере 2 (ДВА) вполне себе реальных решения "проблемы Херсона", которыми вполне может воспользоваться командования ВСУ. Причём, не смотря на тот факт, что за Днепром войска противника уже развернули целую инфраструктуру с полевыми аэродромами, складами и дальнобойной артой... По понятным причинам, распространятся на сей счёт я тут не буду. Но замечу, что абсолютно кретинская затея командования российской 49-й ОА с "наступлением на Кривой Рог" в районе Трудолюбовка - Великая Костромка может вылезти им боком. Причём, в прямом смысле этого термина...
Особенно, в этом контексте меня умиляет удержание войсками противника двух н.п. - Снигуривки и Давыдова Брода... Я понимаю, если бы сейчас у них была реальная возможность "наступать на Николаев"... Но её нет, и в ближайшее время Херсонская группировка так и останется в обороне. По крайней мере до тех пор, пока "что-то не решится на Добассе"... Тогда логично возникает вопрос - командованию 49-й ОА хочется пощекотать себе нервы...? Думаю, ВСУ в этом отношении может защекоать этих адреналинщиков насмерть...
Думаю, судьба российского плацдарма на правом берегу Днепра в его нижнем течении - быть порезанным кусками (я бы даже сказал - пластами...) Особенно учитывая вытянувшуюся кишку западнее Херсона, вплоть до Софиевки и Томиной Балки, возни у дороги из Марьянского до Берислава и "плавного продвижения" ВСУ вдоль дороги М-14....
Машовец
Таки просуваються! Чего вы ждете?
Сейчас рашисты грабят Херсонщину, и очень хотят грабить Запорожье для счастья красноярского края.
И вообще, защита язычников и денацификация выдумана с одной целью - грабеж Украины и украинцев - вековое занятие московской орды.
Это надо срочно прекращать, раз и навсегда!