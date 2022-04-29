Перед парадом 9 травня поліція РФ на одній з центральних вулиць Москви шукала громадян України, - "Медиазона"
Під час щорічного обходу квартир на Тверській вулиці у Москві поліцейські почали розпитувати мешканців, чи не живуть у їхньому будинку громадяни України.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону", повідомили декілька жителів вулиці.
"Список питань прекрасний: чи живуть у квартирі громадяни України, чи хтось зберігає громадянську зброю, чи хтось цікавився орендою і так далі - мовляв напередодні "свята" вони повинні раптово знати, хто в якій квартирі живе", - розповіла жителька одного з будинків.
Іншого мешканця будинку теж питали про українців. "Конкретно їх не шукали, але питання про те, чи знаю я українців, які живуть у будинку, було", - повідомив він.
Люди пояснили, що співробітники поліції обходять квартири на Тверській щороку перед 9 травня. Проте раніше, за їхніми словами, громадян України поліцейських не цікавили.
зараз посунуть всякі "южноруси" і "лднривці", воронежці, бєлгородці
але мати потрібно УКРАЇНСЬКИЙ ПАСПОРТ
дарма шукають
"А ну-ка, скажите паляниця."
Экономия была бы для ************ бюджета, не надо каждый год квартиры обходить.