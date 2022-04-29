УКР
Новини
9 705 21

Перед парадом 9 травня поліція РФ на одній з центральних вулиць Москви шукала громадян України, - "Медиазона"

рф

Під час щорічного обходу квартир на Тверській вулиці у Москві поліцейські почали розпитувати мешканців, чи не живуть у їхньому будинку громадяни України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону", повідомили декілька жителів вулиці.

"Список питань прекрасний: чи живуть у квартирі громадяни України, чи хтось зберігає громадянську зброю, чи хтось цікавився орендою і так далі - мовляв напередодні "свята" вони повинні раптово знати, хто в якій квартирі живе", - розповіла жителька одного з будинків.

Іншого мешканця будинку теж питали про українців. "Конкретно їх не шукали, але питання про те, чи знаю я українців, які живуть у будинку, було", - повідомив він.

Люди пояснили, що співробітники поліції обходять квартири на Тверській щороку перед 9 травня. Проте раніше, за їхніми словами, громадян України поліцейських не цікавили.

Автор: 

москва (1273) парад (400) росія (67259)
Топ коментарі
+16
Кулєшов І.Д. Житєлі покідают Воронєж

показати весь коментар
29.04.2022 01:01 Відповісти
+13
Кацапы бояться, что люди могут сорвать их девятомайский сатанинский шабаш. Боятся, что парад педофилов, мародеров и садистов будет сорван.
показати весь коментар
29.04.2022 00:56 Відповісти
+11
Якщо така дія відбудеться, хай вона стане підпалом цієї недокраїни зсередини!💣
показати весь коментар
29.04.2022 01:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Возможно кстати кацапы своих взорвут в мааааскве на 9 мая и объявят мобилизацию
показати весь коментар
29.04.2022 00:57 Відповісти
ООН готує процедуру виплати допомоги постраждалим від російського вторгнення українцям готівкою: Гутерреш розкрив деталі

зараз посунуть всякі "южноруси" і "лднривці", воронежці, бєлгородці
але мати потрібно УКРАЇНСЬКИЙ ПАСПОРТ
показати весь коментар
29.04.2022 01:05 Відповісти
Ви думаєте його у них немає? Багато хто ховав свої українські паспорти, бо тільки за ними вони можуть виїжджати до Європи. А зараз так тим більше, там багато хитрожопих громадян, які витягнуть свої українські паспорти, як тільки Україна переможе.
показати весь коментар
29.04.2022 02:06 Відповісти
160 эпизод Масяни пересмотрели?
показати весь коментар
29.04.2022 01:08 Відповісти
Бандера гарно там сховався,
дарма шукають
показати весь коментар
29.04.2022 01:12 Відповісти
Поліцаї питають жителя Твєрской чи не бачив він, часом, укра "с огнєной паліцей"? А той каже, що укра с паліцей не бачив, але бандерівець зі "стінгером" тут вештався
показати весь коментар
29.04.2022 01:14 Відповісти
пусть ищут хорошенько - там где-то возле Тверской дети и внуки вадика рабиновича живут.
показати весь коментар
29.04.2022 01:19 Відповісти
Подходишь к полицаю с красно-чёрным флагом (парашют не отстёгивать) и грозно спрашиваешь:
"А ну-ка, скажите паляниця."
показати весь коментар
29.04.2022 02:15 Відповісти
А що то за ******* в латексі на фото?
показати весь коментар
29.04.2022 02:39 Відповісти
Це з місцевої ЛГБТ-спільноти ...
показати весь коментар
29.04.2022 08:57 Відповісти
шукайте в мавзолей
показати весь коментар
29.04.2022 04:49 Відповісти
Були діди на палочкє, тепер будуть носити онуків на палочкє?
показати весь коментар
29.04.2022 07:20 Відповісти
Список питань прекрасний: чи живуть у квартирі громадяни України, чи хтось зберігає громадянську зброю, ???
показати весь коментар
29.04.2022 07:40 Відповісти
Проще было бы один раз расстрелять всех жителей домов на ул.Тверской.
Экономия была бы для ************ бюджета, не надо каждый год квартиры обходить.
показати весь коментар
29.04.2022 08:13 Відповісти
Оце то кацапи сцються
показати весь коментар
29.04.2022 08:57 Відповісти
Ежегодный обход квартир - это как? Потом будет ежемесячный, еженедельный, ежедневный.... Потом тебе подселят вертухая...
показати весь коментар
29.04.2022 10:30 Відповісти
 
 