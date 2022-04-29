Рашисти вбили жителя Чернігівщини Юрія Мустипана, який передавав ЗСУ координати ворожих позицій
Юрія Мустипана, який передавав координати ворожих позицій українським захисникам на Чернігівщині, вбили російські окупанти.
Про це у Facebook повідомив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.
"Мустипан Юрій Миколайович, 05.09.1975 р. народження. З початку російського вторгнення в Україну передавав координати ворожих позицій та артелерійських батарей, в районі села Терехівка, Чернігівського району, по яким було неодноразово завдано вогневих ударів артилерією ЗСУ. Розвідка підтверджувала враження цілей супротивника.
27 березня при повторній спробі інфільтрації в село Терехівка було захоплено росіянами в районі села Товстоліс, Чернігівської області. Після чого кілька діб утримувався в полоні російськими терористами, де зазнавав тортур та побиття.
Вбито російськими окупантами пострілом у голову. 31 березня 2022 року місце його поховання було знайдено біля озера в районі села Терехівка, Чернігівського району", - розповів він.
Не треба дурню писати, вЯлікій диванний "знавець" Telegram.
Неоднаразово ефесбешники намагалися Telegram зламати чи змусити власника передати їм код, були послані за расейським кораблем.
Дорекчі, Telegram - один з найзахищиніших з подібних додатків, на відміну, наприклад, від Viber.
По-перше, вайбер шифрує чат абсолютно так само, як це робить телеграм.
По-друге, якщо вам треба насправді захищений месенджер, використовуйте Signal. Ним користуються і військові, і СБУ.
Про Signal - згоден, але мова йшла саме про Telegram, з звинуваченням про злив інформації з нього до ефесбе.
Може зараз Viber шифрує і краще, але декілька років тому була інформація, що при бажанні ефесбе має до нього доступ.
Я б взагалі в наш час не довіряв будь-якому чату, поштовій скриньці абощо насправді цінну, таємну інформацію, бо все можна зламати, питання тільки в ціні.
Дуже шкода, коли від нас йдуть такі люди, хочется сказати їм - не треба, воно того не вартує, згаманіться і все обміркуйте. Але їх вже нема, нема тих, кому хочется це сказати.
Саме тому рашка ніколи не виграє цю війну.
Дякуємо цьому Герою!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!