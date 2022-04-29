УКР
Новини Війна
19 444 35

Рашисти вбили жителя Чернігівщини Юрія Мустипана, який передавав ЗСУ координати ворожих позицій

Юрія Мустипана, який передавав координати ворожих позицій українським захисникам на Чернігівщині, вбили російські окупанти.

Про це у Facebook повідомив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Мустипан Юрій Миколайович, 05.09.1975 р. народження. З початку російського вторгнення в Україну передавав координати ворожих позицій та артелерійських батарей, в районі села Терехівка, Чернігівського району, по яким було неодноразово завдано вогневих ударів артилерією ЗСУ. Розвідка підтверджувала враження цілей супротивника.

27 березня при повторній спробі інфільтрації в село Терехівка було захоплено росіянами в районі села Товстоліс, Чернігівської області. Після чого кілька діб утримувався в полоні російськими терористами, де зазнавав тортур та побиття.

Вбито російськими окупантами пострілом у голову. 31 березня 2022 року місце його поховання було знайдено біля озера в районі села Терехівка, Чернігівського району", - розповів він.

Рашисти вбили жителя Чернігівщини Юрія Мустипана, який передавав ЗСУ координати ворожих позицій

Автор: 

Чернігівщина (1585)
+97
Вічна пам"ять...
29.04.2022 01:06 Відповісти
+55
Світла пам'ять людині.
29.04.2022 01:41 Відповісти
+34
Сплчивай, чоловіче, з миром і славою
29.04.2022 01:43 Відповісти
Вічна пам"ять...
29.04.2022 01:06 Відповісти
Як вичислили?
29.04.2022 01:19 Відповісти
Напевне, хтось здав.
29.04.2022 01:33 Відповісти
забрали телефон и проверили что в нем
29.04.2022 01:44 Відповісти
ну так - подивилися список дзвінків, подзвонили і все... стирати дзвінки треба було. І нікому нічого...
29.04.2022 02:27 Відповісти
телефон подивились. Здавав же напевно через бота, фотографував позиціі
29.04.2022 02:54 Відповісти
а бот из telegram - а телега чья унас ? правильно павла дурова - фсбшника - жаль людей которые ей доверяют и не чистят куки и кэш браузеров
29.04.2022 05:33 Відповісти


Не треба дурню писати, вЯлікій диванний "знавець" Telegram.
Неоднаразово ефесбешники намагалися Telegram зламати чи змусити власника передати їм код, були послані за расейським кораблем.
Дорекчі, Telegram - один з найзахищиніших з подібних додатків, на відміну, наприклад, від Viber.
29.04.2022 08:58 Відповісти
До речі, це повна маячня.
По-перше, вайбер шифрує чат абсолютно так само, як це робить телеграм.
По-друге, якщо вам треба насправді захищений месенджер, використовуйте Signal. Ним користуються і військові, і СБУ.
29.04.2022 09:22 Відповісти


Про Signal - згоден, але мова йшла саме про Telegram, з звинуваченням про злив інформації з нього до ефесбе.
Може зараз Viber шифрує і краще, але декілька років тому була інформація, що при бажанні ефесбе має до нього доступ.
29.04.2022 10:59 Відповісти
Всі вже побачили, що нафтодоларові валізи відкривають доступ до чого завгодно... а парашка цими валізами закидувала світ роками.
Я б взагалі в наш час не довіряв будь-якому чату, поштовій скриньці абощо насправді цінну, таємну інформацію, бо все можна зламати, питання тільки в ціні.
29.04.2022 11:06 Відповісти
Світла пам'ять людині.
29.04.2022 01:41 Відповісти
Сплчивай, чоловіче, з миром і славою
29.04.2022 01:43 Відповісти
Точно якась **** сдала . Бедный человек ,мучился перед смерьтю.
29.04.2022 02:00 Відповісти
Не факт.
29.04.2022 02:55 Відповісти
Почему тебя одни гниды читают? Вопрос риторический...
29.04.2022 07:40 Відповісти
Співчуття родичам і близьким....
29.04.2022 02:33 Відповісти
Слава Герою! Дякуємо тобі, Козаче !
29.04.2022 02:46 Відповісти
Наче й добре все робив, і допомогав ЗСУ. Але якби його там не було, якби відступив на північ, то ми би і дронами обійшлися.

Дуже шкода, коли від нас йдуть такі люди, хочется сказати їм - не треба, воно того не вартує, згаманіться і все обміркуйте. Але їх вже нема, нема тих, кому хочется це сказати.
29.04.2022 04:17 Відповісти
Да что за херню ты несешь,хитрожопый паренёк пригожинский?
29.04.2022 07:42 Відповісти
Цей мужній чоловік, переживший страшні тортури, гідний звання Героя України!
29.04.2022 05:09 Відповісти
Царствіє небесне герою
29.04.2022 06:09 Відповісти
Вечная память
29.04.2022 06:32 Відповісти
Герой України. Вимагаю від Зеленського нагородити Героя посмертно !
29.04.2022 07:27 Відповісти
Героям Слава!!!
29.04.2022 07:43 Відповісти
Співчуваю. Але є питання. Як рашисти вичислили нашу людину, яка допомогла ВСУ? Показували вже кацапи в своїх СМІ літню жінку, яка керегувала вогонь для нашої артилерії і її вичислили. Яким чином вони про це дізнаються, кто серед інших мешканців?
29.04.2022 08:04 Відповісти
Хіба кацапи вбивають лише тих, хто допомагає ВСУ? Може нічого і не вичисляли, а хапали всіх підряд, а вже потім...
29.04.2022 09:48 Відповісти
29.04.2022 09:00 Відповісти
Слава Богу, таких мужніх людей по всій Україні тисячи.
Саме тому рашка ніколи не виграє цю війну.
Дякуємо цьому Герою!
29.04.2022 09:02 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
29.04.2022 09:24 Відповісти
Вечная память Герою!
29.04.2022 12:01 Відповісти
Вечная память, пусть посмертье твоё будет лёгким.
29.04.2022 12:03 Відповісти
Героям Слава.Смерть ворогам.
29.04.2022 12:10 Відповісти
Настоящий Герой!Как-то не адекватно получается;-орки наших гражданских патриотов разведчиков убивают сразу,а мы с коллаборантами-осведомителями цацкаемся, даже кой-кому залоги представляем..
29.04.2022 12:23 Відповісти
 
 