Рашисти вбили жителя Чернігівщини Юрія Мустипана, який передавав ЗСУ координати ворожих позицій

Юрія Мустипана, який передавав координати ворожих позицій українським захисникам на Чернігівщині, вбили російські окупанти.

Про це у Facebook повідомив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков, інформує Цензор.НЕТ.

"Мустипан Юрій Миколайович, 05.09.1975 р. народження. З початку російського вторгнення в Україну передавав координати ворожих позицій та артелерійських батарей, в районі села Терехівка, Чернігівського району, по яким було неодноразово завдано вогневих ударів артилерією ЗСУ. Розвідка підтверджувала враження цілей супротивника.

27 березня при повторній спробі інфільтрації в село Терехівка було захоплено росіянами в районі села Товстоліс, Чернігівської області. Після чого кілька діб утримувався в полоні російськими терористами, де зазнавав тортур та побиття.

Вбито російськими окупантами пострілом у голову. 31 березня 2022 року місце його поховання було знайдено біля озера в районі села Терехівка, Чернігівського району", - розповів він.

