Удари по Києву під час візиту Гутерріша - це напад на світову безпеку, - Резніков
Обстріл Києва під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша - це напад на нього та світову безпеку.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це напад на безпеку Генсека і на світову безпеку!" - йдеться в повідомленні.
Бо головна загроза світової беспеки йде саме від пістійного члена цієї ганебної спілки !
Не слід дивуватися , що це саме Гутерріш затопив "Москву" . В логіці Москви (не крейсера) усе дуже чітко й ясно й повністтю відповідає діагнозу тутешнього фюрера .
Це не абсолютно неважливо , чи воно таке є насправді, чи воно прикидається !!!
Хіба ми усі не чули , що "Зачем мнє єтот мир в катором я бил есть и остаюся ****** ?!"
Ось це реалізація , або симуляція реалізації . А оскліьки я відчуваю себе українцем як й подавна більшість тут -- для України нема ніякої різниці , чи воно симулює діагноз , чи воно таки хворе ...
Бо навіть якщо воно симулює уся його симуляція проходить за рахунок життів українських громадян .
Тому якщо гру в симуляцю ЗСУ перекине на певні будинки (Лубянка чи МІД) на Московії я буду аплодувати стоячи . Я за їх повну руйнацію хоч зараз !
Та йще попередити , що не варто їхати в Україну без відвідування Бучі , Ірпеня й Гастомеля .
Я б й колишній курортний Ворзель включив до програми перебування , що б вівчув би як ********* можуть курорт перетворити в суцільне пекло !!!
Не бійси, сараче, в нас шодньи, альбо й упівночи, алярма піворить - а то й ракети касабські гев та й гев! Єк заздріє тото місяць, на твар пісніє та й схарапуджений високими плаями в гори утікає.
Та ми смучу годину перебудем - Украйна міць має, москалем круки годує, очима мухи напуває. Не з тих страшків, шо-с їм, преч би си казало, бздьми дзвонют!..