Удари по Києву під час візиту Гутерріша - це напад на світову безпеку, - Резніков

Обстріл Києва під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша - це напад на нього та світову безпеку.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це напад на безпеку Генсека і на світову безпеку!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Боррель про обстріл Києва: Шокований ракетними ударами Росії. Це зневага до міжнародного права