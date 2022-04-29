УКР
Удари по Києву під час візиту Гутерріша - це напад на світову безпеку, - Резніков

Обстріл Києва під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша - це напад на нього та світову безпеку.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це напад на безпеку Генсека і на світову безпеку!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Боррель про обстріл Києва: Шокований ракетними ударами Росії. Це зневага до міжнародного права

А вы ее видели эту мировую безопасность? Нет. А она есть.
показати весь коментар
29.04.2022 01:19 Відповісти
Нема ніякої безпеки світової. Всі ці НАТО і т.д. - це просто міжусобойчики. В світі потрібно створити військово-поліцейський орган безпеки. Має бути загально світова структура військова. Якщо люба країна зазнала агресії, всі остальні країни вийшли і наваляли агресору.
показати весь коментар
29.04.2022 01:42 Відповісти
Створенням такого і буде змушене зайнятися ООН після розгрому русофашизму.
показати весь коментар
29.04.2022 01:56 Відповісти
ООН это и не выгодно , потому что, РЕШАТЬ вопрсы , и КОМЕНТИРОВАТЬ - это разные вещи.
показати весь коментар
29.04.2022 02:05 Відповісти
🔴⚫ Ні, ООН вже приречена. Україна, Польща, країни Балтії, США та Англія мають створити новий орган світової безпеки. Не потім, а зараз. 🔴⚫
показати весь коментар
29.04.2022 02:06 Відповісти
Требо РАДБЕЗ вже давно переіменувати в РАДНЕБЕЗ !

Бо головна загроза світової беспеки йде саме від пістійного члена цієї ганебної спілки !
показати весь коментар
29.04.2022 01:24 Відповісти
Прикол в том что если этого члена выгнать угроза никуда не денется. Для того этот Совбез и был создан, где государства владеющие ядерным оружием должны решать свои вопросы мирным путём. Иначе это третья мировая война. Если члены ООН будут принуждать рашу к миру это третья мировая война.
показати весь коментар
29.04.2022 01:28 Відповісти
А давай Северную Карею примем в Совбез ?😎
показати весь коментар
29.04.2022 04:09 Відповісти
Чуть чуть сиранул может теперь зашевелятся.
показати весь коментар
29.04.2022 01:30 Відповісти
Це виклик всьому світу, а не якась там "спецапірация". Тепер ООН зобов"язані таких як Орбан натянути по самі помідори. І якщо ще хтось думав,що путін подавиться Україною і більше нікого не буде зачіпати,то глубоко помиляються. Бункерний ввійшов в кураж, це демонстрація своєї безкарності і жирний плювок на світову безпеку. Іще один доказ,що росія це загроза не тільки для України і українцям, ай для будь кого в світі. Спостерігайте і дальше, сьогодня рашці зійде з рук цей військовий злочин,то завтра вже ракети впадуть і біля офісу ООН. Весь світ має зібратися разом і знищити терориста в короткий термін раз і на завжди. Не розумію,чому всі думають що терораша це проблема України тільки?
показати весь коментар
29.04.2022 01:35 Відповісти
Ви що два місяці спали і щойно вийшли з спячки? Світ обєднується і допомагає але ж досягнення миттєвих результатів неможливе в принципі.
показати весь коментар
29.04.2022 02:00 Відповісти
Танунах! Яка безпека
показати весь коментар
29.04.2022 01:35 Відповісти
Он видел безопасность в глазах рабсейского фашиста.
показати весь коментар
29.04.2022 01:37 Відповісти
Это было условие США для того чтобы мир признал волю народа - провозглашение независимости. Логика странная ибо не ясно чем независимость Украины угрожала США и почему ядерные ракеты продолжателя СССР не угрожали США... Это провал американской политики. Кто из американской администрации президента и политиков в десны целовался с Ельциным? Все это нужно расследовать.
показати весь коментар
29.04.2022 01:41 Відповісти
Дэбил кацапский! Ракеты серии Х - не ядерные были переданы, это не было условием США, это была типа оплата за газ чучмы!
показати весь коментар
29.04.2022 01:55 Відповісти
Логика США была и есть сейчас , чтобы договариваться не с 15тью республиками СССР , а с одним правителем.
показати весь коментар
29.04.2022 01:56 Відповісти
И потому все рокеты должны быть переданы не США, а одному правителю для усиления его переговорных позиций, не иначе ?
показати весь коментар
29.04.2022 05:16 Відповісти
Додоговаривались
показати весь коментар
29.04.2022 02:00 Відповісти
Я в 2003 році вперше поїхав у США, і мені біля номеру в готелі поклали газету, на першій сторінці якої було фото розрізаного ТУ-160 в моїй рідній Полтаві. Американці тоді це спонсували, бо Україна була тоді непередбачуваною. Їх тоді можна було зрозуміти.
показати весь коментар
29.04.2022 02:19 Відповісти
А нехер було тому Гутеррішу топити флагман "Москву" ...

Не слід дивуватися , що це саме Гутерріш затопив "Москву" . В логіці Москви (не крейсера) усе дуже чітко й ясно й повністтю відповідає діагнозу тутешнього фюрера .
Це не абсолютно неважливо , чи воно таке є насправді, чи воно прикидається !!!

Хіба ми усі не чули , що "Зачем мнє єтот мир в катором я бил есть и остаюся ****** ?!"

Ось це реалізація , або симуляція реалізації . А оскліьки я відчуваю себе українцем як й подавна більшість тут -- для України нема ніякої різниці , чи воно симулює діагноз , чи воно таки хворе ...
Бо навіть якщо воно симулює уся його симуляція проходить за рахунок життів українських громадян .
Тому якщо гру в симуляцю ЗСУ перекине на певні будинки (Лубянка чи МІД) на Московії я буду аплодувати стоячи . Я за їх повну руйнацію хоч зараз !
показати весь коментар
29.04.2022 01:38 Відповісти
Я так понял, что если гутиереш не в Киеве, то нашу столицу можно бомбить. Надо было его не пускать в Украину по морально - этическим мотивам. Сказать, что гутиереш и его друг штайнмаер недостойны посещать Украину. Вот скажите, что он хорошего сделал сегодня? Ничего! Съел пол ведра нашего борща и уехал. Зря пустили.
показати весь коментар
29.04.2022 01:41 Відповісти
На дипломатичній мові можливо було діяти інакши -- навмистно занизити статус перебування й перепоручити зустріч той же Ірині Верещук замість зустрічи з Головнокомандуючим .
Та йще попередити , що не варто їхати в Україну без відвідування Бучі , Ірпеня й Гастомеля .
Я б й колишній курортний Ворзель включив до програми перебування , що б вівчув би як ********* можуть курорт перетворити в суцільне пекло !!!
показати весь коментар
29.04.2022 02:00 Відповісти
путин ещё раз показал что плевать он хотел с высокой горы и на ООН и на его представителя. В следующий раз ракеты полетят прямо в Гутерриша , может тогда ООН хоть почухается.
показати весь коментар
29.04.2022 01:57 Відповісти
Що-с, бадіку Гутерріш, жьихнув-си? Віді, напудив-єс у гузичник...
Не бійси, сараче, в нас шодньи, альбо й упівночи, алярма піворить - а то й ракети касабські гев та й гев! Єк заздріє тото місяць, на твар пісніє та й схарапуджений високими плаями в гори утікає.
Та ми смучу годину перебудем - Украйна міць має, москалем круки годує, очима мухи напуває. Не з тих страшків, шо-с їм, преч би си казало, бздьми дзвонют!..
показати весь коментар
29.04.2022 02:27 Відповісти
Так вот зачем нам целый "Министр Обороны" ... Заявления делать. Про ООНовского бюрократа.
показати весь коментар
29.04.2022 08:38 Відповісти
 
 