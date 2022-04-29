Після обстрілу Кременчуцької ТЕЦ 180 тис. осіб можуть залишитися без тепла і гарячої води, - ОВА

У наступному опалювальному сезоні 180 тисяч жителів Кременчука можуть залишитися без тепла і гарячої води. Це наслідок російського обстрілу місцевої ТЕЦ. Однак начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що в місті планують збудувати дві нові котельні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОВА.

"Через два тижні розберуть завали ТЕЦ, і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон", – зазначив Дмитро Лунін 28 квітня після відвідування Кременчука та проведеної там наради.

Він додав, що ОВА планує звернутися до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему.

"Наразі також розглядаємо можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ. Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти з обласного бюджету на частину робіт", – додав начальник ПОВА.

Нагадаємо, що 24 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Кременчук. Під удар потрапили місцева ТЕЦ і вдруге Кременчуцький НПЗ. Тоді загинула одна людина – працівник ТЕЦ, ще семеро постраждали, більшість із них також є співробітниками ТЕЦ.

