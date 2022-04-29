УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3864 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 470 11

Після обстрілу Кременчуцької ТЕЦ 180 тис. осіб можуть залишитися без тепла і гарячої води, - ОВА

кременчук

У наступному опалювальному сезоні 180 тисяч жителів Кременчука можуть залишитися без тепла і гарячої води. Це наслідок російського обстрілу місцевої ТЕЦ. Однак начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що в місті планують збудувати дві нові котельні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОВА. 

"Через два тижні розберуть завали ТЕЦ, і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон", – зазначив Дмитро Лунін 28 квітня після відвідування Кременчука та проведеної там наради.

Він додав, що ОВА планує звернутися до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему.

"Наразі також розглядаємо можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ. Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти з обласного бюджету на частину робіт", – додав начальник ПОВА.

Нагадаємо, що 24 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Кременчук. Під удар потрапили місцева ТЕЦ і вдруге Кременчуцький НПЗ. Тоді загинула одна людина – працівник ТЕЦ, ще семеро постраждали, більшість із них також є співробітниками ТЕЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія балістичними ракетами "Іскандер" знищила Кременчуцьку ТЕЦ, яка постачала електроенергію всьому місту. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчук (319) обстріл (30389) ТЕЦ (466) Лунін Дмитро (73)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Это должна быть прививка от гуZZкого мира кременчужанам, любителям проголосовать за життя и всякую белиберду, кацапо-бабламойского. И если она не поможет, то только ядерный удар по НПЗ
показати весь коментар
29.04.2022 02:04 Відповісти
+2
рабсейские братки, поздравляем, мы стали ненавидеть вас ещё больше.
показати весь коментар
29.04.2022 01:35 Відповісти
+2
деньги вышли на котел и подключения - завтра же перейдем
показати весь коментар
29.04.2022 04:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рабсейские братки, поздравляем, мы стали ненавидеть вас ещё больше.
показати весь коментар
29.04.2022 01:35 Відповісти
Это должна быть прививка от гуZZкого мира кременчужанам, любителям проголосовать за життя и всякую белиберду, кацапо-бабламойского. И если она не поможет, то только ядерный удар по НПЗ
показати весь коментар
29.04.2022 02:04 Відповісти
Урод, что ты пишешь разную ересь, сначала найди статистику выборов а потом пиши, Кременчуг был всегда украинским городом (если умный догодаешься о чем я). ИЗЫДИ
показати весь коментар
29.04.2022 06:19 Відповісти
Кременчук-промислове місто,в яке в свій час на підприємства було прислано море кацапні.Так,що не треба ля-ля. Любителів "лаптєносного міра" в ньому вистачає.Крім того,влада в місті корумпована,як і скрізь по Україні,тому і підкупають місцевих жителів,"гречкою",фіолетовими тролейбусами,фіолетовими дитячими лавочками і дитячими майданчиками...Треба бути реалістами,а не видавати дійсне за бажане.
показати весь коментар
29.04.2022 08:17 Відповісти
Все именно ТАК!
показати весь коментар
29.04.2022 10:36 Відповісти
Я тут живу!!! И все вижу своими глазами!

А если на то пошло, то изначально Кременчуг был еврейским городом...особенно Крюков!
показати весь коментар
29.04.2022 10:35 Відповісти
Не умничай! В Кременчуге любителей "руцкава мира" не больше чем в других городах. Прилёты по городу связаны совсем с другими событиями!
показати весь коментар
29.04.2022 08:54 Відповісти
Переходьте на індивідуальне опалення та приготування гарячої води. Це ж очевидно! найліпший спосіб під загрозою чергового прильоту в централізовану систему.
показати весь коментар
29.04.2022 02:07 Відповісти
деньги вышли на котел и подключения - завтра же перейдем
показати весь коментар
29.04.2022 04:12 Відповісти
Не перейдете навіть з грошима.По перше-потрібен дозвіл на встановлення в висотних будинках,по друге-треба міняти систему газопостачання будинку,по третє- якщо встановлювати котли, то потрібно робити це у всьому будинку,щоб не розбалансовувати централізовану систему опалення.
показати весь коментар
29.04.2022 08:24 Відповісти
Це ж був об'єктів зацікавленості орків і дали знищити. Не говоріть,що стріляв куди попало,хтось допоміг. Головне холодна вода,а там літо. Тримайтесь і шукайте колаборантів, таке дивне слово
показати весь коментар
29.04.2022 08:20 Відповісти
 
 