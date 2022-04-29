УКР
ЗСУ отримали націоналізоване майно бізнесменів з Білорусі майже на 2 мільйони грн, - ДБР

дбр

Державне бюро розслідування сприяло передачі Збройним силам України майна білоруських бізнесменів майже на 2 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники Державного бюро розслідувань ініціювали націоналізацію побутової техніки білоруського виробника, яку знайшли на складах однієї з митниць у Хмельницькому. Зокрема, правоохоронці виявили 222 холодильники та 16 морозильних камер. Загальна вартість товару на ринку становить орієнтовно 1 млн 900 тис. грн", - зазначається у повідомленні.

Ці товари були передані Хмельницькій обласній військовій адміністрації та вже використовуються для потреб ЗСУ, додають у ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна націоналізує білоруське судно що виконувало операції для РФ у Одеській області, - ДБР. ФОТО

ЗСУ отримали націоналізоване майно бізнесменів з Білорусі майже на 2 мільйони грн, - ДБР 01
ЗСУ отримали націоналізоване майно бізнесменів з Білорусі майже на 2 мільйони грн, - ДБР 02
ЗСУ отримали націоналізоване майно бізнесменів з Білорусі майже на 2 мільйони грн, - ДБР 03

Білорусь (8028) ДБР (3700)
Це смішно! В Україні знаходиться дуже багато білоруський товарів, активів та пасивів які підлягають націоналізації. А тут якісь убогих 2 лями? Ви глузуєте зелені хабарники?
Это же цена целой однушки в Киеве. Офигеть, какая удача!
С паршивой собаки (Бульбофюрера) хоть шерсти клок.
С паршивой собаки (Бульбофюрера) хоть шерсти клок.
"Начальник Броварської районної військової адміністрації https://www.facebook.com/people/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE/100052984110708/?__cft__[0]=AZWkelBNHtqF5tkX5GH2-lnlsexSWO1N-********************************************************************************************************************************-9PCvfodn0NyQ&__tn__=-]K-R Павло Проскочило відзначив відомого бізнесмена Віктора Поліщука подякою."

Лучше б этого "мецената" хорошо потрясли.
Це смішно! В Україні знаходиться дуже багато білоруський товарів, активів та пасивів які підлягають націоналізації. А тут якісь убогих 2 лями? Ви глузуєте зелені хабарники?
може ті товари належать українським дистрибюторам?
тема конфискации полный мутняк, непонятно кто пострадает больше, белорусский поставщик или украинский импортер, сам факт проблем у украинского предприятия уже настораживает
Это же цена целой однушки в Киеве. Офигеть, какая удача!
Що Україна може отримати в результаті ленд-лізу і допомоги в $20 млрд:
▪️ Танки третього покоління M1A2 Abrams
▪️ Бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
▪️ Самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
▪️ Реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
▪️ Універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
▪️ Пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
▪️ ЗРК Patriot
▪️ Багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D
Це, типу, що в свої кишені не влізло? Та ладно, "доблесне" ДБР...
Ну хоч картопля на посадку буде…
Щось наші ДБРовці міленько плавають. Глибше давайте!
Мєлачовку смикають, а при цьому більша половина фірм продовжує перебувати під контролем кацапів
что-то мутят, украинское ЧП завезло товары, допустим и с правом отсроченной оплаты, то кто пострадает в результате конфискации? претензии будут к ЧП
Малувато...але справа in progress))
Стрьомні ці ушльопки з дбр.
