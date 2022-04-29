ЗСУ отримали націоналізоване майно бізнесменів з Білорусі майже на 2 мільйони грн, - ДБР

Державне бюро розслідування сприяло передачі Збройним силам України майна білоруських бізнесменів майже на 2 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники Державного бюро розслідувань ініціювали націоналізацію побутової техніки білоруського виробника, яку знайшли на складах однієї з митниць у Хмельницькому. Зокрема, правоохоронці виявили 222 холодильники та 16 морозильних камер. Загальна вартість товару на ринку становить орієнтовно 1 млн 900 тис. грн", - зазначається у повідомленні.

Ці товари були передані Хмельницькій обласній військовій адміністрації та вже використовуються для потреб ЗСУ, додають у ДБР.

