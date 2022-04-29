Україна, Литва та Польща разом працюватимуть над оцифруванням культурної спадщини України, - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що Україна, Литва та Польща разом працюватимуть над оцифруванням культурної спадщини України.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко провів онлайн-зустріч, в якій узяли участь віцепрем'єр-міністр – міністр культури та національної спадщини Польщі та міністр культури Литви, на якій вони створили робочу групу з функціонування Фонду Люблінського трикутника, який підтримуватиме оцифрування культурної спадщини України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо разом захистити та зберегти для прийдешніх поколінь культурну спадщину України. Адже вона є частиною Європи. Тільки спільними зусиллями, поглиблюючи дружні відносини між країнами, нам це обов'язково вдасться", - сказав Ткаченко.

Зазначається, що сторони підтримають процес цифровізації об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, а також створення цифрової платформи для їх архівування, охорони, розвитку, поширення та популяризації.

