Україна, Литва та Польща разом працюватимуть над оцифруванням культурної спадщини України, - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що Україна, Литва та Польща разом працюватимуть над оцифруванням культурної спадщини України.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко провів онлайн-зустріч, в якій узяли участь віцепрем'єр-міністр – міністр культури та національної спадщини Польщі та міністр культури Литви, на якій вони створили робочу групу з функціонування Фонду Люблінського трикутника, який підтримуватиме оцифрування культурної спадщини України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо разом захистити та зберегти для прийдешніх поколінь культурну спадщину України. Адже вона є частиною Європи. Тільки спільними зусиллями, поглиблюючи дружні відносини між країнами, нам це обов'язково вдасться", - сказав Ткаченко.

Зазначається, що сторони підтримають процес цифровізації об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, а також створення цифрової платформи для їх архівування, охорони, розвитку, поширення та популяризації.

Також читайте: Мінкультури зафіксувало 242 епізоди воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України

Не лізте хоч в історію , дуні , це стовідсотковий привід , щоб посваритися !
Ніколи в українців з поляками не буде спільної думки на рахунок а ні Пілсуцького , а ні Бендери .
Але й не требо . Просто не чепайте й не требо ображатися , коли в Польші вулиці й площі імені Пілсуцького , а в Україні -- імені Бендери . В ті буремні часи вони були особистостями свого часу . Й той же Степан Бендера в 1955 був іншим ніж в 1932 році .
29.04.2022 03:26 Відповісти
насколько же вы все тупые,рюские скоты.
29.04.2022 03:28 Відповісти
Умных людей отличает способность договориться... По любому поводу. Даже если этот повод прямо вот капец какая головная боль.

А тупые - да. Сразу после "здравствуйте" начнут кидаться дерьмом.
29.04.2022 03:43 Відповісти
Дуже важлива справа. Треба зберегти своє коріння, бо москаль нищить нашу культуру спадщину починаючи з Андрюшки "багалюбскага" невпинно і тотально.
30.04.2022 08:45 Відповісти
 
 