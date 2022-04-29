Байден про газовий шантаж Росії: Ми не дозволимо їй уникнути наслідків за агресію
Сполучені Штати Америки не дозволять Російській Федерації уникнути наслідків за агресію проти України, використовуючи нафту і газ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Джо Байден написав у Twitter.
Yesterday, Russia threatened two of our allies with a cut off of energy supplies.— President Biden (@POTUS) April 29, 2022
Let me be clear: We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of sanctions. And we will not allow them to use their oil to avoid consequences for their aggression.
It’s another reminder of the imperative for Europe and the world to move more and more of our power needs to clean energy — and the U.S. is doing that now.— President Biden (@POTUS) April 29, 2022
Last year we deployed more solar, wind, and battery storage than any year in history — enough to power 56 million homes.
"Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв.
Скажу чітко: ми не дозволимо Росії залякуваннями чи шантажем уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використовувати свою нафту, щоб уникнути наслідків за агресію.
Ми працюємо з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують наші зусилля, щоб допомогти європейським союзникам, яким Росія погрожує газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергоносіях іншими способами.
Це ще одне нагадування про те, що Європа і світ повинні переходити на чисту енергію — і США роблять це зараз.
Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних електростанцій, ніж будь-коли за всю історію — цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 56 мільйонів будинків".
