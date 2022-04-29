Байден про газовий шантаж Росії: Ми не дозволимо їй уникнути наслідків за агресію

Сполучені Штати Америки не дозволять Російській Федерації уникнути наслідків за агресію проти України, використовуючи нафту і газ.

Yesterday, Russia threatened two of our allies with a cut off of energy supplies.



Let me be clear: We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of sanctions. And we will not allow them to use their oil to avoid consequences for their aggression. — President Biden (@POTUS) April 29, 2022

It’s another reminder of the imperative for Europe and the world to move more and more of our power needs to clean energy — and the U.S. is doing that now.



Last year we deployed more solar, wind, and battery storage than any year in history — enough to power 56 million homes. — President Biden (@POTUS) April 29, 2022

"Вчора Росія пригрозила двом нашим союзникам припиненням постачання енергоносіїв.

Скажу чітко: ми не дозволимо Росії залякуваннями чи шантажем уникнути санкцій. І ми не дозволимо їй використовувати свою нафту, щоб уникнути наслідків за агресію.

Ми працюємо з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія та Катар, які підтримують наші зусилля, щоб допомогти європейським союзникам, яким Росія погрожує газовим шантажем, задовольнити свої потреби в енергоносіях іншими способами.

Це ще одне нагадування про те, що Європа і світ повинні переходити на чисту енергію — і США роблять це зараз.

Минулого року ми розгорнули більше сонячних, вітрових та акумуляторних електростанцій, ніж будь-коли за всю історію — цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 56 мільйонів будинків".

