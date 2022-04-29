УКР
МЗС України про вивезення росіянами зерна з Херсонщини: Продовжують справу сталіністів і нацистів

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує злочинні дії Росії щодо так званої "експропріації" врожаю у фермерів Херсонської області. Це є продовженням справи сталіністів і нацистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться у коментарі МЗС, опублікованому на офіційному сайті.

В МЗС наголосили, що таке рішення законодавчих зборів Красноярського краю РФ є нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1921–1923 і 1946–1947 років.

"Викраденням зерна, яке загарбники називають "експропріацією", Росія продовжує справу сталіністів і нацистів", - підкреслили українські дипломати.

У МЗС наголосили, що мародерське вивезення зерна з Херсонської області, а також блокування відвантажень з українських портів та мінування суднохідних шляхів загрожують продовольчій безпеці світу. Дипломати нагадали, що Україна забезпечує продовольчими товарами майже 400 мільйонів людей у всьому світі, українське зерно традиційно експортується до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

"Своїми незаконними діями росія фактично обкрадає не лише Україну, а й споживачів за кордоном. За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть стикнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної рф проти України. Крім того, Росія продовжує умисно блокувати посівні роботи в Україні, знищуючи сільськогосподарську техніку та завдаючи ракетних ударів по всій території нашої держави", - йдеться у заяві.

МЗС наголосило, що злочинне вивезення українського зерна є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.

"Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства у ФАО та інших міжнародних організаціях", - заявили у міністерстві.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден, а також закликає міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії рф проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, днями на сайті законодавчих зборів Красноярського краю РФ було опубліковано текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону". Потім повідомлення видалили.

Топ коментарі
+19
Блин, да посадите уже Ермака и Верещук в сизо за торжественное открытие дороги кацапам из Крыма ‼️‼️‼️
Читать этот позор просто невозможно .
мосты рваните , чтобы не вывозили ничего !!
показати весь коментар
29.04.2022 06:53 Відповісти
+10
шо? рашисты совсем с ума посходили. пуйло такой же большевик, как ульянов или джугашвили.
и здесь вообще нет никакой разницы. с 1917 года население болота находится в рабстве горстки проходимцев
показати весь коментар
29.04.2022 07:02 Відповісти
+10
саме так - дивував не навіть цей слуга від народу, який був основним організатором Голодомору, а зал, який плескав у долоні з цього "жарту".
показати весь коментар
29.04.2022 07:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба порівнювати цих гопників зі сталіном. Той все робив згідно своєї ідеології, а ці просто п#здять все що можуть, щоб збагатитись.
показати весь коментар
29.04.2022 06:49 Відповісти
Суть не в ідеології, а в тисячолітній культурі того людиноподібного матеріалу, що заселяє рашкостан (нацією їх називати не можна, так як не існує національності - руський, це суто штучна назва введена петром 1). Рашкостанці навіть в захваті будуть, що їхнього пуйла порівнюють зі сталіном. Реально це гопники, з офіцерського та соодатського складу. Офіцери п#здять вагонами, солдатня - те що в кармани влазить, чи що на горбу можуть винести.
показати весь коментар
29.04.2022 08:56 Відповісти
Какая такая идеология у Сралина. Он еще до революции грабежами занимался. Экспроприацией как говорили революционеры. И для Украины совсем неважно идейные эт грабители или простые гопники
показати весь коментар
29.04.2022 08:02 Відповісти
Не можуть, виведуть на головного.
показати весь коментар
29.04.2022 09:23 Відповісти
А коли-небудь русня діяла інакше? Цап-царап століттями.
показати весь коментар
29.04.2022 06:59 Відповісти
Землю ще най почнуть вивозити, бо якось в загальному образі буде геть не комільфо. Хоча свинособаки цього не зрозуміють, бо їм без різниці в чому порхатись; чи в гівні, чи в землі.
показати весь коментар
29.04.2022 07:03 Відповісти
Це не той бжоловод, який в 2010 році бігав по ефірах й агітував за Дурбелика Гуцуловича Протиусіха -- технічного кандидата Єнакієвського Птеродактеля ?!
Чого він дивується , якщо сам підримав в 2010 році гопоту й укроганів ?!
показати весь коментар
29.04.2022 07:18 Відповісти
а що треба було х..ловську підстилку капітельманшу підтримувати? то вОна б здалапродала Україну за п'ять хвилин і радісно хіхікала б з х..лом, але не довго.
показати весь коментар
29.04.2022 08:01 Відповісти
В ООН потрібно писати всім

Вивіз продовольства - це є фашизм -

Це є воєнний злочин

Це є Економічний злочин

Це є мародерство на Державному рівні зі сторони клятої орди ...
показати весь коментар
29.04.2022 07:06 Відповісти
всім читати👇

Промисловий Портал

@ua_industrial

·
https://twitter.com/ua_industrial/status/1519584210142605313 20 ч

Депутати Красноярського краю рф офіційно вирішили вивозити зерно з окупованої Херсонщини, примусово конфісковуючи у фермерів. Голова російського комітету з агрополітики заявив, що «такий досвід» зможуть «успішно впровадити» депутати з інших регіонів Росії.

показати весь коментар
29.04.2022 07:13 Відповісти
А нам не похер , що так ********* самі для себе призначили й запланували ?!

Мене лякає інше -- що влада вступає в діалог з ними й коментує хворі їх хАтєлки ...

Тут справа не правових оцінках , справа в оцінках того, скільки йще Херсонщину й вгагалом пінніч України їми планується повинна стогнути під чоботом окупанта ?!

Бо коли можно зібрати зерно ?!
Точно не в травні й навіть не в червні чи липні , адже ж так ?!

Я чекаю на чотку відповідь Української влади , відповідь головнокомандуючого - ми визволим нашу північь набагато раніше , ніж вони змонтують їх "губозакатний верстат" щодо зерна наших хліборобів ...
показати весь коментар
29.04.2022 07:15 Відповісти
посипайте зерно труткою раз таке діло
показати весь коментар
29.04.2022 07:31 Відповісти
А что ума не хватило просто уничтожить это зерно. Или херсонская вата надеялась, что орки-мародеры пройдут мимо?
показати весь коментар
29.04.2022 07:58 Відповісти
Протестувати й закликати - марно. Треба вести роботу в міжнародних судах. Покупців російського збіжжя, яке може виявитися зовсім не російським, теж треба притягувати до відповідальності як скупників краденого.
показати весь коментар
29.04.2022 08:05 Відповісти
Зовсім не здивован кацапами. Але здивован тим, що наше суспільство наче примирилось з Тим, що в країні війна.
показати весь коментар
29.04.2022 08:11 Відповісти
красти зерно в селян - це одна з духовних скрєп москальських чекістів! Скоро буде століття голодомору, то й вони 'павтаряют как дєди'
показати весь коментар
29.04.2022 08:15 Відповісти
Може трохи солярки на зерно та хай вивозять мічене якщо немає можливості зберегти від ворога
показати весь коментар
29.04.2022 08:51 Відповісти
То в'є...ть вже по них, щоб заворушилися. Поки дочекаємося "накопичування зброї" вивезуть все.
показати весь коментар
29.04.2022 09:34 Відповісти
 
 