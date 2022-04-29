МЗС України про вивезення росіянами зерна з Херсонщини: Продовжують справу сталіністів і нацистів
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує злочинні дії Росії щодо так званої "експропріації" врожаю у фермерів Херсонської області. Це є продовженням справи сталіністів і нацистів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться у коментарі МЗС, опублікованому на офіційному сайті.
В МЗС наголосили, що таке рішення законодавчих зборів Красноярського краю РФ є нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1921–1923 і 1946–1947 років.
"Викраденням зерна, яке загарбники називають "експропріацією", Росія продовжує справу сталіністів і нацистів", - підкреслили українські дипломати.
У МЗС наголосили, що мародерське вивезення зерна з Херсонської області, а також блокування відвантажень з українських портів та мінування суднохідних шляхів загрожують продовольчій безпеці світу. Дипломати нагадали, що Україна забезпечує продовольчими товарами майже 400 мільйонів людей у всьому світі, українське зерно традиційно експортується до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії.
"Своїми незаконними діями росія фактично обкрадає не лише Україну, а й споживачів за кордоном. За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть стикнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної рф проти України. Крім того, Росія продовжує умисно блокувати посівні роботи в Україні, знищуючи сільськогосподарську техніку та завдаючи ракетних ударів по всій території нашої держави", - йдеться у заяві.
МЗС наголосило, що злочинне вивезення українського зерна є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.
"Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства у ФАО та інших міжнародних організаціях", - заявили у міністерстві.
У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден, а також закликає міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії рф проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, днями на сайті законодавчих зборів Красноярського краю РФ було опубліковано текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону". Потім повідомлення видалили.
и здесь вообще нет никакой разницы. с 1917 года население болота находится в рабстве горстки проходимцев
Читать этот позор просто невозможно .
мосты рваните , чтобы не вывозили ничего !!
Чого він дивується , якщо сам підримав в 2010 році гопоту й укроганів ?!
продалаУкраїну за п'ять хвилин і радісно хіхікала б з х..лом, але не довго.
Вивіз продовольства - це є фашизм -
Це є воєнний злочин
Це є Економічний злочин
Це є мародерство на Державному рівні зі сторони клятої орди ...
Промисловий Портал
@ua_industrial
·
https://twitter.com/ua_industrial/status/1519584210142605313 20 ч
Депутати Красноярського краю рф офіційно вирішили вивозити зерно з окупованої Херсонщини, примусово конфісковуючи у фермерів. Голова російського комітету з агрополітики заявив, що «такий досвід» зможуть «успішно впровадити» депутати з інших регіонів Росії.
Мене лякає інше -- що влада вступає в діалог з ними й коментує хворі їх хАтєлки ...
Тут справа не правових оцінках , справа в оцінках того, скільки йще Херсонщину й вгагалом пінніч України їми планується повинна стогнути під чоботом окупанта ?!
Бо коли можно зібрати зерно ?!
Точно не в травні й навіть не в червні чи липні , адже ж так ?!
Я чекаю на чотку відповідь Української влади , відповідь головнокомандуючого - ми визволим нашу північь набагато раніше , ніж вони змонтують їх "губозакатний верстат" щодо зерна наших хліборобів ...