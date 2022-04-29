МЗС України про вивезення росіянами зерна з Херсонщини: Продовжують справу сталіністів і нацистів

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує злочинні дії Росії щодо так званої "експропріації" врожаю у фермерів Херсонської області. Це є продовженням справи сталіністів і нацистів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це говориться у коментарі МЗС, опублікованому на офіційному сайті.

В МЗС наголосили, що таке рішення законодавчих зборів Красноярського краю РФ є нічим іншим, як прямим продовженням злочинної політики радянської влади, відповідальної за Голодомор 1932–1933 років та масовий штучний голод 1921–1923 і 1946–1947 років.

"Викраденням зерна, яке загарбники називають "експропріацією", Росія продовжує справу сталіністів і нацистів", - підкреслили українські дипломати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вивезли 5 кораблів із зерном з порту Бердянська, - глава ОВА Старух

У МЗС наголосили, що мародерське вивезення зерна з Херсонської області, а також блокування відвантажень з українських портів та мінування суднохідних шляхів загрожують продовольчій безпеці світу. Дипломати нагадали, що Україна забезпечує продовольчими товарами майже 400 мільйонів людей у всьому світі, українське зерно традиційно експортується до країн Європи, Північної Африки, Близького Сходу та Азії.

"Своїми незаконними діями росія фактично обкрадає не лише Україну, а й споживачів за кордоном. За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей можуть стикнутися з бідністю та голодом через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни, розв’язаної рф проти України. Крім того, Росія продовжує умисно блокувати посівні роботи в Україні, знищуючи сільськогосподарську техніку та завдаючи ракетних ударів по всій території нашої держави", - йдеться у заяві.

Читайте також: ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

МЗС наголосило, що злочинне вивезення українського зерна є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.

"Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства у ФАО та інших міжнародних організаціях", - заявили у міністерстві.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден, а також закликає міжнародну спільноту посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії рф проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршенню ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти пошкодили обстрілами щонайменше шість зерносховищ в Україні, - Reuters

Як повідомляв Цензор.НЕТ, днями на сайті законодавчих зборів Красноярського краю РФ було опубліковано текст про плани "експропріювати надлишки врожаю фермерів Херсонського регіону". Потім повідомлення видалили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вивозять зерно до Криму з окупованих територій. ВIДЕО