Зведення Генштабу: Наші захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів

Російські загарбники продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь".

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом.

За попередню добу Українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні Генштабу.

+13
Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Слава народу України і друзям, які нам допомагають знищити потвору, що живе в інших, придуманих вірнтуальних вимірах. Допомагаємо армії, допомагаємо переселенцям, які втікають віж жахів війни., реальним пересенцям, що залишилися без нічого. За нами правда і ми переможемо! Перемога буде нам дорого коштувати, бо потвора, яка себе називає росією, перед 9 травня буде завдавати ракетних ударів по мирних містах, щоб таким чином змусити нас піти на поступки. Вони поступово будуть програвати і в кінці вдарять ядерною зброєю. Але і це їм не допоможе, вони будуть знищені українцями і світовою спільнотою, які вже зрозуміли, що то таке росія і виключно заради свого спасіння. Громади на місцях мають зібратися, провести загальні збори і вигнати московських попів не тільки з церков, а і з міст і сіл, бо це там ховаються коректировщики вогню, там здають наші позиції і координати для завдання ракетних ударів. Кожен робить справу на своєму місці. Віримо в армію. Молимося Богу!!!
29.04.2022 07:44 Відповісти
+10
Що касапчики, дочекались ленд-лізу?! Готуйте пакетики під своїх орків!
Ви ще вважаєте що це спецоперація? Тоді ми йдемо до вас!
29.04.2022 07:35 Відповісти
+4
Сводки Генштаба в стиле "На добраніч діти" - ************ уже. Из соцсетей можно узнать в 10 раз больше о реальном состоянии дел на фронте.
Вопрос: Генштаб считает всех украинцев несмышлеными детьми?
29.04.2022 08:18 Відповісти
Вже ні. 9.05.2022 ху@ло проголосить про початок вов2.0
29.04.2022 08:49 Відповісти
СЛАВА ГОСПОДУ ІСУСУ ХРИСТУ!!! ВІРНИЙ ВИКЛИК!!! ЩЕ РАЗ ГАГОЛОШУЮ ВСІМ - ПЕРЕМОГА ВІД ГОСПОДА!!!(Коня готують на день битви, але ПЕРНЕМОГА ВІД ГОСПОДА")
29.04.2022 11:56 Відповісти
Все як в СРСР - план закінчити все до 7 травня, довгий шлях повільної роботи, а потім - аврал.

Ізюмське угруповання розтягнулося достатньо від кордону. Залишилося обрізати їм забезпечення...

Знаючи їх - легше бити...
29.04.2022 07:44 Відповісти
*******, яке ти розумне, ну от ніхто не знав, а ти взяв і придумав, і чому ти не хенерал?
29.04.2022 07:57 Відповісти
Район міста Харкова утримання, а що орки зайшли туди,була чпстична блокада міста.
показати весь коментар
Будь-ласка, українською!
29.04.2022 11:58 Відповісти
Рожают термины на ходу, активная маневренная оборона это что-то на подобие говяжьи стейки из соевого мяса на электрогриле с ароматами жидкого дыма. Можно же проще сказать, отходим но потихоньку, потому что не хватает боеприпасов, подойдут резервы и оружие, начнем контратаковать.
29.04.2022 08:34 Відповісти
если не хватает боеприпасов то нужно беречь людей которые имеют опыт и дух войны с конченной русской ордой
показати весь коментар
Чим вас, дебілів роблять. Прочитай хоч вікіпедію, аналітєк херов:
Мобі́льна оборо́на - вид рухомої оборони із зосередженням основних зусиль тих, що обороняються, в глибині їх бойових порядків.
29.04.2022 10:27 Відповісти
Генштаб вважає, що викладати в інтернет всі подробиці - це давати ворогу козирі. Зачекай трохи - після війни тобі все покажуть і розжують... Якщо ти не з кацапії - а то може й не доживеш.
29.04.2022 13:46 Відповісти
А це точно зведення нашого ГШ?
Питання виникають через постійне використання формулювання:

..."Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною."

Ким вони визначені? Може це переодягнені кацапи, як вони завжди роблять?
Чому саме завдання з охорони і від кого охорона, від України "с какой сторони готовилось нападєніє на белорусь"?
29.04.2022 09:05 Відповісти
Де американська зброя
29.04.2022 09:29 Відповісти
Щось я також ніхера не зрозумію?? Де зброя, резерви ітд, нахера ТрО і мобіль. ВСУ сидять майже повністю у вінниці,Хмельницькому, Тернополі, І.Франкіську, Закарпатті, шо вони там роблять!???Знімайте частину хоча б на Одесу!
29.04.2022 12:01 Відповісти
 
 