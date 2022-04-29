УКР
Байден запросив у Пентагону $16 млрд для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні", - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у протистоянні українських військових російському вторгненню в боях на Донбасі особливо важливої ролі набуває озброєння, яке може бити на далекі відстані. На його думку, такі засоби ураження стануть вирішальними в наступній битві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони США на спільному брифінгу з колегою з Канади Анітою Ананд.

Глава Пентагону заявив, що враховуючи щільну забудову на Донбасі, протистояти просуванню противника і не допускати його входження в населені пункти ефективніше, завдаючи ударів на упередження, щоб не доходило до вуличних боїв. Для цього ЗСУ потрібна відповідна зброя.

"Що буде вирішальним у цій наступній битві - це вогонь на далекі відстані", - сказав він.

Палата представників США остаточно проголосувала за законопроєкт про ленд-ліз для України

Також Остін наголосив, що президент США Джо Байден запросив у Міноборони 16 мільярдів доларів для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні".

"Цей додатковий запит включає в себе ще 6 мільярдів доларів для ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки України, яка допомагає нам закуповувати зброю і системи для України", - сказав глава Пентагону.

Міністр також закликав Конгрес скоріше схвалити запит про надання Україні 33 мільярди доларів.

У Пентагоні додали, що Штати поставлятимуть Україні зброю настільки швидко, наскільки це можливо.

США нададуть Україні пакет допомоги на $33 млрд, - Зеленський

зброя (7692) Пентагон (1455) США (24085) Остін Ллойд (521)
+11
Амерам-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 07:57 Відповісти
+7
Піzzzдець роzzії!
показати весь коментар
29.04.2022 07:56 Відповісти
+5
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 Колекція мочилова русні під гарну музику )
показати весь коментар
29.04.2022 08:06 Відповісти
Піzzzдець роzzії!
показати весь коментар
29.04.2022 07:56 Відповісти
Амерам-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 07:57 Відповісти
Z-VOZ

показати весь коментар
29.04.2022 08:01 Відповісти
Вони ще не те можуть.
показати весь коментар
29.04.2022 08:25 Відповісти
🔴⚫ *******,******* й ще раз ******* 🔴⚫
показати весь коментар
29.04.2022 08:04 Відповісти
Орда буде ліквідована!
показати весь коментар
29.04.2022 08:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 Колекція мочилова русні під гарну музику )
показати весь коментар
29.04.2022 08:06 Відповісти
krasivo
показати весь коментар
29.04.2022 08:25 Відповісти
Коли вже вкладено стільки бабла, Штати підуть до кінця. До того ж їм конче потрібна реабілітація за Афган. Тримаймо порох сухим!
показати весь коментар
29.04.2022 08:07 Відповісти
РИZZДА - **************!
показати весь коментар
29.04.2022 08:10 Відповісти
Буде чим бити окупанта і нелюда! Слава Україні! Слава нашим заокеанським друзям американцям!
показати весь коментар
29.04.2022 08:12 Відповісти
А де там ті ярі трампісти, що постійно звинувачують Байдена у поступках *****?....
показати весь коментар
29.04.2022 08:24 Відповісти
риторика змінилась: ось, в і нижче
Хоча, я закликаю не втручатись в розборки поміж американцями; тим більше, що і трампісти (але не Трамп), і демократи всі (за невеличким вийнятком) - горою за Україну. В них просто - свої політичні заморочки І в нас таке є
показати весь коментар
29.04.2022 10:14 Відповісти
Тримаймося браття українці
.Ми переможемо.
Слава нації
Смерть фашистських *********
показати весь коментар
29.04.2022 08:34 Відповісти
щемили бы бурятов дальше и думали что они супердержава, таки нет, полезли на свою верную смерть в Украину
показати весь коментар
29.04.2022 08:37 Відповісти
Ото зараз почнуть із-за поребрика слюною бризкати!
показати весь коментар
29.04.2022 08:37 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 09:05 Відповісти
Шо таки чистий аркуш ?
показати весь коментар
29.04.2022 11:58 Відповісти
Думаю, що навіть не це буду вирішальним, а фізичне знищення більшої частини боєздатної техніки кацапів.
показати весь коментар
29.04.2022 09:32 Відповісти
 
 