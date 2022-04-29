Байден запросив у Пентагону $16 млрд для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні", - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у протистоянні українських військових російському вторгненню в боях на Донбасі особливо важливої ролі набуває озброєння, яке може бити на далекі відстані. На його думку, такі засоби ураження стануть вирішальними в наступній битві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони США на спільному брифінгу з колегою з Канади Анітою Ананд.
Глава Пентагону заявив, що враховуючи щільну забудову на Донбасі, протистояти просуванню противника і не допускати його входження в населені пункти ефективніше, завдаючи ударів на упередження, щоб не доходило до вуличних боїв. Для цього ЗСУ потрібна відповідна зброя.
"Що буде вирішальним у цій наступній битві - це вогонь на далекі відстані", - сказав він.
Також Остін наголосив, що президент США Джо Байден запросив у Міноборони 16 мільярдів доларів для військової допомоги Україні "в майбутні вирішальні тижні".
"Цей додатковий запит включає в себе ще 6 мільярдів доларів для ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки України, яка допомагає нам закуповувати зброю і системи для України", - сказав глава Пентагону.
Міністр також закликав Конгрес скоріше схвалити запит про надання Україні 33 мільярди доларів.
У Пентагоні додали, що Штати поставлятимуть Україні зброю настільки швидко, наскільки це можливо.
Хоча, я закликаю не втручатись в розборки поміж американцями; тим більше, що і трампісти (але не Трамп), і демократи всі (за невеличким вийнятком) - горою за Україну. В них просто - свої політичні заморочки І в нас таке є
.Ми переможемо.
Слава нації
Смерть фашистських *********